Schalke 04: Hoeneß steht Aufsichtsratschef Tönnies bei, S04 führt offenbar Gehaltsobergrenze ein - alle News und Gerüchte

Während der in der Kritik stehende Clemens Tönnies Rückendeckung von Uli Hoeneß erhält, führt Schalke wohl eine Gehaltsobergrenze ein. Alle S04-News.

Auch am letzten Spieltag der Bundesligasaison ist Schalke 04 ohne ein Erfolgserlebnis geblieben: Gegen den kassierte man eine 0:4-Klatsche, sodass die Königsblauen die Rückrunde mit 16 Spielen in Folge ohne Sieg beenden.

Doch nicht nur sportlich, auch finanziell ist Schalke derzeit angeschlagen. Nun zieht der Verein offenbar Konsequenzen und wird als erster Bundesligist eine Gehaltsobergrenze für die Profiabteilung einführen. Demnach soll es ab sofort keinen neuen Vertragsabschluss mehr geben, in dem ein Jahresgehalt von 2,5 Millionen Euro überschritten wird.

Generell ist auf Schalke nicht an Ruhe zu denken: Nach dem massiven Corona-Ausbruch in seinem Fleischbetrieb steht Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies im Zentrum der Kritik. Viele Schalke-Fans forderten deshalb bei einer Demo am Samstag den Rücktritt des 64-Jährigen. Nun hat Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß seinen Freund verteidigt.

Mehr Teams

Und auch Schalke-Coach David Wagner steht nach der schlechtesten Rückrunde der Vereinsgeschichte im Fokus: Während Sky -Experte Lothar Matthäus den Verein aufforderte, über einen Trainerwechsel nachzudenken, kommt ein Rücktritt für Wagner selbst nicht infrage.

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am Montag findet Ihr in diesem Artikel.

Alle S04-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

S04 - Hoeneß verteidigt Schalker Aufsichtsratschef Tönnies: "Wenn du dran bist, dann gibt es kein Halten mehr"

Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern, hat Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies nach dem massiven Corona-Ausbruch in dessen Fleischbetrieb verteidigt. "Ich muss ehrlich sagen: Wenn Fehler gemacht wurden, muss man dazu stehen. Das tut er ja. Wenn Dinge zu ändern sind, dann muss man das auch tun. Ich gehe davon aus, dass er das tut, wenn es notwendig ist", sagte Hoeneß in der Sendung "Blickpunkt Sport" des Bayerischen Rundfunks .

"Aber dass man dann alles, was er so geleistet hat, was er für eine große Firma aufgebaut hat, jetzt plötzlich in Schutt und Asche redet, das kann es nicht sein", stärkt Hoeneß seinem Freund Tönnies den Rücken: "Das ist aber ein Zeichen unserer Gesellschaft. Wenn du dran bist, dann gibt es kein Halten mehr. Und das erlebt er jetzt gerade am eigenen Leib."

Im Tönnies-Fleischkonzern im Kreis Gütersloh haben sich inzwischen mehr als 1000 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Das führte zu lautstarker Kritik an den Arbeitsbedingungen in Tönnies' Unternehmen, viele Schalke-Fans fordern deshalb auch den Rücktritt des Schalker Aufsichtsratschefs. "Teilweise erinnert es mich an meine Zeit mit der Steuersache. Ich glaube, wenn man mal in so einer Maschinerie drin ist, dann versucht da jeder, den anderen noch zu überholen mit seiner Kritik", so Hoeneß abschließend.

Quelle: Bongarts

Schalke 04 führt offenbar Gehaltsobergrenze ein

Schalke 04 führt nach Informationen der Süddeutschen Zeitung als erster Bundesligist eine Gehaltsobergrenze für die Profiabteilung ein. Demnach soll es bei dem hochverschuldeten Klub ab sofort keinen neuen Vertragsabschluss mehr geben, in dem eine Marke von rund 2,5 Millionen Euro Jahresgehalt überschritten wird.

Spieler, die mehr Geld verlangten, werde man nicht mehr engagieren, darauf haben sich laut SZ (Montag-Ausgabe) die Klub-Verantwortlichen verbindlich verständigt. Mit der Selbstbeschränkung reagiert Schalke in erster Linie auf die angespannte wirtschaftliche Situation, schon vor der Coronakrise standen nach dem Geschäftsjahr 2019 Verbindlichkeiten in Höhe von 197 Millionen Euro zu Buche.

Quelle: Getty Images

Highlights: SC Freiburg - Schalke 04 4:0

Schalke 04: David Wagner schließt Rücktritt trotz Horror-Serie aus

Trainer David Wagner vom Bundesligisten Schalke 04 hat trotz der Horrorserie in der Rückrunde seinen Rücktritt ausgeschlossen. "Den wird es nicht geben. Ich bin ein Schalker - und Schalker kämpfen", sagte der Coach nach dem 0:4 (0:2) am letzten Spieltag beim SC Freiburg.

Die Königsblauen haben keines der letzten 16 Saisonspiele gewonnen. Schon vor der Begegnung in Freiburg war klar, dass S04 die schwächste Rückrunde seiner Klubgeschichte absolviert hat. Trotz der erschreckenden Bilanz darf Wagner aber wohl in seine zweite Saison gehen.

Quelle: Imago Images