FC Schalke 04: Holt RB Leipzig S04-Verteidiger Jean-Clair Todibo? Alle News und Gerüchte

Neue Gerüchte um Jean-Clair Todibo und eine kuriose Anschuldigung von Chinedu Obasi. Alle News zu Schalke 04.

Schalke 04 bereitet sich auf das Revierderby gegen den BVB beim Neustart der am kommenden Wochenende vor. Im Vorfeld gibt es wieder Spekulationen um Jean-Clair Todibo, der das Interesse von RB leipzig geweckt haben soll.

Sportchef Jochen Schneider kündigt außerdem an, wieder verstärkt auf den eigenen Nachwuchs setzen zu wollen und Ex-S04-Angreifer Chinedu Obasi erhebt Vorwürfe gegen seinen Verband.

Schalke 04 bereitet sich auf das Revierderby gegen den BVB beim Neustart der am kommenden Wochenende vor.

Schalke 04: Wechselt Jean-Clair Todibo zu ?

RB Leipzig zeigt offenbar Interesse an Jean-Clair Todibo. Der Innenverteidiger ist aktuell noch vom an Schalke 04 ausgeliehen und RB soll gemäß eines Berichts der Sport mit dem Gedanken spielen, Todibo zu nächsten Saison zu verpflichten.

S04 hat bei Todibo eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro. Es gilt als unwahrscheinlich, dass diese angesichts der momentanen Situation und fehlender Einnahmen durch die Coronakrise auch gezogen wird. Stattdessen streben die Schalker angeblich eine erneute Leihe an.

Neben Leipzig sollen auch die Roma und ein Auge auf Todibo geworfen haben. Der 20-Jährige absolvierte in der laufenden Saison sieben Pflichtspiele für die Knappen.

Jochen Schneider kündigt Jugendstil bei Schalke 04 an

Aufgrund der prekären finanziellen Lage will Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider in der Zukunft "wieder verstärkt auf den eigenen Nachwuchs" setzen. Das erklärte er in einem Gespräch mit dem kicker.

Schneider bestätigte, dass bei Schalke wegen der Coronakrise keine großen Sprünge auf dem Transfermarkt möglich seien, alles sei "finanziell ein Stück weit auf Kante genäht". Es sei zwar nicht abzusehen gewesen, dass plötzlich die Einnahmen aus Ticketverkäufen und TV-Rechten wegbrechen, trotzdem werde künftig mit mehr Weitsicht geplant, so Schneider.

Es gehe darum, "insgesamt noch gelassener und besonnener die Geschäfte zu machen und noch viel weiter zu denken als an die nächste oder übernächste Saison".

Ex-Schalke-Star Chinedu Obasi: Ich sollte für WM-Teilnahme mit zahlen

Der frühere Schalke-Profi Chinedu Obasi erhebt schwere Vorwürfe gegen den nigerianischen Verband NFF. Wie der 33-Jährige am Sonntag auf seinen Social-Media-Kanälen behauptete, habe der Verband für seine Nominierung zur Weltmeisterschaft 2014 Geld von ihm verlangt.

"Ich hätte eigentlich 2014 bei der Weltmeisterschaft dabei sein müssen. Ich habe mit Schalke in der gespielt, alles lief gut. Am Ende der Saison erhielt ich für die WM-Vorbereitung eine Einladung zu Freundschaftsspielen in Südafrika", schrieb der frühere Schalker und Hoffenheimer: "Zwei Tage vor Erscheinen der endgültigen Liste wurde ich gebeten, etwas Geld zu zahlen, wenn ich im Team sein wollte", fügte er hinzu.

Schalke 04 zeigt wohl Interesse an Jamie Leweling von

Schalke 04 zeigt offenbar Interesse an Flügelflitzer Jamie Leweling vom Zweitligisten Greuther Fürth. Sport1 berichtet dass die Knappen ihre Fühler nach dem Teenager ausgestreckt hätten. Der junge Angreifer steht in Fürth noch bis 2022 unter Vertrag.

Erst kürzlich berichtete der kicker , dass sich der um Leweling bemühen soll. Sport1 bringt nun außerdem , den , Calcio und den AC Milan ins Spiel.

Berater Florian Goll erklärte dazu: "Es ist doch klar, dass ein Junge mit dem Profil von Jamie und seiner bislang gezeigten Performance nicht unentdeckt bleibt. Das ist in unsere Branche nun mal so, aber wir tun gut daran, den Jungen sich weiter unbekümmert entwickeln zu lassen."