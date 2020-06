Schalke 04, alle News und Gerüchte: Jeremy Ngakia soll kommen, Everton-Keeper Dan Rose schon da

Während sich Schalke 04 mit einem Nachwuchstorhüter von Everton verstärkt hat, steht auch West-Ham-Talent Jeremy Ngakia auf dem Zettel. Alle News.

Am Mittwoch setzte es gegen die nächste Niederlage für Schalke 04: Die Knappen verloren auswärts mit 1:2 und sind damit seit inzwischen 14 Spielen ohne Sieg. Ob es am Samstag gegen den endlich mit einem Dreier klappt?

An der Personalfront tut sich immerhin etwas: Mit Blick auf die neue Saison hat sich Schalke zudem mit einem Nachwuchstorhüter des verstärkt. Der 16-jährige Dan Rose ist wohl zunächst für die Knappenschmiede eingeplant.

Und auch auf der Verteidigerposition könnte sich etwas tun: so soll Schalke angeblich Interesse an West-Ham Talent Jeremy Ngakia zeigen, der sogar ablösefrei in die wechseln könnte.

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 an diesem Freitag.

S04 zeigt Interesse an West-Ham-Talent Jeremy Ngakia

Wie Sky Sports UK berichtet, hat Schalke 04 sein Interesse bei Jeremy Ngakia hinterlegt. Der 19-jährige Rechtsverteidiger läuft für auf, sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Schalke müsste daher keine Ablöse zahlen und West Ham lediglich eine Ausbildungsvergütung über 300.000 Euro überweisen.

Auf Schalke könnte Ngakia dann eine große Baustelle schließen. Denn sowohl Everton-Leihgabe Jonjoe Kenny (23) als auch Daniel Caligiuri (32) werden die Knappen nach aktuellem Stand verlassen. Caligiuri zieht es aller Voraussicht nach zum .

Schalke 04 verpflichtet Torhüter Dan Rose vom FC Everton

Der FC Schalke 04 hat sich Nachwuchstorhüter Dan Rose vom FC Everton gesichert. Das verkündete der 16-Jährige am Mittwoch auf seinem Instagram -Account.

"Ich freue mich, [bei] S04 unterschrieben zu haben. Ich kann es kaum erwarten, zu starten. Wir leben dich", schrieb der irische Juniorennationalspieler zu einem Bild von sich vor der Veltins-Arena.

Auf Schalke ist der 16-Jährige wohl zunächst für die Knappenschmiede eingeplant. Als Jahrgang 2003 ist er in den Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 noch für die U19-Junioren von Trainer Norbert Elgert spielberechtigt.

Für die U19 ist es bereits der vierte Transfer: Neben Rose wechseln auch Elias Kurt (Eintracht Frankfurt), Kerim Calhanoglu und Luca Campanile (beide TSG Hoffenheim) in den Nachwuchs der Königsblauen.

Bastian Oczipka bemängelt Schalker Leistung gegen Frankfurt: "Wir dürfen einfach nicht ..."

Die Niederlage gegen Eintracht Frankfurt besiegelte für Schalke 04 das 14. Spiel ohne Sieg. Für Bastian Oczipka war vor allem die erste Halbzeit dafür entscheidend. "Wir dürfen einfach nicht nochmal so eine erste Halbzeit spielen", sagte der Kapitän nach dem Spiel. "Wir wollten so giftig spielen wie gegen Leverkusen, haben das aber nicht hingekriegt. Die Eintracht hat uns von Anfang an hinten reingedrängt."

"Die erste Halbzeit ging klar an die Eintracht", gab auch Trainer David Wagner zu: "Der Druck war immens. Die Führung der Frankfurter war verdient." Zur Halbzeit lag die Eintracht bereits mit 1:0 in Front, kurz nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren auf 2:0.

Zwar verkürzte Weston McKennie mit einem Treffer in der 59. Minute noch einmal, doch drehen konnte Schalke die Partie nicht mehr.