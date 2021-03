Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM? Die Bundesliga-Übertragung

Arminia Bielefeld trifft in der Bundesliga auf RB Leipzig. Die Infos zur TV-Übertragung am Freitagabend gibt es hier.

Zum Auftakt des 26. Spieltags der Bundesliga empfängt Arminia Bielefeld RB Leipzig. Anstoß in Bielefeld ist Freitag um 20.30 Uhr.

Die Bielefelder meldeten sich in der vergangenen Woche mit einem Knall im Abstiegskampf zurück. Beim 2:1-Sieg in Leverkusen gelang der Arminia nicht nur der erste Sieg unter dem neuen Trainer Frank Kramer. Der Aufsteiger verließ sogar die Abstiegsplätze und sprang auf den 15. Platz.

Von solchen Tabellenregionen sind die Leipziger weit entfernt, mit einem Sieg in Bielefeld würde das Team von Trainer Julian Nagelsmann zunächst bis auf einen Punkt an Tabellenführer Bayern München heranrücken. Ein erneuter Punktverlust jedoch könnte die Meisterschaftsträume vielleicht schon beenden.

Arminia Bielefeld trifft auf RB Leipzig. Goal liefert die Infos zur TV-Übertragung.

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig? Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig WETTBEWERB Bundesliga | 26. Spieltag ORT SchücoArena | Bielefeld ANSTOSS Freitag | 20.30 Uhr HINSPIEL 28. November 2020 | RB Leipzig vs. Arminia Bielefeld 2:1 (1:0)

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig? So sind die Bundesligarechte verteilt

Die Live-Übertragungsrechte an der Bundesliga liegen seit mehreren Jahren bei Sky und DAZN.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt dabei alle Samstagsspiele live im Einzelspiel, die Nachmittagspartien zudem in der Konferenz. Hinzu kommen noch bis Saisonende die regulären Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18.00 Uhr.

DAZN wiederum überträgt sämtliche Freitagsspiele sowie etwaige Partien am Samstag um 20.30 Uhr, sonntags um 13.30 Uhr und montags um 20.30 Uhr.

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig? Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei DAZN

Wie oben bereits beschrieben, werden die Freitagsspiele exklusiv bei DAZN gezeigt. Somit ist auch das Spiel zwischen Bielefeld und Leipzig dort zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt wie gewohnt um 20.15 Uhr. Moderator vor und nach der Partie ist Tobi Wahnschaffe, als Kommentator ist Jan Platte im Einsatz. Der Experte für dieses Spiel ist Sebastian Kneißl.

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig? Das kostet DAZN

Der Streamingdienst DAZN bietet zahlreichen nationalen und internationalen Live-Sport an. Neben der Fußball-Bundesliga gehören auch die Champions League und Europa League dazu, zudem sind zahlreiche Top-Ligen aus Europa Teil des Angebots.

Abseits des runden Leders kommen Freunde des US-Sports bei DAZN voll auf ihre Kosten, zudem zeigt der Streamingdienst die TV-Turniere im Profidarts, die Tennistour der Frauen und viel mehr.

Für Neukunden ist DAZN einen Monat lang gratis, anschließend kostet das Monatsabo 11,99 Euro. Wer sich direkt für ein Jahr bindet, der muss 119,99 Euro auf den Tisch legen.

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig? So empfange ich DAZN

DAZN ist auf vielen verschiedenen Geräten verfügbar. Grundvoraussetzung für den Empfang ist allerdings eine ausreichende Internetverbindung.

Liegt diese vor, steht dem Sehvergnügen eigentlich nichts mehr im Weg. Die App für DAZN gibt es für Smart-TVs, TV-Sticks und Konsolen ebenso wie für Smartphone oder Tablet. Auch die Nutzung über den Browser am Computer ist möglich.

Eine Übersicht über alle Geräte gibt es hier.

Bild: Getty Images

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig? DAZN im TV über Eurosport 2 HD Xtra

Einen Sonderfall gibt es, der es ermöglicht, DAZN auch im linearen TV zu sehen.

Zu Beginn der letzten Rechteperiode sicherte sich eigentlich Eurosport neben Sky die Übertragungsrechte und zeigte die Spiele am Freitagabend mit Moderator Jan Henkel und Experte Matthias Sammer. Dafür wurde eigens der neue Sender Eurosport 2 HD Xtra geschaffen.

Nachdem sich Eurosport aber zum Verkauf der Rechte an DAZN entschied, übernahm der Streamingdienst auch die Produktion der Sendung. Wer zum Zeitpunkt des Rechtewechsels jedoch bereits Eurosport 2 HD Xtra über HD Plus oder via Amazon Channel gebucht hatte, der kann dort auch weiterhin die Bundesliga-Übertragungen von DAZN sehen.

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig? Darum kommt das Spiel nicht bei Sky

Wie bereits beschrieben, liegen die Übertragungsrechte an den Bundesligaspielen bei Sky und DAZN. Sky zeigt dabei die meisten Partien live, die Freitagsspiele hingegen sind ausschließlich bei DAZN zu sehen.

