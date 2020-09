Schalke 04: Vedad Ibisevic will Gehalt spenden, Caligiuri fehlte die Wertschätzung - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Vedad Ibisevic ist seit Donnerstag ein Schalker. Der Bosnier will sein Gehalt spenden. Und: Daniel Caligiuri fehlte die Wertschätzung. Alle S04-News.

Der bereitet sich derzeit auf die neue Saison 2020/21 vor. Am Samstag steht für das Team von David Wagner ein weiteres Testspiel auf dem Programm. Es geht gegen den .

Gute Neuigkeiten gibt es derweil von der Transferfront: Vedad Ibisevic ist zu S04 gewechselt. Sogar seine Rückennummer ist bereits fix. Außerdem: Bei Everton-Verteidiger Jonjoe Kenny strebt Schalke wieder ein Leihgeschäft an.

Daniel Caligiuri äußert sich derweil dazu, warum er den Klub verlassen hat.

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 vom heutigen Freitag findet Ihr in diesem Artikel. Bleibt immer auf dem Laufenden, was bei S04 passiert.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04: Vedad Ibisevic will sein komplettes Gehalt spenden

Der neue Stürmer Vedad Ibisevic wird sein ohnehin vergleichsweise schmales Grundgehalt beim Bundesligisten FC Schalke 04 einem guten Zweck zuführen.

"Dieses Geld werde ich nicht behalten, sondern komplett spenden. Nur wenn wir als Mannschaft erfolgreich sind, verdiene ich über Prämien Geld", sagte der 36-Jährige der Bild-Zeitung.

Schalke hatte Ibisevics Verpflichtung am Donnerstag bekannt gegeben. Der Bosnier erhält einen Einjahresvertrag, kicker-Informationen zufolge beträgt sein Gehalt 100.000 Euro.

Schalke 04: Vedad Ibisevic wechselt zu S04 und bekommt die "11"

Auch die Rückennummer des Stürmers im königsblauen Dress steht schon fest: Ibisevic wird künftig mit der "11" auf Torejagd gehen.

Diese Nummer trug auf Schalke zuletzt der in der vergangenen Rückserie aus Augsburg ausgeliehen Michael Gregoritsch. Zuvor liefen mit der "11" unter anderem Ibrahim Afellay, Alexander Baumjohann, Peter Lövenkrands und S04-Ikone Ebbe Sand auf.

Schalke 04: Ex-Spieler Daniel Caligiuri fehlte die Wertschätzung

Der Ex-Schalker Daniel Caligiuri hat erklärt, dass er den Bundesligisten aufgrund der fehlenden Wertschätzung verlassen hat. "Ich habe für den Verein viel investiert, zum Schluss hat mir die Wertschätzung dafür ein bisschen gefehlt. Aber ich bin deshalb nicht beleidigt, sondern freue mich auf eine neue Herausforderung", sagte der Mittelfeldspieler dem kicker.

Der 32-Jährige schloss sich im Sommer dem an. "Die Gespräche mit dem FCA hingegen und die Art, wie sie um mich gekämpft haben, überzeugten mich so, dass ich mich am Ende trotz anderer Angebote ganz bewusst für diesen Weg entschieden habe", erklärte der Allrounder.

Calgiuris Vertrag war im Sommer ausgelaufen, so ging es ablösefrei nach Augsburg.

Schalke 04: Oczipka spielt Testspiel-Pleiten herunter

Bastian Oczipka möchte die Ergebnisse in der Vorbereitung nicht zu hoch bewerten. Im Interview mit Schalke TV spielte er die Pleiten gegen die Drittligisten SC Verl und KFC Uerdingen in diesem Sommer herunter.

"Es ist jedes Jahr aufs Neue so, dass die Resultate in den Vorbereitungsspielen nicht entscheidend sind. Es geht darum, eine Struktur in sein Spiel zu bekommen und viel im athletischen Bereich zu arbeiten", sagte der Linksverteidiger.

Die Mannschaft sei mit der Entwicklung zufrieden. Wichtig sei es, "beim ersten Pokalspiel und am ersten -Spieltag voll da zu sein".

Schalke 04: Die Termine und Spiele des Bundesligisten

Datum Gegner Ergebnis 9. August Osnabrück 5:1 15. August Verl 4:5 18. August Uerdingen 1:3 28. August Limassol 1:0 5. September Bochum -

Schalke 04 will Jonjoe Kenny erneut ausleihen

Schalke 04 bemüht sich um eine erneute Ausleihe von Abwehrspieler Jonjoe Kenny (23). Laut Sport1 haben die Schalker Verantwortlichen aus diesem Grund die Verhandlungen mit Kennys Klub wieder aufgenommen.

Der Rechtsverteidiger absolvierte bereits die vergangene Spielzeit auf Leihbasis bei den Knappen. Da ihnen das Geld fehlte, um Kenny fest zu verpflichten, kehrte dieser im Sommer aber zurück auf die Insel.



Kenny steht bei Everton noch bis 2022 unter Vertrag. Allerdings dürfte der englische U21-Nationalspieler unter Trainer Carlo Ancelotti keinen Stammplatz haben. Mutmaßlich müsste er sich bei einem Verbleib hinter Seamus Coleman anstellen. Auf Schalke dagegen dürfte er regelmäßig zum Einsatz kommen.