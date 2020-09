Schalke 04: Oczipka will Vorbereitung nicht überbewerten, klarer Sieg im Testspiel gegen Bochum - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Ibisevic ist seit Donnerstag ein Schalker und sprach nun über seinen Wechsel. Oczipka will die Vorbereitung nicht überbewerten. Alle S04-News.

Der bereitet sich derzeit auf die neue Saison 2020/21 vor. Am Samstag stand für das Team von David Wagner ein weiteres Testspiel auf dem Programm. Es gab einen klaren Sieg gegen den .

Vedad Ibisevic spricht derweil über seinen Wechsel zu S04 und Bastian Oczipka will die bisherige Vorbereitung nicht überbewerten.

Außerdem: Daniel Caligiuri äußert sich, warum er den Klub verlassen hat.

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 vom heutigen Samstag findet Ihr in diesem Artikel. Bleibt immer auf dem Laufenden, was bei S04 passiert.

Schalke 04: Fankultur überzeugte Vedad Ibisevic

Angreifer Vedad Ibisevic hat sich zu seinem Wechsel zum FC Schalke 04 geäußert und dabei auch die Anhänger der Königsblauen gelohnt.

Bei SchalkeTV wurde der 36-Jährige gefragt, was ihn an S04 beeindruckt. Seine Antwort: "Die Fankultur."

Außerdem verriet er, dass es durchaus ein Ansporn für ihn ist, Giovane Elber noch von Platz drei der besten ausländischen Torjäger in der zu verdrängen.

FC Schalke 04 gewinnt das Testspiel gegen VfL Bochum

Zwei Wochen vor dem Start der Bundesliga hat Schalke 04 den dritten Testspiel-Sieg eingefahren. Gegen Zweitligist VfL Bochum setzten sich die Königsblauen am Samstag 3:0 (3:0) durch. Nassim Boujellab (25.), 2:0 Mark Uth (33.) und Amine Harit (39.) sorgten schon vor dem Halbzeitpfiff für klare Verhältnisse. Verteidiger Matija Nastasic musste bereits nach zwölf Minuten wegen einer Kopfverletzung ausgewechselt werden.

Die Schalker sind zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison bei Triple-Sieger Bayern München zu Gast (18. September/20.30 Uhr). Auf den endgültigen Gegner in der ersten Runde des DFB-Pokals kommende Woche (13.September/15.30) wartet das Team von Trainer David Wagner noch. Fest steht, dass es ein Team aus der Regionalliga Bayern ist. (SID)

FC Schalke 04 gegen VfL Bochum: TV, LIVE-STREAM, TICKER - So wurde das Testspiel übertragen

In den letzten Tagen der Vorbereitung traf Schalke auf Bochum. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wurde.

Bastian Oczipka will schwache Vorbereitung von Schalke 04 nicht überbewerten

Linksverteidiger Bastian Oczipka will die Ergebnisse von Schalke 04 in der Vorbereitung auf die neue Saison nicht überbewerten.

"Es ist jedes Jahr aufs Neue so, dass die Resultate in den Vorbereitungsspielen nicht entscheidend sind", sagte er bei SchalkeTV . "Es geht darum, eine Struktur in sein Spiel zu bekommen und viel im athletischen Bereich zu arbeiten."

Schalke siegte in der Vorbereitung bisher gegen Osnabrück (5:1) und Aris Saloniki (1:0), verlor jedoch auch gegen Uerdingen (1:3) und Verl (4:5).

Für Oczipka gehe es lediglich darum, "beim ersten Pokalspiel und am ersten Bundesliga-Spieltag voll da zu sein."

Schalke 04: Vedad Ibisevic will sein komplettes Gehalt spenden

Der neue Stürmer Vedad Ibisevic wird sein ohnehin vergleichsweise schmales Grundgehalt beim Bundesligisten FC Schalke 04 einem guten Zweck zuführen.

"Dieses Geld werde ich nicht behalten, sondern komplett spenden. Nur wenn wir als Mannschaft erfolgreich sind, verdiene ich über Prämien Geld", sagte der 36-Jährige der Bild -Zeitung.

Schalke hatte Ibisevics Verpflichtung am Donnerstag bekannt gegeben. Der Bosnier erhält einen Einjahresvertrag, kicker -Informationen zufolge beträgt sein Gehalt 100.000 Euro.

Schalke 04: Ex-Spieler Daniel Caligiuri fehlte die Wertschätzung

Der Ex-Schalker Daniel Caligiuri hat erklärt, dass er den Bundesligisten aufgrund der fehlenden Wertschätzung verlassen hat. "Ich habe für den Verein viel investiert, zum Schluss hat mir die Wertschätzung dafür ein bisschen gefehlt. Aber ich bin deshalb nicht beleidigt, sondern freue mich auf eine neue Herausforderung", sagte der Mittelfeldspieler dem kicker .

Der 32-Jährige schloss sich im Sommer dem an. "Die Gespräche mit dem FCA hingegen und die Art, wie sie um mich gekämpft haben, überzeugten mich so, dass ich mich am Ende trotz anderer Angebote ganz bewusst für diesen Weg entschieden habe", erklärte der Allrounder.

Calgiuris Vertrag war im Sommer ausgelaufen, so ging es ablösefrei nach Augsburg.

