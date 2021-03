FC Schalke 04, News und Gerüchte: Todibo gesteht "Mangel an Professionalität", Ex-Königsblauer Rafinha hat neuen Klub - alles zu S04

Der Ex-Schalker Jean-Clair Todibo zeigt Einsicht und der ehemalige Königsblaue Rafinha hat wohl einen neuen Verein. Alle News zu S04 heute.

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke am Sonntag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

Schalke, News - Jean-Clair Todibo zeigt sich einsichtig: "Mangel an Professionalität"

Nizzas Abwehrspieler Jean-Clair Todibo, von Januar bis Juni 2020 auf Leihbasis beim FC Schalke 04 aktiv, hat über seine erfolglose Zeit bei den Königsblauen gesprochen und sich einsichtig gezeigt.

"Auf Schalke war ich es, der die Fehler gemacht hat. Ein Mangel an Demut, Ernsthaftigkeit und Professionalität machte meine Leihe zu einem persönlichen Misserfolg. Das war ein großer Fehler meiner Jugend“, erklärte der 21-Jährige im Gespräch mit der L'Equipe.

Dafür entschuldigte er sich bei Schalkes ehemaligem technischen Direktor Michael Reschke. "Er sagte zu mir: 'Wie kannst du dich bei dem Potenzial, das du hast, nur so verhalten? Wenn du die Mentalität von Kimmich hättest, würdest du für Barcelona spielen!‘ Das hat mir einen ordentlichen Klaps auf den Hinterkopf gegeben. Diese Leihe schloss mir viele Türen und ich begann, anders zu denken“, gestand der Franzose.

Todibo, der für die Knappen lediglich zehn Partien bestritt und über eine weitere Leihe bei Benfica Lissabon in Nizza landete, habe seine "Lektion gelernt" und sei wütend auf sich selbst, "weil ich meine Arbeit und mich selbst nicht respektiert habe."

Grundsätzlich habe die Art und Weise des Schalker Spiels nicht zu Todibo gepasst, wie er ergänzte, wenngleich ihm sein damaliger Trainer David Wagner viel geholfen habe.

S04, News: Ex-Schalker Rafinha unterschreibt wohl bei Gremio Porto Alegre

Der frühere Schalke-Profi Rafinha hat einen neuen Klub. Der 35-Jährige unterschreibt übereinstimmenden Medienberichten zufolge beim brasilianischen Erstligisten Gremio Porto Alegre. In seiner Heimat erhält Rafinha demnach einen Vertrag bis Jahresende.

Zuvor war der Rechtsverteidiger bei Olympiakos Piräus unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier im Februar aufgelöst wurde. Seither war der Rechtsfuß vereinslos.

Zwischenzeitlich war auch eine Rückkehr zu den Königsblauen im Gespräch.

Schalke, News: Ex-Profi Hans Sarpei gibt Ernährungstipps

Der ehemalige ghanaische Nationalspieler und langjährige Bundesliga-Profi Hans Sarpei ist unter die Buchautoren gegangen. Der 44-Jährige, einst beim VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen und Schalke 04 unter Vertrag, hat ein Kochbuch unter dem Titel "Hans Sarpeis Fußballküche" geschrieben.

"Wir möchten dem sportlich ambitionierten Fußball-Nachwuchs den Zusammenhang von Ernährung und Leistungsabruf verdeutlichen", sagte Sarpei: "Das Buch liefert ebenso einfache wie tolle Rezepte und vermittelt Wissen, das natürlich für Jedermann interessant ist. Getreu dem Motto: Du bist, was du isst." Der Ex-Profi will mit Ernährungstipps für jeden Tag praktische Lebenshilfe leisten.

Sarpei hatte ab 2014 mit "Hans Sarpei – das T steht für Coach" eine eigene Sendung bei Sport1, in der er Amateur-Fußballmannschaften trainierte. Als Kandidat bei "Let's Dance" tauschte er die Fußballschuhe gegen Tanzschuhe – und gewann die Staffel 2015.

