Hannover-Restprogramm: Gegen wen spielt H96 diese Saison im Abstiegskampf noch?

Hannover 96 steht als Tabellenletzter mit dem Rücken zur Wand und vor dem Abstieg aus der Bundesliga. Was hält das Restprogramm für 96 parat?

hat im Abstiegskampf der immer weniger Hoffnung. Auch beim 0:0 in Berlin am Sonntag konnten die Niedersachsen nicht gewinnen und stehen mit sechs Punkten Rückstand auf Relegationsrang 16 weiterhin am Tabellenende.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Rechnerisch ist der Klassenerhalt für Hannover allerdings zumindest über den Umweg Relegation weiterhin möglich - und 96-Trainer Thomas Doll wird alles versuchen, um seine Mannschaft doch noch in der Liga zu halten. Welches Restprogramm wartet dabei an den letzten vier Spieltagen auf ihn? Goal gibt einen Überblick.

Hannover-Restprogramm: Welche vier Gegner hat 96 noch?

Der 31. Spieltag hält für Hannover das Duell mit bereit, am 32. Spieltag ist 96 beim Rekordmeister FC Bayern in München zu Gast. An Spieltag 33 treffen die Hannoveraner zuhause auf den .

Am 34. und letzten Spieltag kreuzt die Doll-Elf schließlich die Klingen mit .

Das Restprogramm von Hannover im Überblick:

Spieltag Partie Datum 31 Hannover 96 - Mainz 05 Samstag, 27. April 2019, 15.30 Uhr 32 Bayern München - Hannover 96 Samstag, 4. Mai 2019, 15.30 Uhr 33 Hannover 96 - SC Freiburg Samstag, 11. Mai 2019, 15.30 Uhr 34 Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 Samstag, 18. Mai 2019, 15.30 Uhr

H96-Restprogramm kompakt - die verbleibenden Gegner:

Mainz (H)

Bayern (A)

Freiburg (H)

Düsseldorf (A)

Das Restprogramm der anderen Abstiegskandidaten

Hat Hannover 96 ein leichtes oder ein schweres Restprogramm?

Abgesehen von dem wahrscheinlich aussichtslosen Unterfangen im Auswärtsspiel beim FC Bayern am 32. Spieltag hat Hannover ein Restprogramm, das zumindest noch etwas Raum für Hoffnung gibt.

Neun Punkte wären angesichts von drei Partien gegen Teams, für die es sportlich um nichts mehr geht und die im Niemandsland der Tabelle stehen, durchaus noch möglich. Vor allem in den beiden Heimspielen gegen Mainz und Freiburg könnte etwas gehen für 96.

Und dennoch: Selbst wenn Hannover noch neun Zähler holt, wäre die Hoffnung gering, es noch auf den Relegationsplatz zu schaffen. Der direkte Klassenerhalt ist für die Niedersachsen ohnehin auch theoretisch nicht mehr möglich.

Steigt Hannover ab? Der aktuelle Stand in der Bundesliga-Tabelle

Mannschaft Spiele Punkte Tore 15. 30 27 32:52 16. 30 21 27:67 17. 30 18 24:56 18. Hannover 96 30 15 25:66

Wie oft ist Hannover 96 schon aus der Bundesliga abgestiegen?

Fünf Abstiege aus der Bundesliga mussten die Fans von Hannover 96 bislang miterleben. Aus der 1963 ins Leben gerufenen Bundesliga stiegen die Roten 1974 erstmals ab. Es folgte der direkte Wiederaufstieg, 1976 dann aber der zweite Abstieg.

Erst 1985 schaffte Hannover wieder den Sprung zurück in die 1. Bundesliga, stieg nur ein Jahr später aber erneut ab. Nachdem man 1989 abermals abstieg, kam der Klub erst 2002 wieder zurück in die Erstklassigkeit. Den bis dato letzten Abstieg gab es 2016.

Alle fünf Abstiege von Hannover 96: