Schalke 04: Rückkehr von Huntelaar wohl vor Abschluss, Ex-Schalker Özil heuert bei Fenerbahce an - alle News zu S04 heute

Die Rückkehr von Klaas-Jan Huntelaar zum FC Schalke 04 steht wohl kurz bevor, Ralf Fährmann fordert drei Punkte gegen Köln. Alle News zu S04 heute.

Der am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

Schalke 04, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Schalke 04: Klaas-Jan Huntelaar absolvierte wohl Medizincheck

Klaas-Jan Huntelaar soll Schalke 04 mit seinen Toren vor dem Abstieg aus der Bundesliga bewahren . Der 37-Jährige absolvierte am Montagabend laut übereinstimmenden Medienberichten den Medizincheck bei den Königsblauen, eine offizielle Bestätigung des angepeilten Wechsels von Amsterdam zurück nach Gelsenkirchen steht jedoch noch aus.

Der Niederländer wäre nach Sead Kolasinac der zweite Rückkehrer in diesem Winter.

Bild: B/R

Huntelaar hatte zwischen 2010 und 2017 in 240 Pflichtspielen für Schalke 126 Tore erzielt und sich in die Herzen der Fans geschossen. Der "Hunter" krönte sich in der Saison 2011/12 mit 29 Treffern zum -Torschützenkönig und gewann 2011 mit Schalke den .

Er war vor dreieinhalb Jahren zu Ajax zurückgekehrt. Dort spielte er zuletzt zwar nur noch eine Nebenrolle, überzeugte aber als Joker. "Natürlich weiß ich, dass ich noch sehr wertvoll sein kann", sagte Huntelaar zuletzt. Trainer Christian Gross erklärte zuletzt, dass Huntelaar "infiziert von diesem Virus Schalke" sei.

Köln-Trainer Gisdol vor Duell mit S04: Schalke wird "positiver dargestellt" als Keller-Konkurrenten

Trainer Markus Gisdol vom Fußball-Bundesligisten wundert sich vor dem Kellerduell mit Schalke 04 über die Wahrnehmung der Teams im Abstiegskampf. Schalke habe "den Vorteil, dass sie viel positiver dargestellt werden als manch anderer Klub unten drin", sagte Gisdol am Montag. Schalke habe in diesem Jahr "von drei Spielen zwei verloren", der Eindruck sei dennoch ein anderer: "Und andere Klubs kommen mir da zu schlecht weg."

Am Mittwoch (18.30 Uhr) empfängt Schlusslicht Schalke den FC, der momentan mit fünf Punkten Vorsprung den Relegationsplatz belegt. "Wir wissen um die immense Bedeutung des Spiels für den Gegner", sagte Gisdol, "Schalke hat etwas größeren Druck, das Spiel zu gewinnen. Aber für uns ist es auch sehr wichtig, wir werden eine sehr gute, aggressive Performance brauchen."

Köln ist seit dem Jahreswechsel sieglos und fuhr nur beim jüngsten 0:0 gegen einen Zähler ein. "Wenn du zu null spielst, hast du erstmal einen Punkt. Auch wenn das nicht immer schön ist - wir müssen gerade punkten", sagte Gisdol: "Wir haben nicht das beste Selbstvertrauen im Spiel mit dem Ball, aber wir arbeiten daran. Wir müssen das Offensivspiel verbessern."

Schalke 04: Ralf Fährmann fordert drei Punkte gegen Köln

Schalke-Torhüter Ralf Fährmann hat sich zur 1:3-Niederlage bei am Sonntag geäußert und gleichzeitig den Blick nach vorne gerichtet.

Bild: Getty Images

"Unser Gegner hat vor allem die Konter sehr gut ausgespielt. Wir hätten uns in einigen Situationen cleverer verhalten können. Fußball ist aber ein Fehlersport – und Fehler gehören leider dazu. Ich möchte deshalb auch keinen Einzelnen angreifen. Wir sitzen gemeinsam in einem Boot, sind ein Team“, erklärte Fährmann.

Am Mittwoch gegen den 1. FC Köln (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) soll es nun unbedingt besser laufen. "Ich gebe jeden Tag alles, gleiches gilt für meine Mitspieler. Ich hoffe, dass wir uns schnellstmöglich dafür belohnen und gegen Köln drei Punkte holen.“

S04: Ex-Schalker Mesut Özil bestätigt Wechsel zu

Der frühere Schalker Mesut Özil wechselt vom zu Fenerbahce. Das gab der 32-jährige Spielmacher am Sonntag bekannt.

"Ich bin sehr glücklich, sehr aufgeregt. Gott gab mir die Chance, das Fenerbahce-Trikot zu tragen", sagte Özil dem türkischen TV-Sender NTV . "Ich werde es mit Stolz tragen und alles für das Team geben."

Özil ist bereits in Istanbul angekommen, wo er laut Bild einen Vertrag bis 2024 bei Fener unterschreiben soll. Özil hatte einst bei Schalke den Sprung zum Profi geschafft, von 2005 bis 2008 trug er das Trikot der Königsblauen.

