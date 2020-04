Schalke 04, News und Gerüchte: Ex-Schalker Jefferson Farfan erklärt Wutausbruch

Nach seinen negativen Aussagen bezüglich eines Gehaltsverzichts hat Jefferson Farfan nun seinen Wutausbruch erklärt. Alle S04-News.

Die Unsicherheiten infolge der Corona-Pandemie könnten für den böse Folgen haben. Aufgrund der aktuell fehlenden Erlöse macht der Verein einen bedenklichen Sprung in Richtung einer möglichen Zahlungsunfähigkeit.

Trotzdem beschäftigen sich die Königsblauen angeblich mit Namen, die den Kader in der kommenden Saison verstärken könnten. Der Mexikaner Jesus Corona vom wird von einer portugiesischen Zeitung auf Schalke ins Spiel gebracht.

Und: Nachdem Jefferson Farfan zunächst mit seinen Aussagen hinsichtlich eines Gehaltsverzichts für Aufsehen gesorgt hatte, erklärte der Peruaner nun seinen Wutausbruch.

Ex-Schalker Jefferson Farfan erklärt Wutausbruch wegen Gehaltsverzicht bei Lok Moskau: "War Teil eines Witzes"

Der frühere Schalker Jefferson Farfan, seit 2017 bei Lok Moskau angestellt, hat seinen Wutausbruch in einem Instagram-Video bezüglich des Gehaltsverzichts, den der russische Top-Klub seinen Spielern wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie verordnet hatte, mit einem Missverständnis erklärt.

"Leider wurde ein Witz, den ich mit meinem langjährigen Freund Roberto Guizasola über ein Live-Video gemacht habe, falsch interpretiert", sagte der Offensivspieler Sport1 und führte aus: "Es hieß, dass ich der Gehaltsreduzierung, die alle Spieler mit meinem Verein vereinbart hatten, nicht zustimmen würde. Diese Vereinbarung wurde bereits einige Tage vor meinem Live-Chat zwischen uns und dem Klub getroffen."

Auf 40 Prozent ihres Gehaltes sollen die Lok-Profis in der Zeit, in der wegen der Coronavirus-Pandemie der Spielbetrieb in der russischen Liga ruht, verzichten. In besagtem Instagram-Video hatte Farfan laut der peruanischen Sportzeitung El Bocon gesagt: "Macht, was ihr wollt, aber nicht mit meinem Geld. Sie haben mir eine Mitteilung auf Russisch geschickt. Ich habe nichts verstanden und den Zettel zerrissen. Sie wollten mich f***en und 40 Prozent meines Gehalts einbehalten."

Lok Moskau reagierte verärgert auf das Video und bat den 35-jährigen Peruaner zum Rapport. Der erklärte weiter: "Ich möchte klarstellen, dass dies Teil eines Witzes war und dass ich der Vereinbarung zustimme, die alle meine Kollegen mit dem Klub getroffen haben. In diesen schwierigen Zeiten sollte unsere Solidarität und unser Verständnis mit anderen am meisten hervorstechen und deshalb unterstütze ich meinen Klub mehr denn je."

Schalke angeblich an Portos Jesus Corona dran

Jesus Corona, Flügelspieler vom FC Porto, hat es dem FC Schalke 04 angeblich angetan. Das berichtet die portugiesische Sportzeitung A Bola . Demnach sind die Königsblauen einer von vielen Interessenten, die den Mexikaner auf dem Zettel haben.

Auch Everton, West Ham, Inter, die Roma, Sevilla und Valencia sollen am 27-Jährigen dran sein.

Bericht: Schalke könnte nach Coronakrise über Ausgliederung der Profi-Abteilung nachdenken

Durch die fehlenden Einnahmen infolge der Corona-Pandemie könnte Schalke 04 gezwungen sein, die Profi-Abteilung auszugliedern und für Investoren zu öffnen. Das berichtet die Bild -Zeitung unter Berufung auf eigene Informationen.

Bei den Verantwortlichen soll sich inzwischen die Position durchsetzen, dass Schalke als eingetragener Verein dauerhaft ins Mittelmaß abrutsche. Nach der akuten Krise könnte sich der Verein daher gezwungen sehen, mit den Mitgliedern über eine mögliche Umstrukturierung zu diskutieren.

Mögliche Geisterspiele und die dadurch ausgeschütteten TV-Zahlungen sollen eine Insolvenz zwar verhindern können, nach Verlusten von 26,1 Millionen Euro in 2019 kalkulierte Schalke aber bereits vor der Coronakrise auch für 2020 mit einem Fehlbetrag im niedrigen zweistelligen Millionenbereich.

Durch die fehlenden Zuschauereinnahmen würden jedoch weitere Defizite in Höhe von acht Millionen Euro für die aktuelle Saison hinzukommen.

Kampf ums Überleben: Darum trifft die Coronakrise Schalke besonders hart

Schalke ist von der Coronakrise besondes hart betroffen, der Verein steckt bis zum Hals in finanziellen Sorgen. Es geht inzwischen um die Existenz.

FC Schalke 04: Juan Miranda kehrt wohl vorzeitig nach Barcelona zurück

Leihgabe Juan Miranda vom wird den FC Schalke wohl im kommenden Sommer verlassen. Wie die spanische Tageszeitung Sport berichtet, wird das Gastspiel des Linksverteidigers auf Schalke vorzeitig beendet.

Eigentlich sollte Miranda zwei Jahre auf Leihbasis bei den Knappen bleiben, Voraussetzung war dabei jedoch offenbar, dass der 20-Jährige mindestens 20 Spiele absolviert.

In der laufenden Saison kommt Miranda bei neun ausstehenden -Spieltagen hingegen auf lediglich fünf Einsätze für die Schalker. Das Intermezzo des spanischen U21-Nationalspielers bei den Königsblauen wird deshalb wohl nach dieser Saison beendet.