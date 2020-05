FC Schalke 04: Jamie Leweling im Visier von S04? Alle News und Gerüchte

Schnappen sich die Schalker ein Angriffstalent aus Fürth? Und landet Jean-Clair Todibo etwa in Leverkusen? Alle S04-News.

Schalke 04 würde Jean-Clair Todibo offenbar gerne halten, könnte aber nun wohl Konkurrenz aus der bekommen. Außerdem gibt es wohl Interesse an Jamie Leweling von . Auch im Werben um den jungen Angreifer soll es aber einige MItbewerber geben.

Außerdem: Sportchef Schneider sieht den BVB im Revierderby nicht im Vorteil und Sepp Maier rät Alexander Nübel zu einer Rückkehr zu S04.

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zu Schalke 04 vom Sonntag. Alles zu S04 aus den vergangenen Tagen gibt es in separaten Artikeln auf unserer Seite.

Schalke 04 zeigt wohl Interesse an Jamie Leweling von Greuther Fürth

Schalke 04 zeigt offenbar Interesse an Flügelflitzer Jamie Leweling vom Zweitligisten Greuther Fürth. Sport1 berichtet dass die Knappen ihre Fühler nach dem Teenager ausgestreckt hätten. Der junge Angreifer steht in Fürth noch bis 2022 unter Vertrag.

Erst kürzlich berichtete der kicker , dass sich der um Leweling bemühen soll. Sport1 bringt nun außerdem , den , Calcio und den AC Milan ins Spiel.

Berater Florian Goll erklärte dazu: "Es ist doch klar, dass ein Junge mit dem Profil von Jamie und seiner bislang gezeigten Performance nicht unentdeckt bleibt. Das ist in unsere Branche nun mal so, aber wir tun gut daran, den Jungen sich weiter unbekümmert entwickeln zu lassen."

Schalke 04: Schnappt Königsblau Jean-Clair Todibo weg?

Bundesligist Bayer Leverkusen hat offenbar ein Auge auf Jean-Clair Todibo geworfen und soll bereits ein erstes Angebot für den Defensivspezialisten abgegeben haben. Das berichtet die spanische Sport . Allerdings soll der , bei dem Todibo unter Vertrag steht, abgelehnt haben, das Angebot soll zu niedrig gewesen sein.

Der FC Schalke 04, der Todibo aktuell von den Katalanen ausgeliehen hat, würde den 20-jährigen Franzosen gerne noch ein weiteres Jahr auf Leihbasis im Klub behalten. Ein Kauf des Spielers für die vereinbarte Ablösesumme von 25 Millionen Euro kommt offenbar aufgrund der aktuell schwierigen finanziellen Situation nicht infrage.

Todibo wechselte im vergangenen Winter auf Leihbasis von Barca zu Königsblau. Dort absolvierte er bislang wettbewerbsübergreifend zehn Partien.

Schalke 04: Sportchef Schneider sieht BVB nicht im Vorteil beim Revierderby

Sportchef Jochen Schneider von Schalke 04 glaubt nicht, dass beim Revierderby aufgrund des Geisterspiels in der gegen PSG bereits im Vorfeld die Nase vorn hat.

"Ich sehe keinen Vorteil. Wir haben die letzten zwei Jahre dort gut gespielt und gute Ergebnisse erzielt und da waren mehrheitlich schwarz-gelb-gekleidete Fans im Stadion. Diese Atmosphäre ohne Fans ist für niemanden ein Vorteil", sagte Schneider gegenüber Sport 1 .

Der BVB spielte am 11. März das Rückspiel in der Königsklasse in Paris. Schon damals waren aufgrund der sich rasant ausbreitenden Corona-Pandemie keine Zuschauer zum Spiel zugelassen. Es war das letzte Spiel, dass Schwarz-Gelb bestritt, bevor alle Wettbewerbe unterbrochen wurden.

Eine Prognose für das Nachbarschaftsduell wollte Schneider dennoch nicht wagen: "Wir freuen uns auf das Derby, weil es das Spiel schlechthin ist in der Saison. Es ist schwer zu sagen, wie die Spiele in dieser Saison werden, ob es kuriose Ergebnisse geben wird oder nicht. Das ist alles hypothetisch."

Schalke 04: Torwart-Legende Sepp Maier rät Nübel zur S04-Rückkehr

Bayern Münchens Torwart-Legende Sepp Maier hat seinem ehemaligen Klub dazu geraten, Neuzugang Alexander Nübel an seinen aktuellen Verein Schalke 04 auszuleihen . "Er muss spielen, ist zu schade für die Ersatzbank. Ausleihen wäre eine Option - am besten an den FC Schalke 04. Dort kennt er das Umfeld und die Mannschaft", sagte der 76-Jährige im Interview mit Sportbuzzer .

Laut Maier gebe es für Nübel kein Vorbeikommen an Manuel Neuer. "Bei Manuel wissen die Bayern, woran sie sind und was sie an ihm haben: einen Weltklasse-Torhüter, auch mit seinen 34 Jahren. Den behalte ich, das Pfund will ich doch nicht verlieren." Das Alter wäre für den Rekordspieler der Bayern ohnehin kein Kriterium "sondern allein die Leistungsfähigkeit."