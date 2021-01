Schalke lehnt finanzielle Hilfe von Tönnies ab, englischer Top-Klub verzögert Matondo-Leihe - alle News zu S04 heute

Die Leihe von Rabbi Matondo hakt an einem englischen Top-Klub und Schalke lehnt finanzielle Hilfe von Clemens Tönnies ab. Alle S04-News am Donnerstag.

Seit inzwischen 30 Spielen wartet Schalke 04 auf einen Sieg in der . Sollten die Königsblauen auch am Samstag gegen die TSG Hoffenheim verlieren, hätten sie den Uralt-Rekord von Tasmania Berlin eingestellt.

Die zeitgenauen Ansetzungen für die Bundesliga-Spieltage 19 bis 23 sind fix ⤵️ #S04 | 🔵⚪ | #InfoTweet — (@s04) January 7, 2021

Entsprechend blank liegen auf Schalke die Nerven. Eine Finanzspritze des ehemaligen Aufsichtsratschefs Clemens Tönnies hätte bei der dringend notwendigen Kaderverstärkung helfen können, doch das Hilfsangebot ist vom Verein ausgeschlagen worden.

Stattdessen soll Geld eingespart werden, indem verschiedene Spieler von der Gehaltsliste gestrichen werden. Darunter: Rabbi Matondo. Seine Leihe zu Stoke City verzögert sich jedoch, weil plötzlich dazwischenfunkt.

Schalke 04, alle News und Gerüchte heute: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Schalke 04: Matching Right von Manchester City verzögert Matondo-Leihe

Der Transfer von Rabbi Matondo zu Stoke City ist offenbar ins Stocken geraten. Demnach hat sich sein Ex-Klub Manchester City in die Verhandlungen eingeschaltet und soll die Leihe des 20-Jährigen durch verzögern. Das berichten Sport1 und die Bild -Zeitung übereinstimmend.

Demnach haben sich die Skyblues im Januar 2019 ein sogenanntes Matching Right für Matondo gesichert, als der Flügelstürmer für neun Millionen Euro zu Schalke wechselte. Indem sich Schalke und Stoke nun doch auf eine Kaufoption geeinigt haben, muss ManCity darüber informiert werden und kann selbst ein Angebot für den 20-Jährigen abgeben.

Nach Sport1-Informationen soll sein Transfer zu Stoke durch die Einmischung des Top-Klubs zwar nicht gefährdet sein. Sollte Matondo in den nächsten Montaten überzeugen, hätte ManCity im Sommer aber die Möglichkeit, die vereinbarte Kaufoption zwischen Schalke und Stoke zu überbieten.

Medien: Schalke lehnt finanzielle Hilfe von Tönnies ab

Der finanziell schwer angeschlagene Bundesligist Schalke 04 verzichtet offenbar auf ein Hilfsangebot seines ehemaligen Aufsichtsratschefs Clemens Tönnies. Nach übereinstimmenden Medienberichten der Ruhr-Nachrichten und des TV-Senders Sky sollen Teile des Aufsichtsrates am Mittwoch dagegen gestimmt haben.

Der Fleischfabrikant hatte finanzielle Hilfe angeboten, um dem abstiegsbedrohten Klub bei der dringend notwendigen Kaderverstärkung zu unterstützen. Dabei soll er die Bedingung gestellt haben, dass Vorstand und Aufsichtsrat geschlossen dafür stimmen sollten. Laut Ruhr-Nachrichten sprachen sich zwei Aufsichtsratsmitglieder dagegen aus.

Tönnies hatte seine Vereinsämter im Sommer nach 25 Jahren niedergelegt. Vorausgegangen war eine interne Drei-Monats-Sperre nach Beschluss des Ehrenrats aufgrund einer rassistischen Äußerung.

Die Schalker drücken Verbindlichkeiten in Höhe von mindestens 200 Millionen Euro. Zudem hat der Klub eine Bürgschaft des Landes NRW erhalten.

Ex-Torwart Rost kritisiert Schalkes Personalpolitik

Der frühere Torhüter Frank Rost hat seinem Ex-Klub Schalke 04 eine völlig verfehlte Personalpolitik vorgeworfen. "Wenn ich den Fans glaubhaft vermitteln will, dass das ein Malocher- und Kumpelklub ist, dann muss ich auch die Spieler dazu holen", sagte der 47-Jährige im Sport1 -Interview: "Das haben die Verantwortlichen in den vergangenen Jahren total außer Acht gelassen. Dann braucht man sich nicht wundern, dass so ein Ding auch mal in die andere Richtung geht."

Die Entscheidungsträger hätten in den vergangenen Jahren schlichtweg versagt. "Es ging um sehr gut bezahlte Posten und darum, sich abfeiern zu lassen", sagte Rost: "Aber wenn du deine Finanzen nicht im Griff hast, dann werden dir in solch einer Situation wie der jetzigen mit der Pandemie die Grenzen aufgezeigt."

Auch an der Arbeit vom aktuellen Sportvorstand Jochen Schneider lässt der Ex-Torwart kein gutes Haar. "Schneider und die anderen Bosse sind froh, dass sie noch da sind, bezahlt werden und gut ist es", so Rost: "Wenn dann wieder einer entlassen wird, kommt halt der Nächste." Auf Schalke würden "immer nur Symptome" behandelt, "und man geht nie wirklich an grundsätzliche Dinge ran."

