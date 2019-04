VfB-Restprogramm: Gegen wen spielt Stuttgart diese Saison im Abstiegskampf noch?

Der VfB Stuttgart erlebt eine Saison zum Vergessen, steht aber zumindest noch auf dem Relegationsplatz. Wie sieht das Restprogramm der Schwaben aus?

In der Frühphase der Saison hatte Markus Weinzierl den vom entlassenen Tayfun Korkut übernommen, nach dem desaströsen 0:6 in Augsburg am 30. Spieltag wurde nun auch Weinzierl gefeuert. Nico Willig, der bisherige U19-Coach der Schwaben, soll nun noch einmal frischen Wind bringen.

Stuttgart rangiert aktuell auf Relegationsplatz 16. Das rettende Ufer ist sechs Punkte entfernt, der Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz 17 beträgt drei Zähler. Welches Restprogramm hat der VfB nun an den letzten vier Spieltagen noch zu bestehen? Goal gibt einen Überblick.

Stuttgart-Restprogramm: Welche vier Gegner hat der VfB noch?

Für Stuttgart geht es am 31. Spieltag zuhause gegen die Borussia aus Mönchengladbach, am 32. Spieltag muss das Team von Neu-Trainer Willig zu . Am 33. Spieltag kommt der in die Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena.

An Spieltag Nummer 34 reist der VfB dann zum nach Gelsenkirchen.

Das Restprogramm von Stuttgart im Überblick:

Spieltag Partie Datum 31 VfB Stuttgart - Samstag, 27. April 2019, 18.30 Uhr 32 Hertha BSC - VfB Stuttgart Samstag, 4. Mai 2019, 15.30 Uhr 33 VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg Samstag, 11. Mai 2019, 15.30 Uhr 34 Schalke 04 - VfB Stuttgart Samstag, 18. Mai 2019, 15.30 Uhr

VfB-Restprogramm kompakt - die verbleibenden Gegner:

Gladbach (H)

Hertha (A)

Wolfsburg (H)

Schalke (A)

Das Restprogramm der anderen Abstiegskandidaten

Hat der VfB Stuttgart ein leichtes oder ein schweres Restprogramm?

Leicht ist das Restprogramm des VfB Stuttgart fürwahr nicht. Allerdings erscheint es auch nicht unmöglich, vielleicht sogar noch so viele Punkte zu holen, dass es für den direkten Klassenerhalt reicht. Zumal die Installation von Nico Willig als neuem Coach möglicherweise noch einmal frische Kräfte freisetzt.

In den beiden Heimspielen geht es mit Gladbach und Wolfsburg jeweils gegen Gegner mit internationalen Ambitionen. Schwierige, aber dennoch nicht unlösbare Aufgaben, vor allem Gladbach war zuletzt außer Form. Für die Hertha, bei der Stuttgart am 32. Spieltag antritt, geht es sportlich um nichts mehr, zudem schien die Luft bei den Berlinern in den jüngsten Partien raus zu sein. Und möglicherweise gibt es dann am letzten Spieltag auf Schalke ein Endspiel um den Klassenerhalt.

Steigt Stuttgart ab? Der aktuelle Stand in der -Tabelle

Mannschaft Spiele Punkte Tore 15. FC Schalke 04 30 27 32:52 16. VfB Stuttgart 30 21 27:67 17. 30 18 24:56 18. 30 15 25:66

Wie oft ist der VfB Stuttgart schon aus der Bundesliga abgestiegen?

Als Gründungsmitglied der 1963 ins Leben gerufenen Bundesliga ist der VfB Stuttgart bis heute lediglich zweimal abgestiegen.

1975 erwischte es die Schwaben zum ersten Mal. Nach zwei Jahren in Liga zwei ging es 1977 wieder nach oben, wo der VfB bis zum zweiten Abstieg im Jahr 2016 ununterbrochen blieb.

Alle zwei Abstiege des VfB Stuttgart: