Schalke 04 - News und Gerüchte zu S04: Reschke neuer technischer Direktor, Schalker Nullnummer zum Saisonabschluss

Am letzten Spieltag kam S04 nicht über ein 0:0 gegen Stuttgart hinaus. Am Sonntag wurde Reschke als neuer Funktionär verkündet. Alle S04-News.

Der beendet die Horrorsaison 2018/19 auf dem 14. Tabellenplatz. Im letzten Saisonspiel kam man daheim gegen den nicht über ein 0:0 hinaus.

Am Sonntag verkündete der Klub jedoch schon Neues rund um die Führungsriege. Nachdem David Wagner neuer Trainer wird, ist der Posten des technischen Direktors künftig der von Michael Reschke.

Hinsichtlich des Kaders verkündete S04, dass Jungspund Carls einen Profivertrag erhält. Um Alexander Nübel nicht ablösefrei zu verlieren, muss Schalke seinen Torwart indes vielleicht schon in diesem Sommer verkaufen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am Sonntag nach dem letzten Saisonspiel!

FC Schalke: Michael Reschke wird Technischer Direktor von S04

Michael Reschke, früherer Sportvorstand des VfB Stuttgart, wird Technischer Direktor beim FC Schalke 04. Das gaben die Königsblauen am Sonntagvormittag offiziell bekannt. Reschke erhält in der neu geschaffenen Funktion einen Dreijahresvertrag bis Ende Juni 2022.

Zu Reschkes Aufgaben gehört künftig die Neustrukturierung der Scouting-Abteilung für den Profibereich und die Kaderplanung. Reschke untersteht bei Schalke dem im März installierten Sportvorstand Jochen Schneider.

Schalke 04: Carls erhält Profivertrag

Bundesligist Schalke 04 hat Nachwuchsmann Jonas Carls mit einem Profivertrag mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2022 ausgestattet. "Damit ist ein Kindheitstraum für mich in Erfüllung gegangen", kommentierte der 22-Jährige. Gegen die TSG Hoffenheim hatte der bisherige U23-Spieler der Königsblauen sein -Debüt gefeiert.

Nullnummer auf Schalke: VfB und S04 trennen sich remis

Der abstiegsbedrohte Bundesligist VfB Stuttgart hat bei seiner Generalprobe vor dem finalen Kampf um den Klassenerhalt ein Erfolgserlebnis verpasst. Fünf Tage vor dem Relegations-Hinspiel kamen die Schwaben am 34. Spieltag bei Schalke 04 nicht über ein 0:0 hinaus. Auch die Königsblauen versäumten im letzten Spiel unter ihrem "Jahrhunderttrainer" Huub Stevens damit den versöhnlichen Abschluss einer verkorksten Spielzeit.

Der 65-jährige Niederländer, der nach der Saison wieder in den Schalker Aufsichtsrat rückt und keine weitere Trainerstation mehr übernehmen will, durfte sich auch im fünften Heimspiel während seiner rund zweimonatigen Amtszeit nicht über einen Dreier freuen.

Schalke 04: Alexander Nübel vor dem Absprung in diesem Sommer?

Torwart-Talent Alexander Nübel hat auf Schalke nur noch einen Vertrag bis 2020. Da der FC Schalke 04 ihn nicht ablösefrei verlieren will, rückt ein Transfer in diesem Sommer in den Fokus. Das berichtet die Bild.

Nübel will sich demnach bei der im Juni präsentieren, bevor er eine Entscheidung trifft.

Schalke 04: Daniel Caligiuri bestätigt Anfragen

Mittelfeldspieler Daniel Caligiuri hat im kicker bestätigt, dass es das Interesse anderer Klubs gibt. Der 31-Jährige, dessen Vertrag auf Schalke noch bis 2020 läuft, sagte: "Erstmal brauche ich Urlaub nach dieser Saison, um den Kopf frei zu kriegen. Es gab Anfragen, aber erster Ansprechpartner ist der FC Schalke."

Caligiuri gehörte in einer schlechten Saison zu den Lichtblicken bei Königsblau und er machte auch Hoffnung auf einen Verbleib in Gelsenkirchen: "Ich fühle mich hier pudelwohl und denke, ich habe hier eine gute Position. Deswegen gibt es erst mal keinen Grund, darüber nachzudenken."