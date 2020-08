Schalke 04: Kolasinac für S04-Wechsel zu Gehaltsverzicht bereit, Ibisevic wird zum Schnäppchen - alle News und Gerüchte

Auf Schalke kommt Bewegung in die Kaderplanung, die Bemühungen um Sead Kolasinac und Vedad Ibisevic sollen gut laufen. Alle S04-News.

Bei Schalke 04 wird derzeit auf Hochtouren am Kader für die anstehende Saison gebastelt. Ein Spieler, den der Bundesligist dabei nicht mehr einplanen kann, ist Weston McKennie. Der Mittelfeldspieler wechselt zu Juventus.

Dafür stehen zwei andere namhafte Spieler auf dem Sprung nach Gelsenkirchen: Sead Kolasinac ( ) und der vereinslose Vedad Ibisevic wollen laut Berichten jeweils unbedingt das königsblaue Trikot tragen.

Auf der Suche nach einem Torjäger soll Schalke zuletzt Shon Weissman ins Visier genommen haben, diese Spur allerdings dürfte mit dessen Trip nach erkalten.

Mehr Teams

Alle News und Gerüchte zum vom heutigen Montag findet Ihr in diesem Artikel. Bleibt immer auf dem Laufenden, was bei S04 passiert.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Sead Kolasinac für Schalke-Wechsel zu Gehaltsverzicht bereit

Der ehemalige Schalker Linksverteidiger Sead Kolasinac will offenbar um jeden Preis zu den Königsblauen zurückkehren und nimmt dazu auch kräftige Gehaltseinbußen in Kauf.

Wie die Bild berichtet, soll der Bosnier 2,5 Millionen Euro seines Gehalts von S04 kassieren und die gleiche Summe auch von seinem Noch-Arbeitgeber FC Arsenal. Auf die restliche Gage (eigentlich neun Millionen) will Kolasinac verzichten - er soll im Falle einer wirtschaftlichen Gesundung der Schalker eine Kompensation erhalten. Der Deal sieht eine Leihe mit anschließender Kaufoption vor.

Wie ernst Kolasinac die Rückkehr zu seinem Herzensklub ist, will die Bild von einem Vertrauten des Spielers erfahren haben, der folgende Nachricht erhielt: "Alles, was geht, versuchen - einfach alles! Ich will nur nach Hause und dass das Stadion explodiert, wenn wir es bekannt geben."



Bild: Getty Images

Dreimal habe sich Kolasinac bereits mit Sportvorstand Jochen Schneider getroffen, dabei soll der 27-Jährige auch eine klare Forderung gestellt haben: Er will zukünftig als Kapitän der Knappen auflaufen. Eigentlich läuft sein Vertrag bei den Gunners noch bis 2022.

Vedad Ibisevic wird für Schalke 04 zum Schnäppchen

Stürmer Vedad Ibisevic steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Schalke 04. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend, darunter der kicker. Er schreibt auch, dass die Verpflichtung des 36 Jahre alten Torjägers für die Königsblauen zum Schnäppchen wird.

Demnach habe Ibisevic deutlich lukrativere Offerten ausgeschlagen, weil er unbedingt zu Schalke wolle. Dort soll er ein vergleichsweise geringes Jahresgehalt von 100.000 Euro kassieren. Ein Salär, das auch nicht in Form von hohen Prämien aufgestockt werde.



Bild: Getty Images

Ibisevic ist ablösefrei auf dem Markt, nachdem sein Vertrag bei Schalkes Bundesligarivale vor wenigen Wochen auslief.

Weston McKennie nach Wechsel von Schalke zu Juventus: "Traum wird wahr"

Weston McKennie ist nach seinem Wechsel von Schalke 04 zum italienischen Rekordmeister überglücklich. Am Wochenende wurde der Leihtransfer des 22-Jährigen unter Dach und Fach gebracht.

Der US-Nationalspieler sagte der offiziellen Juve-Webseite: "Ich bin total aufgeregt. Ich bin damit aufgewachsen, all diese großen Spieler hier spielen zu sehen und mit ihnen in Videospielen zu zocken. Sie wahren meine Idole und nun wird ein Traum wahr."



Bild: Getty Images

Juventus verpflichtete McKennie zunächst auf Leihbasis, im kommenden Sommer greift dann eine Kaufoption, die unter bestimmten Bedingungen zu einer Kaufpflicht wird. Die Leihgebühr beträgt 4,5 Millionen Euro, bei einem fixen Deal werden weitere 18,5 Millionen Euro Ablöse fällig.

statt Schalke 04: Shon Weissmann vor Wechsel nach Spanien

Torjäger Shon Weissman vom österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC wird nicht zum FC Schalke wechseln. Gerüchte um ein Interesse der Knappen waren in den vergangenen Tagen aufgekommen. Allerdings zieht es den Angreifer nach Spanien, zum Ronaldo-Klub Real Valladolid.

Das vereinsnahe Portal Pucela Fichajes meldet, Weissman reise am Sonntag nach Spanien, um den Wechsel nach Valladolid auf die Zielgerade zu bringen. Und der Journalist Guillem Balague schreibt, der Transfer werde in der kommenden Woche vollzogen, Valladolids Klubeigentümer Ronaldo sei ein großer Fan des israelischen Nationalstürmers.



Bild: Imago Images

Am Montag soll der Sechs-Millionen-Transfer perfekt gemacht werden, Weissman verabschiedete sich am Sonntag bereits vom WAC.

Er schrieb bei Twitter unter anderem: "Mein spezieller DANK gilt euch, den Fans, die mich sowohl im Stadion als auch hier online immer unterstützt haben! DANKE auch an meine Mannschaftskollegen & den Staff. Ich mache nun den nächsten Schritt in meiner Karriere & hoffe, dass wir uns bald wiedersehe."

(1/3) Liebe Wolfsberger,

nach einem tollen Jahr bei euch möchte ich die Chance nutzen, um mich bei euch zu bedanken & mich von euch zu verabschieden.Ich werde das vergangene Jahr niemals vergessen!Sportlich war es die erfolgreichste Saison meiner Karriere. #WAC #Wolfsrudel pic.twitter.com/iBYtYZZoMU — shonweissman9 (@shonweissman9) August 30, 2020

Neben Schalke sollen auf die Glasgow und ein Auge auf den 24-Jährigen geworfen haben, der in der vergangenen Saison 37 Tore in 40 Pflichtspielen erzielte. Weissman steht in Wolfsberg noch bis 2021 unter Vertrag.

Schalke 04 in der Kaderanalyse: Da kann nur noch Messi helfen

Die bisherigen Testspiele von Schalke 04 waren größenteils wie die Neuauflage von Pleiten, Pech und Pannen. Trainer David Wagner ist angeblich schon angezählt. In Weston McKennie verlässt ein Lichtblick der tristen vergangenen Saison den Klub und finanziell könnten die Knappen kaum schlechter dastehen.

Kann man die Saison also schon abhaken? Geht es wieder gegen den Abstieg? Kann nur noch Lionel Messi helfen?