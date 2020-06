Schalke 04, alle News und Gerüchte: Van der Vaart trifft harten Vergleich, Asamoah heilfroh über Saisonende

Schalke gewinnt auch das 15. Spiel in Folge nicht. Asamoah sorgt sich um seinen Ex-Klub, van der Vaart trifft einen harten Vergleich. Alle News.

Durch das 1:4 gegen den am Samstag ist der seit inzwischen 15 Spielen ohne Erfolg. Dennoch gibt es Rückendeckung für Trainer David Wagner.

Von Rafael van der Vaart gibt es für die jüngsten Leistungen der Königsblauen Kritik, während Gerald Asamoah froh ist, dass die Saison nicht noch länger dauert.

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 an diesem Montag.

Van der Vaart: Sommer "mit dem Fuß besser als viele Spieler" vom FC Schalke 04

Der ehemalige -Spieler Rafael van der Vaart hat bei Sky90 einigen Spielern vom FC Schalke 04 die Qualität abgesprochen. Sogar Torhüter Yann Sommer von wäre demnach fußballerisch besser als einige Akteure der Königsblauen.

"Gladbach hat einen Torwart, der mit dem Fuß besser ist als viele Spieler von Schalke. Das war kein Spaß, das glaube ich wirklich", wurde der Niederländer deutlich und ergänzte: "Zur Zeit ist es wirklich kein Genuss, Schalke spielen zu sehen."

S04 hat eine katastrophale Rückrunde hinter sich. Seit mittlerweile 15 Spielen wartet das Team von Trainer David Wagner auf einen Sieg.

Schalke-Legende Gerald Asamoah: "Ansonsten wäre es noch sehr eng geworden"

Der ehemalige Nationalspieler Gerald Asamoah hat besorgt auf die Rückrunde von seinem Ex-Klub Schalke 04 reagiert.

"Nicht auszudenken, wo sie stehen würden, wenn sie in der ersten Halbserie nicht so überzeugend und vielleicht auch über ihrem Limit gespielt hätten", so der 41-Jährige gegenüber dem kicker . "Gut ist, dass die Saison nun bald vorbei ist. Ansonsten wäre es für Schalke vermutlich noch sehr eng geworden."

Der letzte Spieltag beim könnte laut Asamoah auch Einfluss auf die kommende Saison nehmen. Sollte man erneut nicht gewinnen, "könnte das Kopfproblem bis in die neue Saison reichen".

Schalke 04: Wagner bekommt Rückendeckung von Sportvorstand Schneider

Nach der erneuten Niederlage von Schalke 04 gegen den VfL Wolfsburg (1:4) und somit 15 siegenlosen Spielen in Folge hat Trainer David Wagner Rückendeckung von Sportvorstand Jochen Schneider erhalten.

"Wagner ist ein guter Trainer. Wenn ihm eine gute Mannschaft zur Verfügung steht, lässt er guten Fußball spielen", sagte der 49-Jährige in der Bild -Zeitung. In der Rückrunde konnte Schalke bislang erst neun Punkte einfahren.