Schalke 04: Wird Serdars Gehalt verdoppelt? Schneider bestürzt über Kalou-Video - alle News und Gerüchte zu S04

Suat Serdar soll bei Schalke 04 verlängern und dafür fürstlich entlohnt werden. Sportvorstand Schneider lobt die Umsetzung des Hygiene-Konzeptes.

Schalke 04 will offenbar Suat Serdar langfristig binden und das Gehalt des Mittelfeldspielers mächtig aufstocken. Sportvorstand Jochen Schneider zeigt sich erschrocken über das Video von Salomon Kalou, in dem zahlreiche Verstöße gegen das Hygiene-Konzept der DFL zu sehen waren.

Außerdem: Weston McKennie schwärt von seiner Wunschliga.

Hier findet Ihr alle News und Gerüchte zu Schalke 04 vom heutigen Freitag.

Schalke 04: Wird Suat Serdar zum Großverdiener?

Mittelfeldspieler Suat Serdar soll bei Schalke 04 offenbar vorzeitig einen neuen Vertrag erhalten. Das berichtet die Bild. Demnach ist angedacht, dass der Nationalspieler einen bis 2024 datierten Kontrakt bekommt. Damit soll sein bisheriges Gehalt bei den Knappen verdoppelt werden - er soll dann wohl künftig vier statt zwei Millionen Euro jährlich verdienen.

Außerdem berichtet das Blatt von einer Ausstiegsklausel im Vertrag, die ab 2022 gültig sein soll.

Serdar wechselte 2018 von zum FC Schalke 04. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft bis 2022.

Schalke 04: Sportvorstand Schneider "bestürzt" über Kalou-Video

Sportvorstand Jochen Schneider von Bundesligist Schalke 04 hat das Video von Salomon Kalou kritisiert. Dort waren massive Verstöße bei Hertha BSC gegen die Hygiene-Vorschriften der DFL zu sehen.

"Das ist für mich persönlich wie ein Schlag ins Gesicht", sagte Schneider der WAZ. Gleichzeitig betonte er, dass das DFL-Konzept bei Königsblau ohne aber umgesetzt und eingehalten wird. "Zweikämpfe im Training sind die einzige Situation, in der sich die Spieler näherkommen können. Ansonsten achten wir penibel auf Abstand."

Dafür sorgen, so Schneider, Schalkes Hygiene-Beauftragter Dr. Patick Ingelfinger und Sascha Riether, der bei den Knappen als Koordinator des Lizenzspielerbereichs fungiert.

Schalke 04: Weston McKennie will als nächstes in die Premier League

Weston McKennie hat sich im Interview mit Goal und DAZN zu seinen Karriereplänen geäußert und dabei besonders die Bedeutung eines Wechsels in die Premier League hervorgehoben. Außerdem sprach er über sein erstes Fußballtraining in American-Football-Klamotten und seinen aktuellen Tagesrhythmus in der Quarantäne, der eher einem Studentenleben gleicht.

"Für mich ist das nächste Ziel . Mein Traum war es immer, dort zu spielen", sagte McKennie, der seit 2016 für die Königsblauen aufläuft - zunächst in der Knappenschmiede, seit 2017 dann für die Profis.

Einen Lieblingsverein habe er zwar nicht, es solle jedoch seinen Vorstellungen nach ein Klub sein, der "um Europa kämpft. oder ", erklärte der gebürtige Texaner, der in der aktuellen Saison bei S04 zu den absoluten Leistungsträgern zählt. Auch deshalb sei er in Gelsenkirchen aktuell rundum "glücklich", weil er dort seine Chance bekommen habe.

