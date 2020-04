Schalke 04, News und Gerüchte: Hochkarätige Konkurrenz im Milik-Poker, Miranda wohl vor vorzeitigem Abgang

Wie einige andere Bundesligisten hat auch der wieder den Trainingsbetrieb in abgespeckter Form aufgenommen. Im Hintergrund laufen derweil die Personalplanungen.

Guten Morgen am #Karfreitag, Schalker! Ein stiller Feiertag - leider in diesem Jahr ganz besonders still 🔇



Macht das Beste aus dem langen Wochenende und bleibt gesund 💙#S04 | #WirBleibenZuHause | #NurImWir pic.twitter.com/nGO1M5uCeT