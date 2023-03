Werben um Victor Osimhen: Chelsea will Napoli offenbar Christian Pulisic im Tausch anbieten

Victor Osimhen ist derzeit einer der begehrtesten Stürmer der Welt. Auch der FC Chelsea soll Interesse am Napoli-Star haben.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea denkt offenbar darüber nach, der SSC Neapel unter anderem Christian Pulisic im Tausch anzubieten, um Stürmerstar Victor Osimhen möglicherweise an die Stamford Bridge zu holen. Das berichtet Calciomercato.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach könnte der frühere Dortmunder als Teil eines Deals nach Italien wechseln. Die zu zahlende Ablöse für Osimhen würde sich dadurch natürlich verringern.

Die Blues haben im Werben um den 24-jährigen Nigerianer aber wohl namhafte und zahlreiche Konkurrenz. So werden auch Manchester United, der FC Bayern oder Paris Saint-Germain mit Osimhen in Verbindung gebracht. Gut für Chelsea: Der Nationalspieler hat jüngst betont, dass er davon träume, eines Tages in der Premier League zu spielen.

Indes gilt Pulisic ob seiner unregelmäßigen Spielzeit in London ohnehin als Kandidat für einen Abgang im Sommer. Mit der AC Milan und Juventus Turin sollen auch zwei italienische Vereine Interesse an dem 24-jährigen US-Amerikaner anmelden.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Osimhens Kontrakt bei Napoli ist noch bis 2025 datiert. Der frühere Wolfsburger, von Januar 2017 bis Sommer 2019 beim VfL unter Vertrag, hat sich beim Tabellenführer der Serie A zu einem der besten Mittelstürmer der Welt entwickelt.

In der laufenden Saison steht Osimhen derzeit bei 25 Toren und fünf Vorlagen in 29 Einsätzen.