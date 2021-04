RB Leipzig, News und Gerüchte: Mukiele sieht Bullen gegen Bayern als Außenseiter, Hoeneß unzufrieden mit Länderspielwoche

Nordi Mukiele sieht RB Leipzig im Spitzenspiel mit Bayern als Außenseiter, Marcel Sabitzer verspürt keinen großen Druck.

Leipzig, News: Mukiele sieht Leipzig gegen FC Bayern als Außenseiter

Vor dem Spitzenspiel gegen Tabellenführer Bayern München sieht Leipzigs Rechtsverteidiger Nordi Mukiele seine Mannschaft als Außenseiter. "Bayern ist der klare Favorit und wir der Underdog. Da reicht ein Blick auf die Tabelle und in das Vereinsmuseum", sagte der 23-Jährige im Interview mit der Bild-Zeitung. "Bayern hat sehr viele Titel geholt. Das fehlt uns noch."

Auch der Ausfall von Bayerns Stürmerstar Robert Lewandowski ändere an dieser Ausgangslage nichts. "Würden wir uns als Favoriten darstellen, würden die Leute denken: 'Die wollen uns doch veräppeln'", sagte Mukiele. Der Grund: Bayern habe in der Offensive viele weitere starke Spieler wie Leroy Sane, Serge Gnabry oder Kingsley Coman.

Dass einer dieser Spieler nach dem Lewandowski-Ausfall alleine in den Fokus rückt, glaubt Mukiele nicht. "Wir müssen aber nicht nur die drei verteidigen, sondern alle. Bayern hat nur Top-Spieler", sagte Mukiele im Interview.

Dabei soll Mukiele eine wichtige Rolle spielen. Der 23-Jährige ist in dieser Saison bei RB Leipzig Leistungsträger und absolvierte 23 Bundesliga-Spiele, davon 18 in der Startelf. Dabei gelangen dem Franzosen, der zumeist auf der rechten Seite spielt, aber auch schon in der Innenverteidigung zum Einsatz kam, drei Tore und zwei Vorlagen.

RB Leipzig, News: Hoeneß vor Duell: "Keine gute Woche für den FC Bayern"

Bei Bayern München ist die Stimmung vor dem Topduell mit RB Leipzig gedrückt. Grund dafür ist die Länderspielpause, in der sich der polnische Stürmerstar Robert Lewandowski am Knie verletzt hat. "Es ist großer Mist für uns, das muss man sagen", sagte Bayern-Ehrenpräsident Hoeneß bei RTL. Neben der Verletzung sei ein weiterer Negativpunkt, dass viele Bayern-Spieler in den Länderspielen zum Einsatz kamen.

"Das ist keine gute Woche für Bayern München", sagte Hoeneß bei RTL. "Ich kann mir vorstellen, dass Hansi Flick nicht gerade glücklich zu Hause sitzt." Dass in den WM-Qualifikationsspielen am Mittwoch kein Leipziger Spieler zum Einsatz kam, sorgte ebenfalls für Unzufriedenheit bei Hoeneß. Robert Lewandowski hofft derweil, schon in etwa zwei Wochen wieder auflaufen zu können.

"Aber die Bayern sind ja bekannt dafür, dass sie in schwierigen Zeiten zusammenwachsen. Darauf baue ich jetzt", sagte Hoeneß.

Aus dem Kader von Bayern München waren neben Robert Lewandowski bei der französischen Nationalmannschaft Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und Kingsley Coman im Einsatz, David Alaba spielte für Österreich, Alphonso Davies für Kanada und Leroy Sane, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Niklas Süle und Jamal Musiala standen im Kader von Bundestrainer Joachim Löw. Für die WM-Qualifikationsspiele nominierte Löw von RB Leipzig Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann.

RB Leipzig, News: Sabitzer sieht Druck nicht bei Leipziger Mannschaft

Marcel Sabitzer vom Bundesligisten RB Leipzig geht unbeschwert in das Spitzenspiel gegen Rekordmeister Bayern München. "Wir haben nichts zu verlieren, sind der Jäger und können aufschließen", sagte der Österreicher dem kicker vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr). "Dass der große Druck nicht auf uns liegt, kommt unserer Mannschaft entgegen."

Leipzig liegt vier Punkte hinter den Bayern, die auf Torjäger Robert Lewandowski verzichten müssen. Mit einem Sieg würden die Sachsen wieder Spannung in den Titelkampf bringen. "Wir wollen da sein, wenn Bayern schwächelt, aber eine Garantie dafür gibt es nicht", sagte Sabitzer. Die Mannschaft traue sich einen Sieg zu, "das heißt aber noch lange nicht, dass wir den Titel holen."

Trotz der engen Konstellation an der Spitze sieht Sabitzer RB noch nicht auf Augenhöhe mit den Münchnern. Bayern sei jedes Jahr "absoluter Favorit. Da können wir nicht sagen, wir greifen sie jetzt jedes Jahr an und schaffen das auch. Dazu gibt es zu viele und zu große Unterschiede", sagte der 27-Jährige, der dennoch Titel mit dem Klub holen möchte. "Wir streben immer nach dem Maximum. Es ist unser Anspruch, das irgendwann zu schaffen."

RB Leipzig, News: Löw beim Topspiel Leipzig gegen Bayern nicht im Stadion

Joachim Löw verzichtet nach dem Dreierpack in der WM-Qualifikation auf einen Besuch des Topspiels der Bundesliga zwischen RB Leipzig und Bayern München am Samstag (18.30 Uhr). "Nein, ich bin nächste Woche bei Bayern gegen Paris St. Germain eingeplant", sagte der Bundestrainer, der das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League vier Tage später vorzieht.

Die Münchner liegen vor dem Gastspiel in Leipzig als Tabellenführer vier Punkte vor ihrem ersten Verfolger, sie müssen allerdings ohne den verletzten Starstürmer Robert Lewandowski (Bänderdehnung im Knie) antreten.

