RB Leipzig, News und Gerüchte: BVB-Gerüchte um Gulacsi köcheln weiter, Krösche gegen Länderspielpause

Peter Gulacsis Vertrag wird aktuell nicht angepasst und Markus Krösche hält wenig von der kommenden Länderspielpause. Alle News zu RBL von heute.

Der Tabellenzweite RB Leipzig am Dienstag. Alle aktuellen News, Informationen und Gerüchte zu Transfers und anderen Themen beim RBL von heute findet Ihr hier.

Alle Top-News zu RB Leipzig aus den vergangenen Tage könnt Ihr hier nachlesen.

RB Leipzig, Transfers: BVB-Gerüchte um Gulacsi werden angeheizt

Ausbleibende Vertragsgespräche zwischen den Verantwortlichen von RB Leipzig und Torhüter Peter Gulacsi heizen Gerüchte um einen BVB-Transfer an. Momentan besitzt der 30-Jährige eine Klausel in seinem Arbeitspapier, laut der er im Sommer für 12,5 Millionen Euro Ablöse gehen darf. Gemäß der Bild fanden bisher keine Verhandlungen zwischen Gulacsi und RB Leipzig wegen einer vorzeitigen Verlängerung statt.

Gulacsi ist noch bis 2023 an RB gebunden, die Ausstiegsklausel macht den 23-Jährigen allerdings zu einem verlockenden Transferziel. Bei Borussia Dortmund könnte im Sommer ein neuer Schlussmann kommen. Roman Bürki hat seinen Stammplatz an Marwin Hitz verloren, die Verpflichtung einer neuen Nummer eins wird erwartet.



Gulacsi verkündete vor wenigen Wochen, er wolle in Leipzig bleiben, gemäß Bild aber ist dieser Verbleibt nicht sicher.

Laut der türkischen Zeitung Sabah soll der Klub sich schon bei Trabzonspor um Ugurcan Cakir als Nachfolger erkundigt haben. Nach Informationen der Bild ist Leipzig die geforderte Ablöse von 15 Millionen Euro jedoch zu hoch für den 24-Jährigen.

RB Leipzig, News: Krösche sieht durch Länderspielpause "Spielbetrieb in den Ligen gefährdet”

Eine Woche vor der nächsten Länderspielpause hat sich RB Leipzigs Sportchef Markus Krösche dafür ausgesprochen, die anstehenden Länderspiele angesichts der aktuellen Coronalage auszusetzen. "Dadurch ist auch der Spielbetrieb der nationalen Ligen in dieser entscheidenden Phase der Saison gefährdet”, erklärte er bei RBlive.

"Ich habe schon bei der Abstellungsperiode im November gesagt, dass man die Länderspiele hätte aussetzen müssen", meinte der 40-Jährige weiter: "Dazu stehe ich nach wie vor, denn die Gefahr der Ansteckung ist bei den Nationalmannschaften durch das Zusammenkommen aus unterschiedlichen Gebieten deutlich erhöht.”



Fest steht bereits, dass RB-Kapitän Marcel Sabitzer nicht zu den Spielen seiner österreichischen Nationalmannschaft fahren wird. Das Land gilt laut RKI als Virusvarianten-Gebiet und ist daher hochrisikoreich. Mit weiteren Verbänden bespricht Leipzig nun die Bedingungen für die Länderspiele.

RB Leipzig, News: Upamecano zum Bayern-Spiel wohl wieder fit

Abwehrchef Dayot Upamecano steht Fußball-Bundesligist RB Leipzig im Topspiel gegen seinen neuen Klub Bayern München wohl wieder zur Verfügung. Der französische Innenverteidiger hat am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (1:1) eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel erlitten und fällt zehn bis 14 Tage aus. Das gaben die Leipziger am Montag bekannt. RB trifft am 3. April auf Rekordmeister Bayern.

+++ Perso-News +++



Dayot #Upamecano hat sich in der Partie gegen Eintracht Frankfurt eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Er wird uns für die nächsten 10 bis 14 Tage fehlen.



Upamecano war gegen die Eintracht schon nach 28 Minuten ausgewechselt worden. Der 22-Jährige, der im Sommer dank einer Klausel für 42,5 Millionen Euro zum Champions-League-Sieger wechselt, fehlt damit am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Arminia Bielefeld.

Leipzigs Olmo im spanischen Aufgebot

RB Leipzig, News: Dani Olmo in Spaniens Kader berufen

Mittelfeldspieler Dani Olmo vom Bundesligisten RB Leipzig steht im Aufgebot der spanischen Fußball-Nationalmannschaft für die WM-Qualifikationsspiele gegen Griechenland (25. März), Georgien (28. März) und Kosovo (31. März).



In den Kader von Trainer Luis Enrique wurde auch der Ex-Münchner Thiago vom FC Liverpool berufen.

