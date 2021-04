RB Leipzig, News und Gerüchte: Julian Nagelsmann warnt Angelino wegen Social Media, Willi Orban verlängert

Nagelsmann ist wenig amüsiert über Angelinos Tweets, Verteidiger Orban bleibt an Bord. Alle News und Gerüchte zum Zweiten der Bundesliga.

Bundesliga-Topteam RB Leipzig am Freitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu RBL vom Tage.



RB Leipzig, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

RB Leipzig, News: Julian Nagelsmann warnt Angelino wegen Social-Media-Verhalten

Julian Nagelsmann, Trainer von Bundesligist RB Leipzig, hat seinen Linksverteidiger Angelino für dessen Verhalten auf Twitter kritisiert. Auf einer Pressekonferenz brachte der Coach zum Ausdruck, dass der Spanier noch viel lernen müsse.

Der 24-Jährige, der aktuell aufgrund muskulärer Probleme ausfällt, hatte zum wiederholten Male getwittert, dass er für das anstehende Spiel fit sei. Nachdem dies schon vor der Bundesliga-Partie gegen Borussia Mönchengladbach (3:2) bei Nagelsmann für Kopfschütteln gesorgt hatte, legte Angelino nun mit seinem mittlerweile gelöschten Tweet "Rennen: Check! Schießen: Check! Richtungswechsel: Check! Kardio: Check!" nach.

"Es gibt noch einige Dinge in seinem Leben, die er lernen muss. Zum Beispiel, mit Verletzungen richtig umzugehen oder seine Emotionen richtig zu kanalisieren", sagte Nagelsmann und führte aus: "Man macht ja mit seiner Freundin auch nicht per SMS Schluss. Insofern verbreitet man auch keine Infos, die nicht immer positiv sind oder die vielleicht Interpretationsspielraum lassen über das Netz. Das wird er lernen müssen."

Die entstandene Suggestion, dass Angelino gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) ein Kandidat für die Startelf sei, sei nämlich eine falsche, so der 33-Jährige: "Er fährt mit, weil ein Kaderplatz frei ist. Wären alle gesund, würde er noch nicht mitfahren und sich auf das Spiel gegen Hoffenheim vorbereiten."

Konsequenzen habe der Spanier zwar nicht zu befürchten, dennoch warnt Nagelsmann den Linksfuß für die Zukunft: "Es gibt sicher Trainer, die das nicht entspannt sehen. Ich gehöre zu den entspannten, was diese Sache angeht und der dafür auch keine Strafen ausspricht. Aber er soll es lernen für die Zukunft, falls er mal einen anderen Trainer hat."

Sportlich ist Angelino bei den Sachsen unumstritten: In 31 Pflichtspielen für RB in dieser Saison erzielte der offensiv ausgerichtete Flügelverteidiger respektable acht Tore und steuert zudem ganze neun Assists bei.

RB Leipzig, News: Willi Orban verlängert vorzeitig bis 2025

Der aktuelle Bundesliga-Zweite RB Leipzig hat eine vorläufige Vertragsverlängerung mit Innenverteidiger Willi Orban offiziell bekanntgegeben. Das Arbeitspapier des Ungarn ist nun bis 2025 gültig, wie der Verein mitteilte.

Orban selbst äußerte sich positiv über die vereinseigenen Kanäle: "Ich bin glücklich und stolz darauf, den Weg mit RB Leipzig weiterzugehen. Seit ich 2015 gekommen bin, hat sich unfassbar viel im gesamten Verein getan und wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben viel vor und ich möchte mithelfen, unsere Ziele zu erreichen."

Orban, der von seinem Heimatverein FC Kaiserslautern zu RB gekommen war, gilt seit Jahren sowohl in der Startelf als auch von der Bank als verlässlicher Defensivanker der Leipziger. Bis vor dieser Saison war der Ungar sogar Kapitän der Sachsen.

+++ WILLI BLEIBT +++



RB Leipzig verlängert vorzeitig mit Willi Orban um drei weitere Jahre 🤝



Damit binden wir unseren Leistungsträger bis 2⃣0⃣2⃣5⃣!



👉 https://t.co/snRS4kh6nB #WirSindLeipzig #Orban pic.twitter.com/BWy1G1KU36 — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) April 9, 2021

RB Leipzig, Spielplan: Die kommenden Termine für die Sachsen im Kalender