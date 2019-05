Schalke 04: Geldregen wegen Sane, Lukebakio offenbar auf der Transferliste - alle News und Gerüchte zu S04

Aufgrund einer speziellen Klausel erhält Schalke 04 für Sane wohl eine weitere Zahlung. Um ein Haar hätte die offenbar noch höher ausfallen können.

Auch für den ist die Saison bald beendet, am vorletzten Spieltag der Bundesliga holte S04 gegen Bayer Leverkusen einen Punkt und rangiert - aller Abstiegssorgen bereits entledigt - auf Platz 15. Derweil feiert eine Ex-Schalke-Star in die Meisterschaft, Leroy Sane. Eine Tatsache, die Königsblau offenbar nicht nur emotional, sondern auch finanziell sehr gefallen dürfte.

Hinter den Kulissen laufen derweil die Planungen für die nächste Spielzeit auf Hochtouren. Als potenzieller Neuzugang soll Schalke Dodi Lukebakio von ins Auge gefasst haben, müsste sich dafür aber wohl mit dem einigen.

Auf der Torhüter-Position soll auch in der nächsten Saison alles so bleiben, wie es ist: Aktuell wird berichtet, dass Torhüter Alexander Nübel langfristig an den Klub gebunden werden soll.

Schalke 04: Königsblau kassiert wohl weitere Prämie für Leroy Sane

Der FC Schalke 04 darf sich offenbar über einen weiteren Geldfluss wegen Ex-Juwel Leroy Sane freuen. Wie die Sport Bild berichtet, kassiert S04 weitere 750.000 Euro aus dem Sane-Transfer zu .

Grund dafür: Die Citizens gewannen am Sonntag die englische Meisterschaft und der FC Schalke hat sich 2016 beim Transfer des Flügelstürmers in einer Klausel weitere Bonuszahlungen zusichern lassen. Demnach gibt es offenbar für Königsblau bis zum Jahr 2021, dem Jahr, in dem Sanes-Vertrag in Manchester endet, für jede Meisterschaft der Skyblues in der Premier League weitere Zahlungen.

Kurios: Wie das Blatt weiter berichtet, hätte die Summe aufgrund einer weiteren Klausel sogar noch höher ausfallen können. Offenbar hätte Schalke weitere 500.000 Euro, also insgesamt 1,25 Millionen Euro, kassiert, wenn Leroy Sane in der abgelaufenen Premier-League- sowie Champions-League-Saison einen Treffer mehr erzielt hätte. Sane erzielte in 31 Spielen in der englischen Beletage zehn Treffer, in der Königsklasse waren es in acht Einsätzen vier. Bei insgesamt 15 Toren wäre die weitere Zahlung wohl fällig gewesen.

Beim letzten 4:1-Erfolg am Sonntag über , der letztlich die Meisterschaft sicherte, kam Sane allerdings nicht zum Einsatz. Trainer Pep Guardiola baute links außen stattdessen auf Raheem Sterling.

FC Schalke 04: Interesse an Dodi Lukebakio von Fortuna Düsseldorf?

Der FC Schalke 04 ist offenbar an Dodi Lukebakio von Fortuna Düsseldorf interessiert. Das berichtet die Bild. Allerdings müssten die Knappen mit dem FC Watford in Gespräche bezüglich eines Transfers treten.

Demnach steht der 21-jährige Stürmer auf der Liste von Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider, weil er alle Qualitäten mitbringt, die der künftige Trainer David Wagner an einem Stürmer schätzen soll: Schnelligkeit, Entwicklungsfähigkeit und Torgefahr.

Ein großes Problem bei einem möglichen Transfer könnte die finanzielle Komponente werden, so der Bericht weiter. Offenbar verlangt Watford, der Lukebakio in der laufenden Saison an Düsseldorf verliehen hat, rund 20 Millionen Euro. Diese Forderung gestaltete schon einen Verbleib bei der Fortuna als nahezu unmöglich.

Lukebakio hat in 33 -Spielen für die Fortuna insgesamt 14 Tore erzielt.

Schalke 04: Sportvorstand Schneider will Nübel "langfristig halten"

Bundesligist Schalke 04 bemüht sich um eine Vertragsverlängerung mit Stammtorhüter Alexander Nübel. "Es ist unser Wunsch, Alex langfristig beim FC Schalke zu halten", sagte Sportvorstand Jochen Schneider dem kicker. Der 22-jährige Nübel ist nur noch bis 2020 an den Klub gebunden.

"Ich habe diesbezüglich mit ihm und seinem Berater gesprochen, und wir werden alles daran setzen, dass er bei uns bleibt", so Schneider. Zuletzt hatte es Spekulationen über einen möglichen Wechsel des U21-Nationalkeepers zu Bayern München gegeben.

Der Rekordmeister ist noch nicht auf Schalke zugegangen, "aber ich habe mich bei ihnen gemeldet", sagte Schneider. Er habe Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge gebeten, dafür zu sorgen, "dass Verantwortungsträger des FC Bayern aus Respekt vor unserer schwierigen Situation nicht ständig über unseren Torhüter in den Medien sprechen. Das hat bei uns im Umfeld für Unruhe gesorgt. Karl-Heinz Rummenigge hat sich verständnisvoll gezeigt und es entsprechend intern umgesetzt."

Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp über Schalke-Verpflichtung von David Wagner: "Kann Schalke nur gratulieren"

Jürgen Klopp (51) vom Champions-League-Finalisten FC Liverpool hat Bundesligist Schalke 04 für die Verpflichtung von Trainer David Wagner gelobt.

"Ich kann Schalke nur gratulieren, auch wenn das meine Dortmunder Freunde nicht gerne hören", sagte der ehemalige BVB-Trainer im Interview mit Sport1.

Wagner und Klopp verbindet eine enge Freundschaft, beide spielten schon in den 90er Jahren beim FSV zusammen. Bei Klopps Hochzeit 2005 war Wagner der Trauzeuge.

Schalke 04: U19-Junioren sind Westdeutscher Meister

Die U19-Junioren des FC Schalke 04 sind Westdeutscher Meister. Am letzten Spieltag der U19-Bundesliga West setzte sich das Team von Norbert Elgert mit 4:1 gegen den durch und sprang dank Schützenhilfe an die Tabellenspitze.

Parallel spielte Erzrivale nur 2:2 gegen den und rutschte auf den zweiten Rang. Der , der vor dem Spieltag punktgleich mit S04 auf dem zweiten Rang gelegen hatte, unterlag Bayer Leverkusen mit 0:1.

Neben Schalke zieht somit auch der BVB in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft ein.