S04-Restprogramm: Gegen wen spielt der FC Schalke diese Saison im Abstiegskampf noch?

Schalke 04 erlebt eine völlig verkorkste Saison 2018/19, hat immer noch Abstiegssorgen. Wie sieht das Restprogramm an den letzten vier Spieltagen aus?

Die Saison 2018/19 wird beim niemandem in guter Erinnerung bleiben - egal, wie sie am Ende ausgeht. Als Tabellen-15. steckt S04 auch in der Schlussphase dieser Spielzeit noch im Abstiegskampf fest.

Wie sieht das Restprogramm von S04 an den vier verbleibenden Spieltagen aus? Welche Gegner warten bis zum 18. Mai noch auf die Gelsenkirchener? Goal gibt einen Überblick.

S04-Restprogramm: Welche vier Gegner hat der FC Schalke noch?

Am 31. Spieltag muss Schalke nach Dortmund zum prestigeträchtigen Revierderby gegen den BVB, eine Woche später empfängt S04 vor heimischer Kulisse den . Am 33. Spieltag steht die Partie bei an.

Zum Abschluss müssen die Schalker dann am 34. Spieltag gegen den ran.

Das Restprogramm von Schalke im Überblick:

Spieltag Partie Datum 31 - Schalke 04 Samstag, 27. April 2019, 15.30 Uhr 32 Schalke 04 - FC Augsburg Sonntag, 5. Mai 2019, 13.30 Uhr 33 Bayer Leverkusen - Schalke 04 Samstag, 11. Mai 2019, 15.30 Uhr 34 Schalke 04 - VfB Stuttgart Samstag, 18. Mai 2019, 15.30 Uhr

S04-Restprogramm kompakt - die verbleibenden Gegner:

Dortmund (A)

Augsburg (H)

Leverkusen (A)

Stuttgart (H)

Das Restprogramm der anderen Abstiegskandidaten

Hat Schalke ein leichtes oder ein schweres Restprogramm?

Der FC Schalke hat in jedem Fall ein kompliziertes Restprogramm vor der Brust. Aus dem Derby beim BVB, der um die Meisterschaft kämpft, etwas mitnehmen zu können, scheint aktuell unwahrscheinlich. Dann steht das Duell mit Augsburg an, das nach dem Trainerwechsel auf Martin Schmidt zuletzt sehr stark in Form war.

Es folgt ein schwieriges Auswärtsspiel in Leverkusen, wo Bayer 04 wohl noch jeden Punkt benötigt, um sich für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Sollte es ganz schlecht laufen, droht Schalke schließlich am letzten Spieltag ein Abstiegskrimi gegen den direkten Kontrahenten aus Stuttgart.

Steigt Schalke ab? Der aktuelle Stand in der -Tabelle

Mannschaft Spiele Punkte Tore 15. FC Schalke 04 30 27 32:52 16. VfB Stuttgart 30 21 27:67 17. 30 18 24:56 18. 30 15 25:66

Wie oft ist Schalke 04 schon aus der Bundesliga abgestiegen?

S04 ist bisher dreimal aus der Bundesliga abgestiegen. Die 1980er Jahre waren in dieser Hinsicht kein gutes Jahrzehnt für die Schalker, denn alle drei Abstiege ereilten die Knappen in diesem Zeitraum.

Den ersten Abstieg für Schalke gab es 1981. Auf den direkten Wiederaufstieg folgte 1983 dann der zweite Abstieg von Königsblau. Nach dem dritten Abstieg im Jahr 1988 blieb S04 drei Jahre zweitklassig, ehe es 1991 wieder zurück nach oben ging.

Alle drei Abstiege von S04: