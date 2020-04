Schalke 04, News und Gerüchte: Meyer vor dem Aus in London, verlängert Thiaw?

S04 will wohl mit Malick Thiaw verlängern, während Max Meyer offenbar vor dem Aus bei Crystal Palace steht. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Wie einige andere Bundesligisten hat auch der wieder den Trainingsbetrieb aufgenommen. Dank einer behördlichen Genehmigung dürfen die Königsblauen wohl in Gruppen mit bis zu sieben Profis trainieren.

Unterdessen wollen die Knappen Nachwuchstalent Malick Thiaw langfristig binden und so auch einem möglichen Abwerben des zuvorkommen.

Außerdem: Der Ex-Schalker Max Meyer muss sich wohl einen neuen Verein suchen, während Andre Breitenreiter an Alexander Nübels Stelle wohl nicht zum gegangen wäre.

Der FC Schalke 04 am Mittwoch: In diesem Artikel findet Ihr heute alle News und Gerüchte zu S04.

Breitenreiter wäre an Nübels Stelle auf Schalke geblieben

Ex-Schalke-Coach Andre Breitenreiter kann den Wechsel von Alexander Nübel zum FC Bayern München nachvollziehen, hätte sich an seiner Stelle aber anders entschieden. "An seiner Stelle wäre ich auf Schalke geblieben", erklärte er bei Sport1.

Breitenreiter führte aus: "Schalke ist ein großer Klub mit fantastischen Fans, bei dem er als Nummer eins hätte weiter reifen können. Er ist in einem Alter, in dem er spielen muss. Wir werden sehen, wie oft er tatsächlich spielt. Manuel Neuer ist in den vergangenen Jahren hin und wieder mal verletzt ausgefallen, so dass Sven Ulreich zu vielen Einsätzen gekommen ist. Das wird Alex sicher in seine Entscheidung mit einbezogen haben."

Schalke 04: Ex-Mittelfeldspieler Max Meyer muss sich neuen Klub suchen

Es läuft nicht bei Max Meyer, der einst nicht beim FC Schalke verlängern wollte, weil er sich zu Höherem berufen fühlte. Wie The Athletic nun berichtet, steht er auch vor dem Aus bei seinem aktuellen Klub .

Demnach wollen die Londoner den Mittelfeldmann im Sommer verkaufen und erhoffen sich trotz der geringen Einsatzzeiten mehrere Interessenten.

Schalke will mit Malick Thiaw verlängern, Liverpool interessiert

Der Vertrag von Abwehrtalent Malick Thiaw beim FC Schalke läuft noch bis 2021. Königsblau würde mit dem 18-Jährigen allerdings gerne verlängern und ihm laut Ruhr Nachrichten einen Profi-Vertrag anbieten.

Zuletzt war der Defensivmann auch mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht worden.