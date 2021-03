RB Leipzig, News und Gerüchte: Mintzlaff rechnet mit Nagelsmann-Verbleib, RBL war bei Erling Haaland ohne Chance

Vor dem Topspiel gegen den FCB äußert sich RB-Boss Mintzlaff zur Nagelsmann-Frage und über Haaland. Alle News und Gerüchte zu RB Leipzig.

Der RB Leipzig am Mittwoch. Hier könnt Ihr heute alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte über die Roten Bullen vor dem Bundesliga-Topspiel nachlesen.

Diese wissenswerten Nachrichten erschienen in den letzten Tagen rund um RB:

RB Leipzig, News: Mintzlaff rechnet mit Nagelsmann-Verbleib - Duell mit Bayern auf "Augenhöhe"

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig rechnet nicht mit einem zeitnahen Abgang von Trainer Julian Nagelsmann. Der 33-Jährige vermittle ihm "nicht den Eindruck, als wolle er morgen seine Koffer packen", sagte Mintzlaff der Sport Bild: "Er hat bei uns viel Gestaltungsspielraum und weiß, dass er sich hier entwickeln kann. Dass es Interesse an ihm gibt, ist kein Wunder."

Konkrete Gespräche mit Nagelsmann über eine Verlängerung des bis 2023 laufenden Vertrags habe es noch nicht gegeben. "Wir sind erst im zweiten Vertragsjahr und sehr froh, ihn zu haben", sagte Mintzlaff, der mit Leipzig am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) Rekordmeister Bayern München zum wegweisenden Spitzenspiel empfängt.

"Wir haben schon beim 3:3 im Hinspiel bewiesen, dass wir ihnen auf Augenhöhe begegnen können. Mit sieben Siegen und einem Unentschieden haben wir jetzt einen stabilen Lauf. Jetzt wollen wir einen draufsetzen", sagte Mintzlaff.

Es mache ihn "stolz", in der Liga und im Pokal noch eine Titelchance zu haben und in der Liga für Spannung zu sorgen: "Ich möchte das Maximum rausholen. Wir bekommen in der entscheidenden Saisonphase jetzt auch keine kalten Füße - wir kämpfen bis zum Ende um alles."

RB Leipzig, Transfers: RBL war bei Erling Haaland ohne Chance

RB Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff hat erklärt, dass die Sachsen im Werben um Erling Haaland keine Chance gegen dessen heutigen Klub Borussia Dortmund hatten.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir ihn haben wollten. Aber ganz ehrlich: Es hätte der Papst für uns verhandeln können, Haaland wäre dennoch nach Dortmund gewechselt", sagte Mintzlaff der Sport Bild .

Er erklärte daraufhin: "Timo Werner stand nach der Hinrunde der vergangenen Saison bei 18 Toren, dazu hatten wir Yussi Poulsen und Patrik Schick im Kader. Dortmund hingegen brauchte dringend einen Stürmer. Dazu kam die Strahlkraft des BVB und das finanzielle Paket, das in Dortmund besser war. Ich kann das Erling, seinem Vater und seinem Berater nicht übelnehmen."

Dass Haaland im Januar 2020 schließlich von Salzburg nicht nach Leipzig, sondern zum BVB wechselte, ärgerte auch RB-Mäzen Dietrich Mateschitz. "Er war sicher nicht begeistert, dass Haaland nach Dortmund gewechselt ist – so wie wir alle nicht glücklich damit waren", so Mintzlaff. "Aber man muss es auch mal akzeptieren und abhaken. Am Ende können wir uns nichts vorwerfen."

RB Leipzig, News: Rummenigge über RB-Antipathien "Thema Tradition nicht überstrapazieren"

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Rekordmeister Bayern München kann die Abneigung von Teilen der Fans gegen den Ligarivalen RB Leipzig nicht mehr nachvollziehen. "Wir müssen aufpassen, dass wir das Thema Tradition in Deutschland nicht überstrapazieren", sagte Rummenigge der Sport Bild vor dem Aufeinandertreffen beider Klubs im Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag in Leipzig (18.30 Uhr/Sky).

RB Leipzig werde oft kritisiert für den Fakt, dass sie ein etwas anderer Klub seien, der aus Red Bull entstanden und initiiert worden sei. Aber: "RB macht es hervorragend, ich kenne meinen Kollegen Oliver Mintzlaff sehr gut: Ihm kann man nur gratulieren, wie er den Klub in relativ kurzer Zeit ins obere Drittel der Liga gehievt hat, sie spielen nun permanent in der Champions League. RB ist ein Klub, der die realistische Chance hat, Titel zu holen."

