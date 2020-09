Schalke 04: Vedad Ibisevic schon in Gelsenkirchen, funkt Bundesligist bei Kolasinac dazwischen? Alle News und Gerüchte

Schalke 04 dürfte schon in Kürze Vedad Ibisevic als Neuzugang präsentieren und Gerüchte gibt es um zwei Arsenal-Spieler. Alle S04-News.

Bei Schalke 04 wird derzeit auf Hochtouren am Kader für die anstehende Saison gebastelt und ein designierter Neuzugang steht in den Startlöchern: Vedad Ibisevic soll in Kürze ein Schalker werden.

Außerdem arbeitet der Bundesligist an einer Rückkehr von Sead Kolasinac und auch um dessen Arsenal-Mitspieler Emiliano Martinez gibt es plötzlich Spekulationen.

Alle News und Gerüchte zum vom heutigen Mittwoch findet Ihr in diesem Artikel. Bleibt immer auf dem Laufenden, was bei S04 passiert.

Mehr Teams

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke-Coach Wagner: "Haben mit der Spitze nichts mehr zu tun"

Schalkes Chefcoach David Wagner hat vor zu hohen Erwartungen an die Mannschaft für die neue Saison gewarnt. "Ich habe schon das Gefühl, dass noch nicht jeder verinnerlicht hat, wie unsere Situation derzeit ist. Es wird immer noch zu viel darüber gesprochen, wie es mal war, und wie das jetzt alles passieren konnte", sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten der Sport Bild. Es gehe jetzt "ausschließlich darum, dass wir da wieder herauskommen".

Schalke hatte in der vergangenen Rückrunde nur neun Punkte gesammelt und anschließend als Folge der Coronakrise einen Sparkurs verkündet. Bei der Serie von 16 Spielen ohne Sieg habe er auch Fehler gemacht, sagte Wagner.



Bild: Imago Images / RHR-Foto

"Es war keine gute Entscheidung, die Jungs, die so lange wegen ihrer Verletzungen nicht gespielt haben, sofort bei der ersten Partie nach dem Restart wieder einzusetzen. Sie hatten nur zwei Wochen Training, kein Vorbereitungsspiel. Da habe ich ihnen zu viel zugemutet und nicht richtig gelegen", sagte er.

Generell müsse der Blick wieder stärker nach vorne gehen. "Es gibt Menschen, die sind heute 30 oder noch älter, die können gar nicht verstehen, dass wir mit Bayern München und den Klubs an der Spitze derzeit rein gar nichts mehr zu tun haben. Aber das ist Fakt", sagte Wagner.

Quelle: SID

S04: Wechsel von Vedad Ibisevic zu Schalke steht unmittelbar bevor

Der Wechsel von Vedad Ibisevic zum FC Schalke steht unmittelbar bevor. Wie Sport1 berichtet, weile der Bosnier bereits in Gelsenkirchen, wo er den ersten Teil des Medizinchecks bereits absolviert habe. In den nächsten 48 Stunden soll er einen Einjahresvertrag bei den Königsblauen unterzeichnen.

Ibisevic, der in der unter anderem auch für Hoffenheim und den stürmte, ist aktuell vereinslos und daher ablösefrei auf dem Markt. Der Vertrag des 36-Jährigen bei lief vor wenigen Wochen aus.

Der kicker meldete Anfang der Woche, Ibisevic werde für das Mini-Gehalt von 100.000 Euro auf Schalke unterschreiben. Allerdings kassiert er gemäß Bild dafür einen Bonus von zwei Millionen Euro.



Bild: Getty Images

FC Schalke 04: Funkt bei einer Rückkehr von Sead Kolasinac dazwischen?

Der FC Schalke 04 bekommt bei einem Transfer von Linksverteidiger Sead Kolasinac Konkurrenz von Bayer Leverkusen. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach sei der 27-Jährige "ein Kandidat" für die Werkself, bei der es im Sommer zu einem größeren Umbruch kommen dürfte.

Kolasinac selbst bevorzugt eine Rückkehr zu Schalke, doch aktuell ist völlig unklar, ob S04 sich die Dienste des bosnischen Nationalspielers leisten kann.

: Drei Interessenten für Ex-Schalke-Verteidiger Juan Miranda

Die Leihe von Juan Miranda zum FC Schalke 04 entpuppte sich in der Vorsaison als Missverständnis. Der junge Spanier war weit von einem Stammplatz entfernt und kehrte vor wenigen Monaten ein Jahr früher als ursprünglich vereinbart zum FC Barcelona zurück.

Allerdings plant auch Barca in absehbarer Zeit nicht mit dem 20-Jährigen. Gleich drei Klubs sollen gemäß eines Berichts der Mundo Deportivo nun Interesse an Miranda zeigen: Barcelonas -Rivalen UD Almeria und Betis Sevilla sowie Champions-League-Viertelfinalist aus .



Bild: Imago Images

Der Junioren-Nationalspieler, der für Schalke insgesamt zwölf Pflichtspiele absolvierte, steht bei den Blaugrana noch bis 2023 unter Vertrag.

Schalke 04: Warum eine Rückkehr von Sead Kolasinac so romantisch wäre

Nach drei Jahren beim strebt Sead Kolasinac offenbar eine Rückkehr zu S04 an. Käme sie zustande, wäre es schon ein bisschen romantisch.

Wechselt Arsenal-Torwart Emiliano Martinez zum FC Schalke?

Holt der FC Schalke noch einen neuen Torhüter? Sky Sports berichtet, der Bundesligist zeige Interesse an Emiliano Martinez vom FC Arsenal. Der Argentinier könnte doch noch ein namhafter Nachfolger des zu Bayern München abgewanderten Alexander Nübel werden.

Martinez ist bei den Gunners hinter Bernd Leno die Nummer zwei, überzeugte aber als dessen Vertreter. Der 27-Jährige stand unter anderem am vergangenen Samstag beim Sieg gegen Premier-League-Meister FC Liverpool im Community Shield (6:5 n.E.) zwischen den Pfosten.

Martinez wechselte 2010 von CA Independiente nach London. Seitdem war er mehrfach verliehen, unter anderem an die , den und den FC Reading. Der Vertrag des 1,95 Meter großen Schlussmanns bei Arsenal läuft noch bis 2022.

Wahrscheinlich ist ein Wechsel nach Gelsenkirchen allerdings nicht. Zum einen wäre Martinez mit einer geschätzten Ablöse im zweistelligen Millionenbereich zu teuer für die klammen Schalker und zum anderen hatten die Klubverantwortlichen zuletzt mehrfach betont, mit den Keepern Ralf Fährmann und Markus Schubert in die kommende Saison gehen zu wollen .

FC Schalke: Zuspruch von Stefan Kuntz für Markus Schubert

DFB-Trainer Stefan Kuntz hat U21-Nationaltorhüter Markus Schubert nach dessen schwieriger Rückrunde bei Schalke 04 Mut gemacht. "Ganz spurlos geht so etwas an einem jungen Spieler nicht vorbei. Aber alle jungen Torhüter haben irgendwann ein Tief, bei dem man drei Dinger durch die Hosenträger geschossen bekommt", sagte Kuntz.

Schubert hatte in der Rückrunde mehrfach gepatzt und seinen Platz an den inzwischen zu Bayern München gewechselten Alexander Nübel verloren. Auf Schalke kämpft Schubert (22) nun mit Ralf Fährmann (31) um die Position zwischen den Pfosten. Für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele der U21 verzichtete Kuntz daher auf Schubert.



Bild: Getty Images

"Wer am schnellsten wieder aufsteht und die nächsten Dinger wieder hält, wird sich auf Dauer durchsetzen. Genau diese Möglichkeit wollten wir Markus geben. Wenn er dann bei Schalke wieder in den Vordergrund tritt, ist das auch für uns super", sagte Kuntz.

Quelle: SID