Schalke 04, News und Gerüchte: Newcastle will wohl Kaufoption für Nabil Bentaleb ziehen

Newcastle möchte offenbar die Kaufoption führ Schalke-Leihgabe Nabil Bentaleb ziehen und Alexander Nübel spricht über die Coronakrise. Alle S04-News.

Auch der hat mit der Coronakrise hart zu kämpfen. Während dem Verein gravierende finanzielle Einschränkungen drohen, trainieren die Profis zumindest wieder in Kleingruppen auf dem Platz.

Torwart Alexander Nübel freut sich, nach der Zeit im "Homeoffice" seine Kollegen wiederzusehen und spricht über seinen derzeitigen Alltag. Einen Geldsegen könnte es für Schalke derweil aus geben.

So möchte Leihspieler Nabil Bentaleb wohl fest unter Vertrag nehmen. Und: Ex-Schalker Naldo wird nicht zu zurückkehren.

Der FC Schalke 04 am Sonntag: In diesem Artikel findet Ihr heute alle News und Gerüchte zu S04.

FC Schalke 04: Newcastle will offenbar Kaufoption für Nabil Bentaleb ziehen

Der englische Erstligist Newcastle United möchte offenbar Schalke-Leihgabe Nabil Bentaleb fest verpflichten. Laut eines Berichts des Evening Cronicle sind die Magpies bereit, die Kaufoption für den Algerier in Höhe von 10,6 Millionen Euro zu ziehen.

Erst im Januar wechselte Bentaleb leihweise auf die Insel, nachdem er bei den Knappen von Trainer David Wagner nicht mehr berücksichtigt worden war. Für Newcastle bestritt der Mittelfeldspieler seitdem zwar nur sechs Partien, er scheint sich in Nordengland aber dennoch wohlzufühlen und kann sich laut des Berichts einen Verbleib vorstellen.

FC Schalke 04: Alexander Nübel spricht über Alltag und Training während der Coronakrise

Torwart Alexander Nübel vom FC Schalke 04 hat seinen Alltag und das Training während der Coronakrise geschildert. Dabei verriet der künftige Bayern-Keeper, wie er die durch die Einschränkungen gewonnen Zeit nutzt.

Bereits seit rund einem Monat ist der Spielbetrieb in der aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen. Während sich die Schalker Profis anfangs noch mit individuellen Trainingsplänen und "Cyber-Training" zu Hause fit halten mussten, trainieren die Knappen mittlerweile zumindest wieder "zu zweit plus Trainer" auf dem Platz, wie Nübel im Blog seines Beraters Stefan Backs erklärt.

"Da wir keine Spiele mehr haben und auch das Training weniger zeitaufwendig ist, bleibt deutlich mehr Zeit auf der Uhr“, sagte der 23-Jährige. Er kümmert sich deshalb nun mehr um sein Eigenheim. Nübel sagte dazu: "Ich habe das Glück, einen Garten zu haben, so dass ich in der Zeit, in der wir das Haus nur verlassen sollten, um Nahrungsmittel zu kaufen, dringende Dinge zu erledigen oder zur Arbeit zu fahren, sinnvoll draußen nutzen konnte."

Im Training kehre derweil trotz "eintönigem" Kraft- und Ausdauertraining wieder Normalität ein. "Da wir seit einer Woche wieder mit sieben Spielern auf den Platz dürfen, kommt so langsam Normalität in den Trainingsalltag, obwohl Spielformen und Zweikämpfe natürlich nicht drin sind, da nach wie vor Abstand eingehalten werden muss", verriet Nübel.

Ex-Schalker Naldo nicht zurück in die Bundesliga

Der ehemalige Schalker Innenverteidiger Naldo wird nicht zu Werder Bremen zurückkehren . Das stellte der Bremer Sportchef Frank Baumann klar.

"Wir haben in der neuen Saison mindestens vier Innenverteidiger unter Vertrag. Außerdem sind wir ja dabei, die Mannschaft zu verjüngen. Deshalb ist eine Rückkehr kein Thema", sagte der 44-Jährige der Bild -Zeitung.

Der derzeit vereinslose Naldo (37) hatte unter der Woche eine Rückkehr zu Werder ins Spiel gebracht. Er sei nicht abgeneigt, sollte es vonseiten der Bremer Interesse geben, sagte er dem Portal Deichstube .

Mit Baumann hatte Naldo früher zusammengespielt, 2009 gewannen die beiden gemeinsam den . 2012 wechselte der Brasilianer dann zum und anschließend zu Schalke 04. Zuletzt spielte er für den französischen Erstligisten , sein Vertrag dort wurde jedoch im Januar aufgelöst.

Ex-Schalker Jefferson Farfan erklärt Wutausbruch wegen Gehaltsverzicht bei Lok Moskau: "War Teil eines Witzes"

Der frühere Schalker Jefferson Farfan, seit 2017 bei Lok Moskau angestellt, hat seinen Wutausbruch in einem Instagram -Video bezüglich des Gehaltsverzichts, den der russische Top-Klub seinen Spielern wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie verordnet hatte, mit einem Missverständnis erklärt.

"Leider wurde ein Witz, den ich mit meinem langjährigen Freund Roberto Guizasola über ein Live-Video gemacht habe, falsch interpretiert", sagte der Offensivspieler Sport1 und führte aus: "Es hieß, dass ich der Gehaltsreduzierung, die alle Spieler mit meinem Verein vereinbart hatten, nicht zustimmen würde. Diese Vereinbarung wurde bereits einige Tage vor meinem Live-Chat zwischen uns und dem Klub getroffen."

Auf 40 Prozent ihres Gehaltes sollen die Lok-Profis in der Zeit, in der wegen der Coronavirus-Pandemie der Spielbetrieb in der russischen Liga ruht, verzichten. In besagtem Instagram -Video hatte Farfan laut der peruanischen Sportzeitung El Bocon gesagt: "Macht, was ihr wollt, aber nicht mit meinem Geld. Sie haben mir eine Mitteilung auf Russisch geschickt. Ich habe nichts verstanden und den Zettel zerrissen. Sie wollten mich f***en und 40 Prozent meines Gehalts einbehalten."

Lok Moskau reagierte verärgert auf das Video und bat den 35-jährigen Peruaner zum Rapport. Der erklärte weiter: "Ich möchte klarstellen, dass dies Teil eines Witzes war und dass ich der Vereinbarung zustimme, die alle meine Kollegen mit dem Klub getroffen haben. In diesen schwierigen Zeiten sollte unsere Solidarität und unser Verständnis mit anderen am meisten hervorstechen und deshalb unterstütze ich meinen Klub mehr denn je."