RB Leipzig, News und Gerüchte: Gulacsi über seine wichtigste Parade und seine Zukunftspläne - alle Infos zu RBL heute

RB Leipzig, News: Torhüter Peter Gulacsi über seine wichtigste Parade

RB-Torhüter Peter Gulacsi erzählt im Interview mit dem Sportbuzzer über seine wichtigste Parade bei RB Leipzig. Dabei erinnert sich der Schlussmann besonders gern an das 3:2 gegen Manchester United in der Champions League zurück.

Bei der Frage über die Parade, über die er noch seinem Sohn berichten würde, nannte der Keeper eine Szene im Gruppenspiel gegen Manchester United aus dieser Saison. Mit dem 3:2-Sieg erreichten sie in der Folge noch knapp das Achtelfinale der Champions League. "Dieser Big Save, diese Parade am Ende, bleibt für immer", sagt der 30-Jährige zu seiner Aktion.

Obwohl Gulacsi nicht zu den spektakulärsten Torhütern gehört, leistet er immer wieder Glanztaten für RB Leipzig. "Wenn es sein muss, fliege ich, wenn nicht, nicht. Wenn eine Aktion unspektakulär aussieht, kann sehr viel mehr dahinterstecken. Wer sehr oft fliegt, muss über sich nachdenken", erklärt der RB-Star seinen Torwart-Stil. "Die richtige Positionierung ist elementar wichtig.", ergänzt er.

RB Leipzig, News: Gulacsi "will noch einige Jahre auf Top-Niveau in einer Top-Liga spielen."

Mit 30 Jahren hat Torwart Peter Gulacsi vom RB Leipzig noch ehrgeizige Zukunftspläne. "Mein Vertrag läuft noch zwei Jahre, ich will noch einige Jahre auf Top-Niveau in einer Top-Liga spielen", sagte der ungarische Torhüter im Interview mit dem Sportbuzzer. Sein Vertrag bei den Bullen läuft noch bis Sommer 2023.

Seit 2015 steht Gulacsi für den RB Leipzig im Tor, damals spielten sie sogar noch in der 2. Bundesliga. "Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass wir im März 2021 vier Punkte hinter den Bayern stehen und bereits im Champions-League-Halbfinale und Pokal-Finale standen, hätte ich den nur fragend angeguckt", sagte er rückblickend. "Ich schätze RB sehr, weiß, welche Möglichkeiten mir dieser Club eröffnet hat und eröffnet, bin dafür sehr dankbar", reagiert der Schlussmann auf die Frage zum Stand seines Vertrages.

Mit den Vertragsgesprächen will sich der Spieler jedoch erst später befassen. "Unser Königsweg hat momentan ausschließlich mit der Fokussierung auf die Spiele zu tun. Wir haben große Ziele. Danach wird man zum gegebenen Zeitpunkt miteinander über die Zukunft sprechen."

Zuvor hatte es Gerüchte darüber gegeben, dass Peter Gulacsi Ziel eines Transfers von Borussia Dortmund werden könnte. Eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag würde ihm erlauben, im Sommer für 12,5 Millionen Euro zu wechseln.

Die Bielefelder meldeten sich in der vergangenen Woche mit einem Knall im Abstiegskampf zurück. Beim 2:1-Sieg in Leverkusen gelang der Arminia nicht nur der erste Sieg unter dem neuen Trainer Frank Kramer. Der Aufsteiger verließ sogar die Abstiegsplätze und sprang auf den 15. Platz.

Von solchen Tabellenregionen sind die Leipziger weit entfernt, mit einem Sieg in Bielefeld würde das Team von Trainer Julian Nagelsmann zunächst bis auf einen Punkt an Tabellenführer Bayern München heranrücken. Ein erneuter Punktverlust jedoch könnte die Meisterschaftsträume vielleicht schon beenden.

RB Leipzig, News: Forsberg, Sabitzer und Co. vor Abgang?

Bei RB Leipzig deutet sich offenbar ein Umdenken in der Kaderplanung an. Davon berichtet der kicker . Demnach sei es denkbar, dass einige Leistungsträger die Bullen in Zukunft ablösefrei verlassen.

Die Verträge von Emil Forsberg, Marcel Sabitzer, Marcel Halstenberg und Willi Orban laufen alle 2022 aus. Dass mit allen verlängert wird gilt - trotz ihrer langjährigen Verdienste um den Verein - als praktisch ausgeschlossen. "Es kann sich auch mal ergeben, dass wir mit einem Spieler in sein letztes Vertragsjahr gehen", erklärte Sportchef Markus Krösche.

"Die nächsten Wochen werden zeigen, wie sich die Dinge entwickeln, wie sie ihre Zukunft sehen und wie wir die Zukunft angehen wollen", so Krösche weiter. Erste Gespräche habe es bislang ausschließlich mit Orban gegeben.

Leipzig hat durch Neuzugänge wie Brian Brobbey, Josko Gvardiol oder Mohamed Simakan, dessen Wechsel in Kürze offiziell werden soll, bereits zahlreiche Transfers für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. In der Folge werden Abgänge bei den Sachsen immer wahrscheinlicher.