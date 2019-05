FC Schalke: Michael Reschke wird Technischer Direktor von S04

Die neue sportliche Spitze von S04 nimmt Konturen an: David Wagner wird neuer Trainer, Michael Reschke kommt als Technischer Direktor zu Schalke.

Michael Reschke, früherer Sportvorstand des , wird Technischer Direktor beim . Das gaben die Königsblauen am Sonntagvormittag offiziell bekannt. Reschke erhält in der neu geschaffenen Funktion einen Dreijahresvertrag bis Ende Juni 2022.

Zu Reschkes Aufgaben gehört künftig die Neustrukturierung der Scouting-Abteilung für den Profibereich und die Kaderplanung. Reschke untersteht bei Schalke dem im März installierten Sportvorstand Jochen Schneider.

"Als Technischer Direktor kann Michael Reschke seine großen Stärken passgenau auf Schalke einbringen: Er ist durch seine jahrzehntelange Arbeit im Profibereich auf nahezu allen Ebenen hervorragend vernetzt. Dazu besitzt er großes Fachwissen und Erfahrung - gerade im Bereich der Personalplanung im Profibereich", sagte Schneider.

Mit Reschke und Neu-Trainer David Wagner: Schalke stellt sich neu auf

Reschke stand von 1979 bis 2014 in Diensten von , war zunächst Jugendtrainer und Nachwuchsleiter, danach Kaderplaner bzw. Manager unter Sportchef Rudi Völler. Anschließend erfolgte der Wechsel zu Bayern München, wo er bis 2017 als Technischer Direktor unter anderem zusammen mit Sportdirektor Matthias Sammer arbeitete.

Im August 2017 ging Reschke nach Stuttgart, wo er als Sportvorstand in die erste Reihe der sportlich Verantwortlichen aufrückte. Am 12. Februar wurde er beim kriselnden VfB entlassen. Am vergangenen Dienstag gaben beide Parteien die Auflösung des bis 2021 datierten Vertrags bekannt.

Schalke 04 stellt sich nach einer turbulenten Saison auf zahlreichen Ebenen neu auf. Erst am 9. Mai wurde David Wagner als neuer Cheftrainer ab 1. Juli präsentiert.