Schalke 04, News und Gerüchte: Zwei Verbände kämpfen um S04-Talent Malick Thiaw, Training wohl in Siebenergruppen erlaubt

Während zwei Nationen um Nachwuchstalent Malick Thiaw kämpfen, darf S04 wohl in Siebenergruppen trainieren. Alles zu Schalke 04.

Wie bereits einige Bundesligisten hat auch der wieder den Trainingsbetrieb auf. Dank einer behördlichen Genehmigung dürfen die Königsblauen wohl in Gruppen mit bis zu sieben Profis trainieren.

Unterdessen ist Nachwuchstalent Malick Thiaw in den Fokus zweier Verbände gerückt. Sowohl als auch kämpfen aktuell um den Youngster.

Am #Weltgesundheitstag zählt umso mehr:

Einen Gegner schlägt man #NurImWir! 🤝



DANKE an all jene, die sich so sehr für unsere Gesundheit einsetzen 💙🙏🏽#S04 | #WorldHealthDay | #WirBleibenZuHause pic.twitter.com/wkzxb8MFKk — FC Schalke 04 (🏠) (@s04) April 7, 2020

Außerdem: NRW-Ministerpräsident Laschet kündigt baldige Gespräche über Geisterspiele an.

Der FC Schalke 04 am Dienstag: In diesem Artikel findet Ihr heute alle News und Gerüchte zu S04.

Schalke 04: Deutschland oder Finnland? Zwei Verbände kämpfen um Malick Thiaw

Für welche Nation läuft Schalkes Nachwuchstalent Malick Thiaw in Zukunft auf? Der 18-Jährige könnte sowohl für Deutschland als auch für Finnland spielen, da die Mutter des gebürtigen Düsseldorfers Finnin ist.

Mehr Teams

Wie Reviersport berichtet, wurde der Innenverteidiger bereits von Finnlands U21-Nationaltrainer Juha Malinen auf Schalke besucht. Auch Guido Streichsbier, Trainer der deutschen U19, beobachtet Thiaw. "Es ist doch klar, dass ein so begabter Spieler auf für Finnland interessant ist", erklärte er im Gespräch mit Sport1 und fügte an: "Wir lassen uns davon aber nicht treiben. Malick ist interessant und ein Kandidat für uns. Er hat eine gute Statur für einen Verteidiger und bringt alles mit."

Thiaw, der zuletzt mit dem FC Liverpool und der AC Milan in Verbindung gebracht wurde und bereits für die Profis debütierte, besitzt aktuell allerdings nur die finnische Staatsbürgerschaft, die deutsche wurde im Dezember bereits beantragt. Sobald die Fußballpause vorüber ist und der Pass vorliegt, will Streichsbier den Youngster zum nächsten U19-Lehrgang einladen. "In der Vorrunde war er noch nicht so stabil. Zuletzt hat er aber eine gute Entwicklung genommen. Wir sind seinetwegen mit Schalke und Trainer Norbert Elgert [Trainer der Schalker U19, Anm. d. Red.] im Austausch", fügte Streichsbier an.

Schalke nimmt Training in Kleingruppen auf

Der FC Schalke 04 hat das Training in Kleingruppen aufgenommen. Wie der kicker berichtet, dürfen die Königsblauen dank einer behördlichen Genehmigung in Gruppen mit maximal sieben Profis trainieren.

Jeder Spieler muss sich dabei alleine in der Umkleidekabine umziehen, die jedes Mal danach gereinigt wird. Zuletzt durfte das Training aufgrund der Corona-Pandemie nur in Zweiergruppen durchgeführt werden.

: NRW-Ministerpräsident Laschet kündigt Gespräche über Geisterspiele an

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (59) hat Gespräche über die Fortsetzung der Saison in der 1. und 2. Bundesliga mit Geisterspielen in der kommenden Woche angekündigt.

"Die Liga hat ihre Ideen, damit es Ende April wieder losgehen könnte", sagte Laschet im RTL-Interview und kündigte an, dass man diese Frage in der "nächsten Woche" erörtern werde.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Montag betont, dass es zurzeit keine Lockerung der derzeitigen Einschränkungen für die Bevölkerung und die Wirtschaft geben werde. Nach Ostern soll der erreichte Status quo bei der Corona-Pandemie mit Experten bewertet werden. Dabei soll es in Absprache ein gemeinsames Vorgehen des Bundes mit den Landesregierungen geben.

"Wir brauchen einen Konsens", sagte Laschet, "die Bundesliga wird vielleicht absehbar wieder spielen. Aber klar ist: ohne Zuschauer!" Eine Fortsetzung der Saison Anfang Mai ist somit nur mit Geisterspielen ohne Zuschauer in den Stadien denkbar. "Großveranstaltungen mit vielen Tausend Menschen werden wir in den nächsten Wochen und Monaten nicht erleben", so der NRW-Ministerpräsident.