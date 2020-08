Schalke 04: Weston McKennie wechselt zu Juventus Turin

Juventus' neuer Trainer Andrea Pirlo bekommt einen neuen Mann für das zentrale Mittelfeld: Weston McKennie wechselt von Schalke zu den Bianconeri.

Der Wechsel des Mittelfeldspielers Weston McKennie vom Bundesligisten Schalke 04 zum italienischen Rekordmeister ist perfekt. Wie Juve bekannt gab, wird der US-Amerikaner, der am Samstag 22 Jahre alt wurde, zunächst für ein Jahr ausgeliehen. Die Gebühr beträgt 4,5 Millionen Euro, zudem beinhalten die Modalitäten eine Kaufoption für 18,5 Millionen Euro sowie die Möglichkeit von weiteren Bonuszahlungen.

"Die Übereinkunft mit Juventus Turin ist nach Gesprächen mit verschiedenen Vereinen die wirtschaftlich sinnvollste für Schalke und die sportliche attraktivste für Weston", sagte Sportvorstand Jochen Schneider.

Juventus: Weston McKennie spielte seit 2016 für Schalke 04

Er ergänzte: "Natürlich ist die Entscheidung, einen talentierten Spieler wie Weston abzugeben, auch ein Stück weit der wirtschaftlichen Situation unseres Clubs geschuldet."

In der hatte McKennie, der 2016 aus Dallas nach Gelsenkirchen gekommen war und einen Vertrag bis 2024 besitzt, in 75 Partien (4 Tore) für Schalke gespielt. Sechsmal (1 Tor) kam er zudem in der zum Einsatz. Für die USA lief er bislang in 22 Länderspielen (6 Tore) auf.