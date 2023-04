Paris Saint-Germain offenbar kurz vor Einigung mit Victor Osimhen

Victor Osimhen gehört zu den begehrtesten Stürmern Europas und steht nun wohl vor einer Einigung mit einem absoluten Top-Klub.

WAS IST PASSIERT? Victor Osimhen steht offenbar kurz vor einer Einigung mit Paris Saint-Germain. Das berichtet das französische Portal Foot Mercato.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Agent des Nigerianers befindet sich demnach offenbar in fortgeschrittenen Vertragsgesprächen mit PSG-Sportdirektor Luis Campos. Eine Einigung ist dem Bericht zu Folge nicht weit entfernt.

WIE GEHT ES WEITER: Der 24-Jährige, der momentan die Serie A zerschießt, steht schon länger auf dem Zettel der Pariser. Problem für den Top-Klub: Osimhen will wohl gar nicht in die französische Hauptstadt, sondern zum FC Bayern. Zudem träumte der Stürmer zuletzt offen von der Premier League.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 23-fache nigerianische Nationalspieler befindet sich in dieser Spielzeit in Topform: In 32 Pflichtspielen erzielte Osimhen 26 Tore und legte fünf weitere Treffer auf.