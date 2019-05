Schalke 04 - News und Gerüchte zu S04: Nübel wohl vor Wechsel im Sommer, Tönnies kritisiert eigene Fans - alle News und Gerüchte zu S04

Alexander Nübel könnte im Sommer verkauft werden, um ihn im nächsten Jahr nicht ablösefrei zu verlieren. Alle News und Gerüchte zu S04.

Für den endet eine turbulente Saison mit dem Heimspiel in der gegen den . Dabei ist für die Königsblauen noch maximal der Sprung auf Rang 13 möglich.

Um Alexander Nübel nicht ablösefrei zu verlieren, muss Schalke seinen Torwart vielleicht schon in diesem Sommer verkaufen.

Eine Szene, die von der Schalker Saison im Gedächtnis bleibt, ereignete sich nach der Heimpleite gegen Düsseldorf. Clemens Tönnies kritisierte die Vorkommnisse nun.

Schalke 04: Alexander Nübel vor dem Absprung in diesem Sommer?

Torwart-Talent Alexander Nübel hat auf Schalke nur noch einen Vertrag bis 2020. Da der FC Schalke 04 ihn nicht ablösefrei verlieren will, rückt ein Transfer in diesem Sommer in den Fokus. Das berichtet die Bild.

Nübel will sich demnach bei der im Juni präsentieren, bevor er eine Entscheidung trifft.

Schalke 04: Daniel Caligiuri bestätigt Anfragen

Mittelfeldspieler Daniel Caligiuri hat im kicker bestätigt, dass es das Interesse anderer Klubs gibt. Der 31-Jährige, dessen Vertrag auf Schalke noch bis 2020 läuft, sagte: "Erstmal brauche ich Urlaub nach dieser Saison, um den Kopf frei zu kriegen. Es gab Anfragen, aber erster Ansprechpartner ist der FC Schalke."

Caligiuri gehörte in einer schlechten Saison zu den Lichtblicken bei Königsblau und er machte auch Hoffnung auf einen Verbleib in Gelsenkirchen: "Ich fühle mich hier pudelwohl und denke, ich habe hier eine gute Position. Deswegen gibt es erst mal keinen Grund, darüber nachzudenken."

Schalke-Fans nahmen Stambouli die Binde ab, Kritik von Tönnies

Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies hat sich mit einigen Wochen Abstand zur umstrittenen Aktion einiger S04-Fans geäußert, die Kapitän Benjamin Stambouli nach dem peinliche 0:4 zuhause gegen die Binde abgenommen hatte. Tönnies kritisierte dies.

Bei einer Podiumsdiskussion in Bonn sagte er: "Ich ärgere mich, dass Fans auf den Rasen gehen und einem verdienten Spieler die Kapitänsbinde abnehmen. Damit überschreiten wir jede Linie, die es gibt."

Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco hospitiert bei

Rund zwei Monate nach seiner Entlassung beim Bundesligisten FC Schalke 04 trifft man Trainer Domenico Tedesco dieser Tage beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin an. Wie Goal und SPOX erfahren haben, hospitiert der 33-Jährige noch bis kommenden Sonntag bei den Bianconeri.

Dabei ist Tedesco sowohl bei den Trainingseinheiten als auch bei Juves letztem Saisonspiel gegen mit von der Partie. Neben Einblicken in die Trainingsarbeit und Spielvorbereitung hat der Ex-Schalker dabei auch die Chance, sich in Einzelgesprächen mit Meistertrainer Massimiliano Allegri auszutauschen.

Schalke 04: Stevens berichtet von "sehr angenehmen" Gesprächen mit Schneider

Noch-Trainer Huub Stevens hat sich mit dem künftigen Chefcoach von Fußball-Bundesligist Schalke 04, David Wagner, ausgetauscht und von einem "sehr angenehmen" Gespräch berichtet. "Ich habe mit David gesprochen und ihm bestimmte Dinge mitgeteilt. Er selbst muss aber seinen eigenen Eindruck gewinnen", sagte der S04-Jahrhunderttrainer, der die Königsblauen trotz einer total verkorksten Saison zum Klassenerhalt geführt hatte, vor dem abschließenden Saisonspiel am Samstag gegen Relegationsteilnehmer VfB Stuttgart.

​"Wir haben keine gute Saison gespielt, umso mehr wollen wir unseren Fans gegen Stuttgart noch etwas bieten", betonte Stevens, "das Spiel in Dortmund war ein Pflaster auf die Wunde, aber am Samstag wollen wir noch ein zweites Pflaster drauflegen."

Schalke 04: Fortuna-Torjäger weicht Fragen zu S04-Wechsel aus

Dodi Lukebakio hält sich bezüglich seiner Zukunft bedeckt. Der Angreifer von Fortuna Düsseldorf wurde zuletzt mit einem Wechsel zu Schalke 04 in Verbindung gebracht.

Von der Bild auf das angebliche Interesse der Königsblauen angesprochen, erklärte der Belgier: "Ich habe das auch nur gelesen. Außerdem läuft die Saison ja noch. Danach kann ich vielleicht was sagen. Nichts ist geklärt, alles ist möglich."

Lukebakio ist bis zum Ende der Saison noch vom englischen Erstligisten an die Rheinländer ausgeliehen. In dieser Spielzeit erzielte er 14 Tore.