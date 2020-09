Schalke 04: Wagner bei Uth "nicht gesprächsbereit", Rost kritisiert Ex-Klub - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Mark Uth präsentiert sich in guter Form und soll unbedingt gehalten werden. Kritik kommt von Ex-S04-Keeper Frank Rost. Alle Schalke-News.

Der kommt nach einer durchwachsenen Saisonvorbereitung besser in Fahrt und präsentierte sich zuletzt beim deutlichen Sieg über den VfL Bochum (3:0) in ansprechender Verfassung.

Herausragend war dabei Doppeltorschütze Mark Uth, der eigentlich gerne zum wechseln möchte. Trainer David Wagner allerdings erteilte ihm eine Absage.

Außerdem: Frank Rost kann einige Entscheidungen bei seinem Ex-Klub nicht nachvollziehen.

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 vom heutigen Sonntag findet Ihr in diesem Artikel. Bleibt immer auf dem Laufenden, was bei S04 passiert.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04 trifft in der ersten DFB-Pokalrunde auf Schweinfurt

Das Auftaktprogramm des DFB-Pokals ist komplett: Fußball-Bundesligist Schalke 04 trifft in der ersten Hauptrunde am kommenden Sonntag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) auf den Regionalligisten Schweinfurt 05. Bei der Auslosung Ende Juli war den Königsblauen das beste Amateurteam aus Bayern zugelost worden. Die Regionalliga Bayern, die aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen wurde und ab dem 26. September fortgesetzt werden soll, führen die Schweinfurter an.

Der ursprüngliche Spitzenreiter Türkgücü München wurde als Aufsteiger in die gemeldet. Daher sind nach einem Beschluss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) für die Fortführung der Saison alle Partien von Türkgücü aus der Wertung genommen worden.

Offiziell: Der #S04 trifft in der 1. @DFB_Pokal-Runde auf den 1. FC Schweinfurt 05.



Die Partie wird wahrscheinlich in Gelsenkirchen ausgetragen, weil Schweinfurt aufgrund der Corona-Auflagen nach Medienberichten wohl auf sein Heimrecht verzichten wird.

Schalke 04 - Frank Rost kritisiert: "Habe nicht verstanden, dass man die Torhüter so zerstört"

Ex-Schalke-Keeper Frank Rost hat seinen ehemaligen Klub in einem Interview mit dem Focus scharf kritisiert. Unter anderem zeigte er Unverständnis für den Torwartwechsel Anfang 2019. Der damalige Trainer Domenico Tedesco hatte Kapitän Ralf Fährmann durch Alexander Nübel ersetzt.

Rost sagte: "Ich habe es nicht verstanden, dass man die Torhüter so zerstört. Ralf Fährmann hatte zwar eine schlechte Phase, aber es gab keinen Grund ihn rauszunehmen." Nübel ist mittlerweile nach München gewechselt und Fährmann soll nach einer Ausleihe unter Tedesco-Nachfolger David Wagner wieder die Nummer eins werden.

"Ich drücke Ralf alle Daumen, aber es wird sehr schwer für ihn", so Rost. "Sobald er einen Fehler macht, wird die Diskussion wieder losgehen. Egal, wer am Ende das Rennen macht – ich würde mir wünschen, dass David Wagner der neuen Nummer eins auch mal ein paar schwächere Spiele zugesteht."

Wenig Anklang findet bei Rost auch die neue Gehaltsobergrenze von 2,5 Millionen Euro pro Jahr bei den finanziell gebeutelten Schalkern: "Davon halte ich gar nichts. Für einen Durchschnittsspieler können 2,5 Millionen zu viel sein. Für einen Top-Spieler ist es vielleicht viel zu wenig. Man sollte in Gelsenkirchen viel lieber darüber diskutieren, wie man besser Fußball spielt."

Schalke 04 bei wechselwilligem Mark Uth "nicht gesprächsbereit"

Eigentlich würde Mark Uth viel lieber für den 1. FC Köln spielen, mit der notgedrungenen Rückkehr zum Bundesligisten Schalke 04 scheint der Stürmer sich aber allmählich abzufinden. Beim 3:0 (3:0) der Königsblauen im Testspiel gegen den war der 29-Jährige der beste Spieler auf dem Platz.

Uth erzielte nicht nur per Freistoß das 2:0 (33.), sondern bereitete auch das dritte Tor durch Amine Harit vor (40.). Außerdem traf der einmalige Nationalspieler, der in der Rückrunde nach Köln ausgeliehen war, mit einem weiteren Freistoß den Pfosten (67.). "Dass Mark sich gut vorstellen könnte, da zu spielen, ist doch überhaupt kein Problem", sagte Schalke-Trainer David Wagner: "Für mich ist wichtig: Wenn er bei uns ist, muss er Gas geben und in die Mannschaft investieren."

Eine schnelle Rückkehr Uths nach Köln schloss Wagner aus: "Mark hat noch zwei Jahre Vertrag. Wir sind nicht gesprächsbereit." Köln hatte die vereinbarte Kaufoption nicht gezogen. Weil Schalke kaum Geld für neue Spieler hat, muss der Coach mit den zurückgekehrten Leihspielern arbeiten - auch mit Sebastian Rudy. Der Nationalspieler ist zwei Wochen vor -Beginn erste Wahl als rechter Außenverteidiger. "Er hat gesagt: Trainer, da habe ich Bock drauf", berichtete Wagner.

Das erste Tor gegen Bochum erzielte Nassim Boujellab (26.). Neuzugang Vedad Ibisevic verzichtete wegen Trainingsrückstands auf einen Einsatz.

Schalke 04: Fankultur überzeugte Vedad Ibisevic

Angreifer Vedad Ibisevic hat sich zu seinem Wechsel zum FC Schalke 04 geäußert und dabei auch die Anhänger der Königsblauen gelohnt.

Bei SchalkeTV wurde der 36-Jährige gefragt, was ihn an S04 beeindruckt. Seine Antwort: "Die Fankultur."

Außerdem verriet er, dass es durchaus ein Ansporn für ihn ist, Giovane Elber noch von Platz drei der besten ausländischen Torjäger in der Bundesliga zu verdrängen.

Schalke 04: Die Termine und Spiele des Bundesligisten