Real Madrid vs. Fenerbahce Istanbul: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung des Audi Cup 2019

Im Spiel um Platz drei des Audi Cup trifft Real Madrid auf Fenerbahce. Wir erklären, wie Ihr die Partie live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Audi Cup 2019: Das kleine Finale steht auf dem Programm. Das Spiel um Platz drei bestreiten Real Madrid und Fenerbahce Istanbul. Anstoß der Partie in der Allianz Arena ist heute Abend um 18 Uhr.

Das hatte sich sicherlich anders vorgestellt. Nach der 3:7-Testspielklatsche gegen Atletico Madrid wollten die Königlichen Wiedergutmachung betreiben. Doch es gelang ihnen nicht. Im Halbfinale verlor Real gegen Tottenham Hotspur mit 0:1 und machte deutlich, dass auf Trainer Zinedine Zidane vor dem Saisonstart in LaLiga noch reichlich Arbeit zukommt.

Gegner Istanbul erlebte dagegen einen noch deutlich bittereren Abend. Der türkische Erstligist ging mit 1:6 gegen den FC Bayern München unter. Einziger Lichtblick: Neuzugang Max Kruse sorgte für den Ehrentreffer der Türken.

Während Real Madrid und Fenerbahce sich im kleinen Finale duellieren, steigt das Endspiel zwischen Bayern München und Tottenham Hotspur. Beide Partien dauern 90 Minuten. Sollte es in dieser Zeit keinen Sieger geben, geht es direkt ins Elfmeterschießen.

Real Madrid vs. Fenerbahce Istanbul - wer wird Dritter beim Audi Cup 2019? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell heute Abend live im TV, im LIVE-STREAM und in unserem LIVE-TICKER verfolgen könnt. Außerdem verraten wir Euch die Mannschaftsaufstellungen, sobald diese veröffentlicht sind.

Real Madrid vs. Fenerbahce Istanbul: Das Spiel um Platz drei des Audi Cup 2019 in der Übersicht

Real Madrid vs. Fenerbahce Istanbul heute live im TV verfolgen

Steht das Starensemble von Real Madrid um Toni Kroos, Eden Hazard und Co. auf dem Platz, sorgt das allein schon für ein gewaltiges Zuschauerinteresse. Schließlich zählt Real Madrid zu den größten und erfolgreichsten Klubs der Welt. Nun bestreiten die Königlichen das kleine Finale des Audi Cup 2019 gegen Fenerbahce Istanbul. Bleibt die Frage offen: Wird das Duell heute Abend live im TV übertragen?

Das ZDF zeigt / überträgt Real Madrid vs. Fenerbahce Istanbul heute live im Free-TV

Das ZDF ist beim Audi Cup Eure erste Anlaufstelle. Der Sender hat sich die Übertragungsrechte aller Partien des Audi Cup 2019 gesichert - das Spiel um Platz drei gehört ebenfalls dazu. Somit zeigt das ZDF das Duell zwischen Real Madrid und Fenerbahce Istanbul heute Abend live und in voller Länge im Free-TV.

Ihr verpasst im ZDF keine Sekunde aller vier Spiele. Während der Sender bereits am gestrigen Dienstag beide Halbfinalspiele zeigte, überträgt das Zweite Deutsche Fernsehen auch an Tag zwei beide Partien. Ab 17.45 Uhr startet die Vorberichterstattung, ehe Ihr ab Anstoß um 18 Uhr live und hautnah bei Real Madrid vs. Fenerbahce Istanbul dabei seid. Ist das Spiel um Platz drei vorbei, geht es im ZDF nahtlos mit Fußball weiter. Im Anschluss an die Partie wird dann das Finale zwischen dem und ebenfalls im Free-TV übertragen. Diese Begegnung startet um 20.30 Uhr.

Das ZDF schickt für beide Partien folgendes Personal ins Rennen:

Sky, ARD, RTL und Co. - wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Fenerbahce Istanbul heute live im TV?

Die Frage ist schnell beantwortet: Niemand außer dem ZDF. Das Zweite Deutsche Fernsehen ist Eure einzige Möglichkeit, den Audi Cup 2019 und damit Real Madrid vs. Fenerbahce Istanbul live im TV zu verfolgen. Die ARD, RTL, Sport 1 oder Eurosport übertragen den Audi Cup 2019 dagegen nicht. Auch Bezahlsender Sky verzichtet auf eine Übertragung des hochkarätig besetzten Turniers.

Real Madrid vs. Fenerbahce Istanbul heute im LIVE-STREAM verfolgen

Neben der TV-Übertragung im frei empfangbaren Programm des ZDF gibt es noch eine weitere Möglichkeit, das Duell zwischen Real Madrid und Fenerbahce Istanbul live zu verfolgen. Die Begegnung wird nämlich zusätzlich im LIVE-STREAM im Internet gezeigt. Welchen Stream Ihr einschalten müsst, um das Spiel zu sehen, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

ZDF zeigt / überträgt Real Madrid vs. Fenerbahce Istanbul heute im LIVE-STREAM auf www.ZDFsport.de

Auch in puncto LIVE-STREAM ist das ZDF heute Abend Eure erste Anlaufstelle. Der Sender überträgt den Audi Cup nicht nur live im Free-TV, sondern auch in voller Länge und zeitgleich im LIVE-STREAM. Wenn Ihr Real Madrid vs. Fenerbahce Istanbul also lieber im Internet sehen wollt, seid Ihr mit dem LIVE-STREAM des ZDF, der unter www.ZDFsport.de verfügbar ist, genau richtig. Mit dem LIVE-STREAM könnt Ihr den gesamten Abend Live-Fußball genießen.

Denn auch im Stream bekommt Ihr den gesamten Audi Cup 2019 live. Das ZDF startet den LIVE-STREAM analog zur TV-Übertragung um 17.45 Uhr. Während Ihr erst das Duell Real Madrid vs. Fenerbahce genießen könnt, zeigt Euch das ZDF im Anschluss das Endspiel FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur.

Das Beste: Der LIVE-STREAM auf www.ZDFsport.de ist kostenlos. Ihr benötigt auch keine Anmeldung. Einzig erforderlich ist eine stabile Internetverbindung, um den Audi Cup 2019 ohne Probleme verfolgen zu können.

Zeigt / überträgt DAZN Real Madrid vs. Fenerbahce Istanbul heute im LIVE-STREAM?

Die Champions League und Europa League, LaLiga und die Serie A - zudem zahlreicher Live-Sport wie Tennis, Boxen, Motorsport, Darts und Co. Das Übertragungspaket bei DAZN ist prall gefüllt. Der Streamingdienst zeigt sogar ab dieser Saison die Bundesliga in voller Länge im LIVE-STREAM. Noch mehr Informationen zu den -Spielen, die DAZN im Programm hat, haben wir für Euch in einem Extra-Artikel zusammengefasst. Ihr wisst, dass die Programmvielfalt bei DAZN ihresgleichen sucht. Doch die Übertragung des Audi Cup 2019 gehört leider nicht dazu. Dementsprechend zeigt DAZN weder das Duell zwischen Real Madrid und Fenerbahce Istanbul noch das Finale zwischen dem FC Bayern München und Tottenham Hotspur heute im LIVE-STREAM.

Mit der kompletten Programmvielfalt kann Euch DAZN aber sicherlich vertrösten. Schließlich ist der Streamingdienst die Nummer eins in puncto LIVE-STREAM. Seid Ihr neugierig auf die Bundesliga, die Champions League und zahlreiche LIVE-STREAMS mit Spitzenfußball aus Europa und der Welt? Dann sichert Euch schnell einen kostenlosen Probemonat und genießt vier Wochen lang alle Vorteile von DAZN gratis. Hat Euch der Gratismonat überzeugt, beträgt die monatliche Gebühr 11,99 Euro. Das Abonnement lässt sich jederzeit monatlich kündigen. Wisst Ihr schon jetzt, dass Ihr DAZN die nächsten zwölf Monate nutzen wollt, dann bucht die DAZN-Jahreskarte und zahlt einmalig 119,99 Euro. Mit diesem Angebot spart Ihr 24 Euro.

Auf welchen Geräten Ihr DAZN nutzt, bleibt dabei Euch überlassen. Auf dem Laptop / Computer findet Ihr den Streamingdienst unter www.dazn.de. Aber auch auf den mobilen Geräten ist DAZN verfügbar - und zwar als App. Handy, Tablet, Smart-TV oder Playstation4 - ganz egal: Sichert Euch einfach die kostenlose DAZN-App aus den gängigen Downloadportalen:

Real Madrid vs. Fenerbahce Istanbul heute im LIVE-TICKER verfolgen

Keine Zeit, das Spiel um Platz drei heute Abend live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Nicht so schlimm. Denn ein Blick aufs Handy oder auf die Website geht immer. Mit unserem LIVE-TICKER von Goal zu Real Madrid vs. Fenerbahce verpasst Ihr kein Highlight des Audi Cup und seid hautnah dabei.

Schon wenige Minuten vor dem Anstoß versorgen wir Euch mit allem Wissenswerten rund um die Partie. Läuft zwischen den Königlichen und Fenerbahce der Ball, verpasst Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal keinen Treffer und keine spielentscheidende Szene.

Das Beste daran: Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos. Ihr findet unseren Ticker unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App, die in den gängigen Downloadportalen verfügbar ist:

Real Madrid vs. Fenerbahce Istanbul: Die Aufstellungen

Welcher Anfangself vertraut Real Madrids Coach Zinedine Zidane? Steht Max Kruse erneut in der Startaufstellung von Fenerbahce Istanbul? Wenn beide Mannschaften die Startformationen knapp eine Stunde vor dem Anstoß veröffentlichen, erfahrt Ihr die Aufstellungen an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Fenerbahce Istanbul? Audi Cup 2019, Spiel um Platz drei: Die Übertragung in der Übersicht