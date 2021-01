Schalke 04: Gross erklärt erneuten Torwart-Wechsel, Matondo vor Wechsel nach England? - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Schalke 04 hatte auch bei Hertha BSC keine Chance. Trainer Gross erklärt den Torwartwechsel und Matondo macht möglicherweise die Biege. S04 heute!

Beim wartet man weiter und weiter: Auch beim Gastspiel in der deutschen Hauptstadt unterlag man mit 0:3 gegen . Neu-Trainer Christian Gross musste dabei mit ansehen, wie sein Team in Halbzeit zwei den Faden verlor und das Spiel aus der Hand gab.

Bei den Königsblauen, die nach 14 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz der liegen, kann man mit einem weiteren sieglosen Spiel den Tasmania-Rekord für die längste Sieglosserie einstellen. Am kommenden Wochenende spielt S04 gegen .

Christian Gross, der das Team zum Jahreswechsel übernahm, erklärt zum Start in die neue Woche, warum er erneut einen Torwart-Wechsel vorgenommen hat. Und: Rabbi Matondo und auch Ozan Kabak könnten den FC Schalke 04 schon bald verlassen.

FC Schalke 04: Rabbi Matondo offenbar vor Wechsel zu Stoke City

Rabbi Matondo vom FC Schalke 04 steht offenbar vor einem Wechsel nach . Nach Informationen der Bild soll der 20-Jährige für sechs Monate leihweise zu -Klub Stoke City wechseln.

Der Flügelstürmer fehlte im Schalker Kader beim 0:3 gegen Hertha BSC und verpasste auch das Training am Sonntag. Grund dafür sind demnach die laufenden Transferverhandlungen.

Matondo war erst vor zwei Jahren für 9 Millionen Euro von zu den Knappen gewechselt, empfahl sich dort aber nur selten mit guten Leistungen. Für Schalke, wo er bis 2023 unter Vertrag steht, war der walisische Nationalspieler in 32 Partien an lediglich zwei Toren direkt beteiligt.

FC Schalke 04: Christian Gross äußert sich zur Torwartfrage

Trainer Christian Gross vom FC Schalke 04 hat Keeper Ralf Fährmann zur neuen Nummer eins erklärt und seine Entscheidung mit der vorhandenen Erfahrung des 32-Jährigen erklärt. "Ralf hat mehr Erfahrung auf Schalke und als Führungsspieler", sagt Gross. "Aus meiner Sicht kommuniziert er mehr, was in unserer Situation extrem wichtig ist."

Unter Ex-Coach Manuel Baum war Frederik Rönnow der Stammkeeper der Königsblauen gewesen. Dieser war zur Saison 2020/21 auf Leihbasis von nach Gelsenkirchen gewechselt, Michael Reschke hatte den Transfer in die Wege geleitet.

FC Schalke 04: steigt wohl ins Rennen um Ozan Kabak ein

Der englische Erstligist Crystal Palace soll der nächste Verein sein, der sich für Innenverteidiger Ozan Kabak von Schalke 04 interessiert. Das berichtet die Daily Mail.

Laut des Berichts sind neben Palace vor allem auch , Leicester und an dem 20-jährigen Türken dran.

FC Schalke 04 hat angeblich Interesse an Julian Korb

Schalke 04 sucht nach Angaben der Bild noch einen Rechtsverteidiger und einen Mittelstürmer. Für die rechte Abwehrseite nennt das Blatt mit Julian Korb auch einen Namen.

Der zurzeit vereinslose 28-Jährige soll das Interesse von S04 geweckt haben. Korb spielte lange bei und stand von 2017 bis Juli 2020 bei unter Vertrag.

FC Schalke 04 nur noch ein Spiel vom Rekord von Tasmania Berlin entfernt

Auch unter dem neuen Trainer Christian Gross hält die Sieglosserie des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 an. Beim Einstand des 66-jährigen Schweizers auf der Bank der Königsblauen setzte es am 14. Spieltag ein 0:3 bei Hertha BSC. Saisonübergreifend ist Schalke damit in den letzten 30 Ligaspielen ohne Sieg geblieben.

Die Negativ-Bestmarke aus der Saison 1965/66 hält immer noch Tasmania Berlin mit 31 Partien ohne Sieg. Schalke kann diese Marke am kommenden Samstag gegen die TSG Hoffenheim egalisieren.

FC Schalke 04: Der S04-Spielplan für die kommenden Wochen