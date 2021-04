RB Leipzig, News und Gerüchte: Salzburg-Torjäger Daka einer von drei Sturmkandidaten, Kluivert will bleiben

Leipzig sucht nach einem neuen Torjäger. Wird RB einmal mehr in Salzburg fündig? Alle News und Gerüchte zum Zweiten der Bundesliga.

Bundesliga-Topteam RB Leipzig am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu RBL vom Tage.



RB Leipzig, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

RB Leipzig, Transfers: Salzburg-Torjäger Daka einer von drei Kandidaten für RB

RB Leipzig hat nach den Abgängen von Timo Werner und Patrik Schick ein Sturmpoblem - nur 48 Tore in 27 Bundesligaspielen sprechen eine deutliche Sprache. So wenig Tore gelangen den Sachsen zuletzt 2017/18, als der Klub nur Sechster wurde.

Entsprechend braucht es mindestens einen neuen Torjäger. Bereits sicher ist die Verpflichtung von Brian Brobbey (19), der ablösefrei von Ajax Amsterdam kommen wird.

Laut Bild habe RB aber noch eine Reihe anderer Kandidaten auf dem Zettel:

Patson Daka (22) von Red Bull Salzburg. Dieser hat einen Vertrag bis 2024 und schoss vor Kurzem in elf Minuten den schnellsten Hattrick der österreichischen Bundesliga gegen Wolfsberg. Klubs aus England und Italien sollen ebenfalls Interesse an ihn zeigen.

Sasa Kalajdzic (23) vom VfB Stuttgart. Sein Vertrag läuft bis 2023 und er traf in dieser Saison in 26 Spielen 13-mal. Oliver Mintzlaff hatte jedoch das Interesse am Österreicher dementiert. Hoch im Kurs steht Kalajdzic angeblich auch beim BVB und Italiens Rekordmeister Juventus Turin.

Boulaye Dia (24) von Stade Reims. Sein Vertrag läuft bis 2022, doch soll er aktuell nicht allerhöchste Priorität genießen. Dia kostet mutmaßlich 15 Millionen Euro Ablöse.

Das Boulevardblatt berichtet jedoch auch, dass zunächst durch weitere Verkäufe Geld in die Kassen gespült werden müsse, da die 42,5 Millionen Euro aus dem Verkauf von Dayot Upamecano an den FC Bayern bereits in die Verpflichtungen von Mohamd Simakan aus Straßburg, Josko Gvardiol aus Zagreb und Angelino (nach Leihe von Manchester City fest verpflichtet) fließen werden.

RB Leipzig, Transfers: Roma-Leihgabe Kluivert will bleiben

Im Interview mit der niederländischen Zeitung Algemeen Dagblad hat Justin Kluivert ein eindeutiges Bekenntnis zu RB Leipzig abgegeben: "Ob ich bleiben möchte? Ja." Aktuell ist der Flügelstürmer von der Roma an RB ausgeliehen, wie es im Sommer weitergeht, ist noch offen.

"Mein Leihvertrag beinhaltet keine Kaufoption, aber wir wissen, wie es funktioniert, wenn der Transfermarkt sich öffnet. Es ist nicht so, dass ich etwas weiß, aber wir alle wissen, dass der Markt aus einem bestimmten Grund da ist", schilderte Kluivert weiter.

Bei seinem aktuellen Arbeitgeber gefällt dem U21-Nationalspieler der Niederlande die Stimmung in der Mannschaft und die Einstellung des Trainers. "In Leipzig weiß man zu Beginn der Woche nicht, wer am Samstag spielt. Wir haben 20 Top-Spieler und haben einen guten Teamgeist", berichtet der beidfüßige Flügelspieler. "Diejenigen, die spielen, sind diejenigen, von denen der Trainer glaubt, dass er sie in diesem Spiel braucht."

Im Sommer käme zudem sein niederländischer Landsmann Brian Brobbey von Ajax Amsterdam zu den Bullen. "Es wäre schön, ihm zu zeigen, wie hier alles funktioniert. Für ihn wäre es großartig, wenn er nicht der einzige Niederländer hier wäre", meinte Kluivert.

RB Leipzig, Gerücht: Christopher Nkunku offenbar im Visier von Premier-League-Klubs

Leipzigs Mittelfeldspieler Christopher Nkunku hat mit seinen starken Leistungen in dieser Saison für RBL das Interesse einiger Vereine vor allem in England geweckt. Das berichtet das Portal Fussball Transfers.

Demnach seien Manchester United, Tottenham Hotspur und der FC Arsenal an einer Verpflichtung des 23-Jährigen interessiert. Noch seien aber keine konkreten Angebote eingegangen.

Außerdem soll Nkunkus Berater Pini Zahavi auch schon mit Barcelonas Präsident Joan Laporta über einen möglichen Wechsel gesprochen haben. Der Berater verhandelt zudem laut Fussball Transfers mit Puma über einen Ausrüstervertrag.

Bereits in der Saison 2019/2020 lieferte er für RB Leipzig nach seinem Wechsel von Paris Saint-Germain in 32 Bundesliga-Spielen fünf Tore und 15 Assists. In der laufenden Spielzeit gelangen ihm sechs Tore und fünf Torvorlagen. Fünf Partien verpasste Nkunku wegen Sprunggelenksproblemen, von 22 Bundesliga-Partien stand er 14-mal in der Startelf und wurde achtmal eingewechselt.

Leipzig hat aber ein entscheidendes Argument für einen dauerhaften Verbleib des 23-Jährigen: Sein Vertrag läuft noch bis 2024. Wer Nkunku verpflichten möchte, muss wohl deutlich mehr als die 13 Millionen Euro bezahlen, die Leipzig 2019 an PSG überwies. Laut transfermarkt.de beträgt Nkunkus Marktwert aktuell 40 Millionen Euro.

