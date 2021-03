RB Leipzig, News und Gerüchte: Transfer von Ajax-Talent Brian Brobbey ist fix, Bondswell zurück nach England

RB Leipzig, Transfers: Brian Brobbey kommt von Ajax Amsterdam

RB Leipzig hat sich die Dienste von Brian Brobbey (19) von Ajax Amsterdam gesichert. Das teilten die Sachsen am Freitag offiziell mit. Brobbey, an dem auch Borussia Dortmund Interesse gezeigt haben soll, kommt ablösefrei von Ajax Amsterdam.

Anfang Februar hatte Amsterdams Sportdirektor Marc Overmars den Abgang des Youngsters im Sommer bestätigt ("Wir finden es schade und haben alles getan, um ihn länger bei Ajax zu halten. Aber es ist sein gutes Recht"), ehe er nur wenige Wochen später zurückruderte und erklärte, man werde "alles tun", um mit ihm zu verlängern. Brobbey sei "ein wichtiger Teil unserer Zukunftspläne", führte Overmars aus.

Der 1,80 große Niederländer mit ghanaischen Wurzeln lief in dieser Saison elf Mal für die Ajax-Profis auf und erzielte dabei vier Tore. Zuvor kickte der Mittelstürmer für die zweite Mannschaft in Amsterdam und erzielte reichlich Tore. Ajax-Trainer Erik ten Hag hält den Abgang seines Talents für keinen guten Schritt. "Man sieht ja, dass Spieler, die zu früh ins Ausland gehen, oft scheitern", sagte er bei ESPN.

Auch dem BVB wurde seit längerem Interesse an Brobbey nachgesagt, laut Radio Catalunya waren die Bemühungen der Schwarz-Gelben sogar sehr konkret.

Brobbey gilt als eines der größten Talente der Niederlande und läuft seit der C-Jugend für Ajax auf.

RB Leipzig, Transfers: Talent Bondswell zurück nach England

Nach zweieinhalb Jahren in der Jugend von RB Leipzig lässt der Verein Talent Matthew Bondswell zurück nach England ziehen. Der 18-Jährige bat laut The Telegraph beim Verein um seine Freigabe und möchte nun bei Newcastle United anheuern.

Neben den "Magpies" interessierten sich auch andere englische Klubs wie West Ham oder Leeds United für den linken Verteidiger. In Newcastle soll Bondswell zunächst in der U23 Spielpraxis sammeln und später die Aussicht auf Einsätze in der Premier League bekommen.

In Leipzig setzte sich der junge Engländer, der mit 17 Jahren von Nottingham Forest in die Jugend der Bullen wechselte, nicht durch. Für den Profikader von Trainer Julian Nagelsmann wurde er noch nie nominiert. Zuletzt war er an den FC Dordrecht verliehen.

RB Leipzig, News: Rio Ferdinand kritisiert Leipzig Dayot Upamecano

Der frühere Weltklasse-Verteidiger Rio Ferdinand hat nach dem Ausscheiden von RB Leipzig aus der Champions League gegen den FC Liverpool harte Kritik an Abwehrspieler Dayot Upamecano geübt. "Bayern München hat ihn gekauft. Aber seit seiner Entscheidung für Bayern hat er sich zurückentwickelt", sagte der 42 Jahre alte Engländer in seiner Rolle als TV-Experte beim britischen Sender BT Sport.



Ferdinand kritisierte vor allem Upamecanos Verhalten vor dem 1:0 durch Mohamed Salah. "Das war ein trauriges Defensivverhalten, es zuzulassen, dass er sich den Ball auf seinen starken Fuß legt. Er wird sich verbessern müssen, wenn er zu Bayern kommt, das sage ich euch", sagte er. Leipzig hatte am Mittwoch - wie bereits im Hinspiel drei Wochen zuvor - eine 0:2 (0:0)-Niederlage kassiert und verpasste letztlich chancenlos das Viertelfinale.

Der FC Bayern hatte Mitte Februar die Verpflichtung Upamecanos im Sommer bekannt gegeben. Der 22-jährige Franzose wechselt für die festgeschriebene Ablösesumme von 42,5 Millionen Euro nach München und erhält dort einen Fünfjahresvertrag.

