Schalke 04, News und Gerüchte: Ex-Torhüter Wellenreuther spricht über Bundesliga-Rückkehr, Sane gleich zum Bundesliga-Neustart eine Option?

Sane ist wohl gleich zum Bundesliga-Neustart wieder eine Option und Ex-Schalke-Torhüter Wellenreuther spricht über eine Rückkehr. Alle S04-News.

Der finanziell gebeutelte hatte sehnsüchtig auf diese Entscheidung der Politik gewartet: Seit Mittwoch ist klar, dass in der ab dem 15. Mai wieder der Ball rollen wird. Dann könnte offenbar auch Salif Sane eine Option sein, der sich nach seiner schweren Knieverletzung zurückgemeldet hat.

Zudem hat Ex-Schalke-Torhüter Timon Wellenreuther über eine Rückkehr zu S04 gesprochen und zumindest die Bundesliga als "ernsthafte Option" bezeichnet. Trainer David Wagner hat derweil im Torhüterduell zwischen Markus Schubert und Alexander Nübel eine Entscheidung getroffen.

Der FC Schalke 04 am Donnerstag: In diesem Artikel findet Ihr alle News und Gerüchte zu S04.

Auch in den vorangegangenen Tagen haben wir alle Nachrichten zu S04 für Euch gesammelt:

Schalke 04: Salif Sane gleich zum Bundesliga-Neustart wieder eine Option?

Salif Sane könnte nach seiner schweren Knieverletzung bereits für den Neustart der Bundesliga-Saison eine Option sein. Zuvor hatte der 29-Jährige ein Comeback in Form von wenigen Kurzeinsätzen am Saisonende angepeilt.

"Wenn sich der Verlauf so fortsetzt wie bislang, dann kann es gut sein, dass er gleich zum Restart wieder eine Option ist", sagte Sascha Riether, Koordinator der Schalker Lizenzspielerabteilung, dem kicker . Sane hatte sich Anfang November in der Begegnung mit dem einen Korbhenkelriss des Außenmeniskus am linken Knie zugezogen.

"Wir freuen uns sehr, dass Salif seit einiger Zeit wieder auf dem Platz steht. Er trainiert ganz normal und macht alle Übungen mit", so Riether, der allerdings mit Blick auf die höhere Belastung im Teamtraining betonte: "Wir müssen abwarten, wie sein Körper darauf reagiert, wenn es so weit ist."

Ex-Schalke-Torwart Timon Wellenreuther: Bundesliga eine "ernsthafte Option"

Der ehemalige Schalke-Torwart Timon Wellenreuther hat im Interview mit dem kicker über eine Rückkehr in die Bundesliga gesprochen. "Die Bundesliga ist sehr interessant, was Schalke plant, weiß ich nicht", so der 24-Jährige, der aktuell bei Tilburg unter Vertrag steht.

Wellenreuther war zwischen 2014 und 2017 für Schalke aufgelaufen. Er betonte: "Ich kann nur sagen, dass die Bundesliga für mich auf jeden Fall eine ernsthafte Option ist. Ich habe da schon gespielt. Jetzt bin ich noch reifer, sowohl sportlich, vor allem aber auch menschlich."

Gedanken über seine Zukunft hat sich der Torhüter nach dem Saisonabbruch in den Niederlanden indes noch nicht gemacht. "Es ist noch alles offen, ich habe mich noch nicht entschieden. In der zu spielen, wäre ein nächster Karriereschritt, ein Wechsel aber auch", sagte Wellenreuther über sein im Sommer nahendes Vertragsende.

FC Schalke: Wagner setzt weiterhin auf Schubert im S04-Tor

Schalke-Trainer David Wagner baut auch nach der Corona-Pause auf Markus Schubert im S04-Tor und damit nicht auf Alexander Nübel. "Ich habe vor Wochen gesagt, dass Markus Schubert – wenn er gesund bleibt – die restlichen Spiele in dieser Saison für uns bestreitet. Dabei bleibt es", erklärte Wagner in der Sport Bild .

Beide Torhüter hatten in dieser Saison bereits für Schalke schwer gepatzt, Nübel war allerdings durch seinen bereits verkündeten Wechsel zum FC Bayern im Sommer bei den S04-Fans in Ungnade gefallen.