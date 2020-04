Schalke 04, News und Gerüchte: Effenberg mit wenig Verständnis für Nübel-Wechsel, erneute Leihe von Todibo?

Während der Transfer von Schalke-Torwart Nübel weiterhin für Gesprächsstoff sorgt, soll bei Todibo eine erneute Leihe im Raum stehen. Alle S04-News.

Der bevorstehende Wechsel von Alexander Nübel zum FC Bayern beherrscht beim auch während der -Unterbrechung die Schlagzeilen. Während Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg wenig Verständnis für die Entscheidung des 23-Jährigen hat, glaubt DFB-Torwartkoordinator Marc Ziegler, dass ihm seine mentale Stärke helfen kann.

Zudem soll man sich intern Gedanken machen, wie es nach der Saison mit Leihgabe Jean-Clair Todibo weitergeht. Die vereinbarte Kaufoption über 25 Millionen Euro ist für Schalke derzeit wohl nicht zu stemmen, daher ziehe man nun auch eine erneute Leihe des Innenverteidigers in Erwägung.

Der FC Schalke 04 am Montag: In diesem Artikel findet Ihr heute alle News und Gerüchte zu S04.

S04 - Ex-Bayern-Spieler Effenberg versteht Sinn des Nübel-Wechsels nicht: "Würde Ulreich für ihn nicht opfern"

Stefan Effenberg hat Unverständnis für den Transfer von Schalke-Torwart Alexander Nübel zum FC Bayern geäußert. "Jetzt zu den Bayern kommen und den Anspruch haben zu spielen? Ich meine, da steht immer noch Manuel Neuer. Das ist für mich ein unantastbarer Torwart. Da brauchen wir nicht über Alexander Nübel zu sprechen", schreibt der 51-Jährige in seiner Sport1 -Kolumne.

Mehr Teams

Auch im Rennen mit Ersatztorhüter Sven Ulreich um den Platz hinter Neuer habe Nübel für ihn derzeit schlechte Karten: "Ich würde auch Sven Ulreich für Alexander Nübel nicht opfern", so Effenberg, der betonte: "Der ist seit Jahren ein perfekter zweiter Torwart. Trainer Hansi Flick stellt sich auch hinter ihn. So einen loyalen Torwart mit dieser Qualität musst du halten."

Zwar hat Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic bereits mehrfach ausgeschlossen, dass Nübel ausgeliehen wird, Effenberg sieht darin aber für alle Seiten die beste Lösung: "Den müssten die Bayern eigentlich für ein oder zwei Jahre irgendwo anders parken. Das ist die logische Konsequenz.", so der ehemalige FCB-Kapitän.

"Der Junge muss spielen, um sich weiterzuentwickeln. Die Torwartposition muss ganz klar bestimmt werden. Und dann hast du ja auch noch Christian Früchtl hintendran. Für mich ergibt das keinen Sinn", hat Effenberg in Bayerns Torwartfrage eine klare Meinung.

25 Millionen Euro Ablöse? Schalke plant wohl erneute Leihe von Jean-Clair Todibo

Wegen der finanziellen Einbußen durch die Coronavirus-Pandemie plant Schalke 04 offenbar, Jean-Clair Todibo für die neue Saison erneut vom auszuleihen. Das berichtet der kicker. Demnach ist die vereinbarte Kaufoption über 25 Millionen Euro in der aktuellen Situation für den Bundesligisten nicht zu stemmen.

"Man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass die Wahrscheinlichkeit durch die aktuelle Krisensituation eher gesunken ist", betonte Sportvorstand Jochen Schneider, der wohl nicht abgeneigt wäre, die Leihe von Todibo zu ähnlichen Konditionen zu verlängern. Er erklärte allerdings: "Es gilt, dabei sicher auch die Pläne des FC Barcelona zu berücksichtigen."

Hintergrund dieser Überlegungen: Todibo steht in Barcelona noch bis 2023 unter Vertrag, hat dort allerdings nur geringe Einsatzchancen. Auf Schalke sammelte der 20-Jährige in den Wochen vor der Bundesliga-Unterbrechung dagegen regelmäßig Spielpraxis.

Schalke 04 - DFB-Torwartkoordinator Marc Ziegler über Alexander Nübel: "Kann auf Knopfdruck funktionieren"

Marc Ziegler, Torwartkoordinator des DFB, hat den Wechsel von Alexander Nübel zum FC Bayern eingeordnet. Außerdem sprach er über das vermeintliche Torwart-Problem in Deutschland.

"Als Torhüter muss man reifen, Erfahrungen sind ganz wichtig. Die Jungs brauchen Spielpraxis, das ist das beste Mittel zur Weiterentwicklung", sagte Ziegler im Gespräch mit dem Spiegel über den Wechsel von Nübel zum FC Bayern. Nübel wechselt im Sommer ablösefrei vom FC Schalke 04 zum , wo er hinter Kapitän Manuel Neuer im Training lernen und auch selbst mehrere Spiele bestreiten soll.

Trainingsformen auf höchstem Niveau seien demnach wichtig, würden aber kein Spiel ersetzen. Im Fall von Nübel hält Ziegler auch einen positiven Ausgang für denkbar. "Alex hat in seiner Karriere bereits gezeigt, dass er auf Knopfdruck funktionieren kann. Diese Gabe, die er sowohl bei Schalke als auch in der U21 gezeigt hat, wird ihn auch in Zukunft weiterbringen."