RB Leipzig, News und Gerüchte: Nkunku-Interessenten aus England, Poulsen fehlt gegen Bremen

Nkunku hat durch starke Leistungen das Interesse aus England auf sich gezogen. Leipzig hätte Volland verpflichten können. Alle News zu RB Leipzig.

Leipzig, News und Gerüchte: Christopher Nkunku offenbar im Visier von Premier-League-Klubs

Leipzigs Mittelfeldspieler Christopher Nkunku hat mit seinen starken Leistungen in dieser Saison für RBL das Interesse einiger Vereine vor allem in England geweckt. Das berichtet das Portal Fussball Transfers.

Demnach seien Manchester United, Tottenham Hotspur und der FC Arsenal an einer Verpflichtung des 23-Jährigen interessiert. Noch seien aber keine konkreten Angebote eingegangen.

Außerdem soll Nkunkus Berater Pini Zahavi auch schon mit Barcelonas Präsident Joan Laporta über einen möglichen Wechsel gesprochen haben. Der Berater verhandelt zudem laut Fussball Transfers mit Puma über einen Ausrüstervertrag. Es ist also zurzeit einiges los rund um den 23-jährigen Mittelfeldspieler.

Mit seinen Leistungen rührt Nkunku kräftig die Werbetrommel für sich. Schon in der Saison 2019/2020 erzielte er für RB Leipzig nach seinem Wechsel von Paris Saint-Germain in 32 Bundesliga-Spielen fünf Tore und 15 Assists. In der laufenden Spielzeit gelangen ihm sechs Tore und fünf Torvorlagen. Fünf Partien verpasste Nkunku wegen Sprunggelenksproblemen, von 22 Bundesliga-Partien stand er 14-mal in der Startelf und wurde achtmal eingewechselt.

Leipzig hat aber ein entscheidendes Argument für einen Verbleib des 23-Jährigen: Der Vertrag läuft noch bis 2024. Wer Nkunku verpflichten möchte, muss wohl deutlich mehr als die 13 Millionen Euro bezahlen, die Leipzig 2019 an PSG überwies. Laut transfermarkt.de beträgt Nkunkus Marktwert aktuell 40 Millionen Euro.

RB Leipzig, News: Poulsen fehlt Leipzig gegen Bremen wohl verletzungsbedingt

Nach der 0:1-Niederlage gegen Tabellenführer Bayern München muss RB Leipzig im kommenden Spiel gegen Werder Bremen wohl auf Yussuf Poulsen verzichten. Der 26-Jährige musste gegen den FC Bayern verletzt ausgewechselt werden und kann in den kommenden Tagen nur individuell trainieren. Das teilte der Verein auf Twitter mit.

Leichte Entwarnung bei Yussuf #Poulsen!



Die ersten Untersuchungen ergaben keine strukturelle Muskelverletzung.



Dennoch muss der Stürmer die kommenden Tage individuell trainieren. Ein Einsatz am Samstag bei @werderbremen ist offen. pic.twitter.com/RZaJSuKCjC — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) April 6, 2021

RB Leipzig betont zwar, dass es sich nicht um eine strukturelle Muskelverletzung handelt, also keine allzu lange Auszeit zu erwarten ist. Ein Einsatz gegen Bremen sei aber trotzdem offen.

Poulsen war gegen Bayern nach 72 Minuten eingewechselt worden, musste aber nach einem Zweikampf in der 88. Minute wieder vom Feld gehen. Mit fünf Toren ist Poulsen in dieser Bundesliga-Saison der erfolgreichste Stürmer Leipzigs. In 24 Partien gelangen ihm zudem fünf Torvorlagen. Außerdem traf er in acht Champions-League-Einsätzen einmal sowie in vier Spielen im DFB-Pokal fünfmal.

Leipzig, News und Gerüchte: RB verzichtete wohl auf Volland-Verpflichtung

RB Leipzig hat vor der Saison auf eine Verpflichtung von Stürmer Kevin Volland verzichtet. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wurde der 28-Jährige den Sachsen angeboten. Doch RBL entschied sich gegen einen Transfer, Gründe waren nach Informationen der Bild das Gehalt und das Alter des damals 27-Jährigen.

Hintergrund ist, dass sich Leipzig damals für Neuverpflichtungen eine Obergrenze von 24 Jahren auferlegt habe. Volland wechselte stattdessen für elf Millionen Euro von Bayer Leverkusen in die französische Ligue 1 zur AS Monaco. Dort läuft es für den ehemaligen Leverkusener richtig gut. Mit aktuell 14 Saisontreffern und acht Vorlagen in 29 Spielen gehört er zu den besten Stürmern der Liga.

Stürmertore könnte Leipzig in der laufenden Saison allerdings gut gebrauchen. Bester Torschütze in der Bundesliga ist Yussuf Poulsen mit mageren fünf Treffern. Alexander Sörloth hat bislang drei Tore auf dem Konto, Hee-chan Hwang traf noch gar nicht. Insgesamt erzielte RB Leipzig in dieser Spielzeit 48 Treffer. Zum Vergleich: Bayern München traf 79-mal, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund erzielten 55 Saisontore.