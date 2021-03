RB Leipzig, News und Gerüchte: Sörloth spricht über Anpassungsschwierigkeiten, Nagelsmanns lustige Matthäus-Anekdote

RB Leipzig will für die anstehenden Länderspiele keine Spieler in Mutationsgebiete schicken. Alle aktuellen News und Infos aus Leipzig.

RB Leipzig am Donnerstag. Alle News und Gerüchte gibt es hier.

Die Entwicklungen der letzten Tage gibt es hier zum Nachlesen.

RB Leipzig, News und Gerüchte: Keine Nationalspieler in Mutationsgebiete

Bundesligist RB Leipzig wird in der anstehenden Länderspielpause keine Nationalspieler in Corona-Mutationsgebiete schicken. Dies teilte Trainer Julian Nagelsmann am Mittwoch mit. "Wir können sagen, dass wir keinen Spieler in Risikovariantengebiete entsenden werden, sodass eine 14-tägige Quarantäne danach notwendig wäre", so Nagelsmann vor der Partie am Freitag (20.30 Uhr im LIVE-TICKER) bei Arminia Bielefeld.

Nach den Länderspielen trifft Leipzig am 3. April im Bundesliga-Topspiel auf Bayern München. Daher auch das Reiseverbot in Mutationsgebiete, "um eben nicht gegen Bayern auf Spieler verzichten zu müssen", so Nagelsmann. Grundsätzlich seien die Entscheidungen über die Entsendung einzelner Spieler noch nicht gefallen, laut Nagelsmann arbeite das Teammanagement aktuell an "individuellen Lösungen".

Laut Angaben des Coaches seien Torwart Peter Gulacsi und Willi Orban (beide Ungarn), Emil Forsberg (Schweden), Dani Olmo (Spanien), Justin Kluivert (Niederlande U21) und Ersatzkeeper Josep Martinez (Spanien U21) von ihren Verbänden eingeladen worden. Bundestrainer Joachim Löw hat den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM-Qualifikation noch nicht benannt. Aus Leipziger Sicht kämen dafür vor allem die Verteidiger Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg infrage.

RB Leipzig, News und Gerüchte - Sörloth gibt zu: "Musste mit mir selbst klarkommen"

Nach seinem Durchbruch bei RB Leipzig in den vergangenen Wochen hat Stürmer Alexander Sörloth Anpassungsprobleme nach seinem Wechsel aus der Türkei in die Bundesliga bestätigt. "Bei Trabzonspor bestand meine Aufgabe im Grunde eigentlich nur aus einer Sache: Geh raus und schieß‘ Tore. Taktisch oder strukturell lagen die Schwerpunkte anders", erklärte der Norweger im Interview mit RB live.

Bild: Getty Images

Die Anforderungen in der Bundesliga und speziell unter Trainer Julian Nagelsmann seien anders gewesen. "Für mich war also zum Teil neu, dass es nicht nur in der Defensive, sondern es auch in der Offensive viel um Laufwege, Mitverteidigen, Anlaufverhalten oder Spielzüge geht. Ich stand plötzlich vor Fragen wie: Wie soll ich mich wann, wohin bewegen?", sagte er.

Der Knoten sei dann geplatzt, als er sich weniger Druck gemacht habe. "Das Wichtigste für mich war und ist, dass ich mit mir selbst klarkomme. Nur ich allein konnte da rausfinden, sonst wirkt die ganze Unterstützung durch Videostudium, Training oder Reden nicht. Das war meine Schlüsselaufgabe", erläuterte der 25-Jährige: "Ich war sehr darauf aus, mein erstes Tor zu schießen. Dieser Druck wurde immer größer. Erst als ich mir andere Ziele gesetzt hatte, ging es leichter."

RB Leipzig, News und Gerüchte . Nagelsmanns lustige Anekdote mit Lothar Matthäus: "Dachte, der heißt Lotoma Thäus"

RB Leipzig, News und Gerüchte: Nagelsmann lehnt Rolle bei "Rote Rosen" ab

Nach seinem Quervergleich mit der ARD-Serie "Rote Rosen" in der vergangenen Woche hat Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann eine Rolle in der TV-Sendung vorerst abgelehnt. "Stand jetzt passe ich noch. Ich bin ganz zufrieden mit meinem Beruf", sagte er. Wenn er mal ein Sabbatical mache, könne man aber darüber sprechen."

Hintergrund war eine Aussage des 33-Jährigen, als er auf sein lautes Verhalten an der Seitenlinie angesprochen wurde. "Es bringt ja nichts, von seinen Spielern alles zu verlangen und man selbst sitzt auf dem beheizten Ledersessel, trinkt einen Kaffee und schaut auf dem iPad am besten noch 'Rote Rosen'", hatte er gesagt.