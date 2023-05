"Vorliebe" für den FC Bayern: Victor Osimhen "wartet" angeblich auf den FCB

Sollten die Roten beim Napoli-Star ernst machen, hätten sie gute Chancen auf einen Transfer.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern hat bei Torjäger Victor Osimhen von der SSC Neapel gute Karten. Calciomercato berichtet, dass der begehrte Angreifer eine "Vorliebe" für den deutschen Rekordmeister habe und im Poker um seine Zukunft auf ein Zeichen der Münchner "wartet".

WAS IST DER HINTERGRUND? Osimhen steht beim designierten italienischen Meister noch bis 2025 unter Vertrag. Mehrere namhafte Vereine, darunter Manchester United, PSG und der FC Chelsea, streben eine Verpflichtung in diesem Sommer an. Auch der FC Bayern wird hartnäckig als Interessent genannt. Sky berichtete vor einigen Wochen, es habe bereits im März eine Kontaktaufnahme der FCB-Verantwortlichen mit dem ehemaligen Bundesligaspieler gegeben.

Die Münchner sind auf der Suche nach einem Mittelstürmer, der die Lücke füllen soll, die Robert Lewandowski bei seinem Transfer zum FC Barcelona hinterlassen hat. Neben Osimhen sind Harry Kane von Tottenham Hotspur und Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani die heißesten Kandidaten.

Osimhen selbst hat seine Zukunft bisher offen gelassen und will sich zunächst darauf konzentrieren, mit Napoli den Scudetto zu gewinnen. Die Italiener planen ihrerseits, Osimhen eine vorzeitige Vertragsverlängerung schmackhaft zu machen, wenngleich sie finanziell mit den interessierten Großkalibern kaum mithalten können. Bei einem möglichen Osimhen-Transfer in diesem Sommer wird mit einer Ablöse von mehr als 100 Millionen Euro gerechnet.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der nigerianische Nationalspieler wechselte Anfang 2017 nach Europa. 3,5 Millionen Euro Ablöse überwies der VfL Wolfsburg damals an die Ultimate Strikers Academy. Bei den Niedersachsen setzte sich der Angreifer nicht durch und wechselte 2018 zunächst auf Leihbasis nach Charleroi. Die Belgier verpflichteten ihn ein Jahr später für 3,5 Millionen Euro fest. Noch im selben Sommer folgte Osimhens 22-Millionen-Euro-Transfer nach Lille. 2020 holte ihn Napoli für die klubinterne Rekordsumme von 75 Millionen Euro in die Serie A.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Osimhen gehört in dieser Saison zu den stärksten Stürmern Europas. Der 24-Jährige erzielte für Napoli in 33 Pflichtspielen 26 Tore und lieferte dazu noch fünf Assists.

WIE GEHT ES WEITER? Die große Scudetto-Party mussten Osimhen und seine Partenopei am Sonntag nach dem 1:1 gegen Salernitana verschieben. Am Mittwoch (falls Lazio nicht gegen Sassuolo gewinnt) oder am Donnerstag (falls Napoli einen Punkt bei Udinese Calcio holt) könnte der Gewinn des ersten Meistertitels seit 33 Jahren unter Dach und Fach gebracht werden.