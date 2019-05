Schalke 04 - News und Gerüchte zu S04: U19 holt Last-Minute-Remis im Derby, Lukebakio spricht über Interesse aus Gelsenkirchen

Dodi Lukebakio ist offenbar ein Kandidat bei Schalke 04. Der Angreifer hält sich zu seiner Zukunft bedeckt. Alle News und Gerüchte zu S04.

Für den geht nach einer verkorksten Saison am letzten -Spieltag nicht mehr viel, maximal Platz 13 ist noch erreichbar.

Bei den Königsblauen laufen schon die Planungen für die kommende Spielzeit auf Hochtouren. Ein neuer Angreifer könnte in Person von Dodi Lukebakio von nach Gelsenkirchen kommen. Der Torjäger hält sich bezüglich des kolportierten Interesses allerdings zurück.

Zudem gibt es gute Neuigkeiten vom Schalker Nachwuchs zu vermelden. In einem aufregenden Halbfinale der U19-Meisterschaft gegen Erzrivale erzielten die Jung-Knappen in der Nachspielzeit das 2:2 und wahrten so die Chance aufs Finale.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am Donnerstag!

Schalke 04: Stevens berichtet von "sehr angenehmen" Gesprächen mit Schneider

Noch-Trainer Huub Stevens hat sich mit dem künftigen Chefcoach von Fußball-Bundesligist Schalke 04, David Wagner, ausgetauscht und von einem "sehr angenehmen" Gespräch berichtet. "Ich habe mit David gesprochen und ihm bestimmte Dinge mitgeteilt. Er selbst muss aber seinen eigenen Eindruck gewinnen", sagte der S04-Jahrhunderttrainer, der die Königsblauen trotz einer total verkorksten Saison zum Klassenerhalt geführt hatte, vor dem abschließenden Saisonspiel am Samstag gegen Relegationsteilnehmer .

​"Wir haben keine gute Saison gespielt, umso mehr wollen wir unseren Fans gegen Stuttgart noch etwas bieten", betonte Stevens, "das Spiel in Dortmund war ein Pflaster auf die Wunde, aber am Samstag wollen wir noch ein zweites Pflaster drauflegen."

Schalke 04: Fortuna-Torjäger weicht Fragen zu S04-Wechsel aus

Dodi Lukebakio hält sich bezüglich seiner Zukunft bedeckt. Der Angreifer von Fortuna Düsseldorf wurde zuletzt mit einem Wechsel zu Schalke 04 in Verbindung gebracht.

Von der Bild auf das angebliche Interesse der Königsblauen angesprochen, erklärte der Belgier: "Ich habe das auch nur gelesen. Außerdem läuft die Saison ja noch. Danach kann ich vielleicht was sagen. Nichts ist geklärt, alles ist möglich."

Lukebakio ist bis zum Ende der Saison noch vom englischen Erstligisten an die Rheinländer ausgeliehen. In dieser Spielzeit erzielte er 14 Tore.

In der Nachspielzeit: Schalker U19 erkämpft Remis gegen den BVB

Die U19-Junioren des Bundesligisten Schalke 04 haben mit einem Derby-Tor in letzter Minute ihre Chance auf den Einzug ins Endspiel um die Meisterschaft gewahrt. Der königsblaue Nachwuchs erreichte gegen Borussia Dortmund vor 5300 Zuschauern in Oberhausen am Mittwoch ein 2:2 (1:1).

Der eingewechselte Rene Biskup erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den umjubelten Ausgleich für Mannschaft von Trainer Norbert Elgert.

Schalke 04: Huub Stevens mit Kritik an Ex-Sportvorstand Christian Heidel

Huub Stevens, Trainer des Bundesligisten FC Schalke 04, hat in einem Interview Kritik an Ex-Sportvorstand Christian Heidel geäußert. Damit springt er dem Vorstandsvorsitzenden Clemens Tönnies zur Seite, der bereits in der vergangenen Woche gegen Heidel austeilte.

"Die Leute, die Verantwortung hatten, müssen diese auch mal annehmen. Und da ist viel schiefgegangen, denn da ist ein junger Trainer auf Schalke verbrannt worden, was ich sehr schade finde", sagte Stevens Sport 1.

Schalke-Legende Marc Wilmots neuer Nationaltrainer des

Marc Willmots wird neuer Trainer der iranischen Nationalmannschaft. Das gab der Präsident des Fußballverbandes FFIRI, Mehdi Tadsch, am Mittwoch in Teheran bekannt. Die Klublegende des FC Schalke 04 soll noch in dieser Woche nach Teheran reisen, um einen Vertrag bis 2022 zu unterschreiben,

Nach seiner aktiven Karriere trainierte Wilmots unter anderem die belgische Nationalmannschaft und die Elfenbeinküste.

Schalke trauert um Eurofighter Mike Möllensiep

Bundesligist FC Schalke 04 trauert um Mike Möllensiep. Das Mitglied der Eurofighter-Mannschaft von 1997 starb am Dienstag im Alter von nur 43 Jahren nach einem langen Kampf gegen ein Krebsleiden. Möllensiep hinterlässt zwei Töchter und seine Ehefrau.

Der gebürtige Gelsenkirchener absolvierte nur zwei Bundesligaspiele für Schalke, zählte aber zum legendären Schalker Team, das sich 1997 im UEFA-Pokalfinale gegen den einzigen internationalen Titel der Königsblauen sicherte.

"Der FC Schalke 04 wird Mike Möllensiep stets ein ehrendes Andenken bewahren", heißt es in einer Mitteilung der Gelsenkirchener.

Insgesamt war Möllensiep 16 Jahre für Schalke aktiv und durchlief sämtliche Jugendmannschaften des Klubs. Zuletzt betreute er in der Saison 2016/17 den Essener Kreisligisten FC Freisenbruch und war Mitglied der Schalker Traditionsmannschaft. Ende 2017 war bei Möllensiep bei einer Routineuntersuchung Nierenkrebs diagnostiziert worden.

Schalke 04: Suat Serdar, Ralf Fährmann und Yevhen Konoplyanka zurück im Training

Hamza Mendyl: "Stevens mag es nicht, wenn man zu spät kommt"

Hamza Mendyl vom FC Schalke 04 hat bestätigt, dass der Grund für seine Suspendierung durch Trainer Huub Stevens das wiederholte Zuspätkommen gewesen ist. "Huub Stevens mag es überhaupt nicht, wenn man zu spät kommt. Deswegen haben wir ein paar Schwierigkeiten", bekannte Mendyl nach Angaben des Westfälischen Anzeigers bei einem Fanclubtreffen in Oelde.

Linksverteidiger Mendyl war im Sommer aus Lille nach Gelsenkirchen gekommen, machte bislang jedoch erst 16 Pflichtspiel-Einsätze für Königsblau. "In herrscht eine andere Mentalität. Da ist es nicht so tragisch, wenn man zu spät kommt", versuchte er sich an einer Erklärung für sein Verhalten. Gleichzeitig gelobte er allerdings auch Besserung: "Ich bin erst 21, ich lerne dazu", sagte er.

FC Schalke 04: Retter Huub Stevens sagte auch wegen Rudi Assauers Tod zu

Huub Stevens will kein Retter mehr sein. "Das war es", sagte der Trainer des Bundesligisten Schalke 04 im Sport1-Interview: "Das kommt kein zweites Mal – nicht einmal auf Schalke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir das noch einmal antue."

Stevens (65) war in der laufenden Saison nach der Entlassung von Domenico Tedesco als Interimstrainer eingesprungen, zur kommenden Saison wird David Wagner den abgestürzten Vize-Meister übernehmen.

Dass er im März der Mission zugestimmt habe, habe auch an der Beerdigung des Schalke-Patrons Rudi Assauer wenige Tage zuvor gelegen. "In dem Moment, als ich gefragt wurde, war es für mich klipp und klar, dass ich nicht Nein sagen kann", sagte Stevens.

Ex-S04-Keeper Timon Wellenreuther: "Ich leide mit Schalke"

Goal traf Ex-Schalke-Keeper Timon Wellenreuther zum Interview. Er sieht die schwache Saison bei seinem ehemaligen Klub auch darin begründet, dass es an Führungsspielern mangelt.

Wellenreuther sagte: "Schalke ist ein riesiger Verein, der immer von großen Spielern gelebt hat. Gerade in schwierigen Situationen sind Anführer wie Höwedes oder Huntelaar schon sehr wichtig. Niemand will, dass Schalke so weit unten steht. Mit Blick auf die Tabelle leide ich mit dem Verein. Ich durfte drei Jahre auf Schalke spielen und verfolge den Klub noch heute sehr regelmäßig. Daher lässt es mich nicht kalt, was dort vor sich geht. Aber ich bin davon überzeugt, dass es schon in der kommenden Saison wieder deutlich besser laufen wird."

Das ganze Interview mit dem Torhüter von Willem II Tilburg gibt es hier.

Vertrag aufgelöst: Weg zu Schalke für Michael Reschke frei

Der abstiegsbedrohte Bundesligist VfB Stuttgart hat den Vertrag mit seinem ehemaligen Sportvorstand Michael Reschke zum 31. Mai aufgelöst. Der 61-Jährige war am 12. Februar bei den Schwaben freigestellt worden. Thomas Hitzlsperger ist seitdem Sportvorstand des VfB.

Durch die Vertragsauflösung ist der Weg für Reschke frei, um bei einem anderen Klub eine neue Aufgabe zu übernehmen. Sein Name wurde zuletzt vor allem mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht, wo er den Posten des Technischen Direktors übernehmen könnte.

Schalke-Interesse an Waldemar Anton und zwei Huddersfield-Profis

Schalke hat die Abwehrzentrale als Baustelle ausgemacht, die in der Sommerpause abgearbeitet werden und mit einem Neuzugang fertiggestellt werden soll. Ein Kandidat ist laut Bild Hannovers Waldemar Anton, der nach dem Abstieg der Niedersachsen allerdings auch von anderen Bundesligisten begehrt wird. Ebenfalls auf dem königsblauen Wunschzettel sollen mit Mathias 'Zanka' Jörgensen und Jonas Lössl zwei Dänen von David Wagners Ex-Verein Huddersfield stehen.