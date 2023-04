FC Bayern kontaktierte wohl Berater von 100-Millionen-Euro-Mann Victor Osimhen

Der FC Bayern München hat wohl die Berater von Victor Osimhen kontaktiert - ein Transfer des Napoli-Stürmer dürfte aber wohl zu teuer sein.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat auf der Suche nach einem neuem Stürmer offenbar auch Victor Osimhen (24) von der SSC Napoli im Auge. Wie Sky berichtet, hätte der deutsche Rekordmeister die Berater des Toptorschützen der italienischen Serie A im März kontaktiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wenngleich die Bayern den Vertrag mit Eric Maxim Choupo-Moting erst kürzlich verlängert hatten, ist man in München immer noch auf der Suche nach einem legitimen Nachfolger für Robert Lewandowski.

Ob ein Transfer von Osimhen aber realisierbar sein wird, darf bezweifelt werden. Zwar schloss Bayerns neuer Finanzvorstand Michael Diederich einen Mega-Transfer zuletzt nicht aus, dennoch wird Osimhen wohl weit über 100 Millionen Euro kosten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Osimhen befindet sich in der aktuellen Saison in bestechender Form, in 29 Pfichtspielen für die Partenopei erzielte er 25 Tore. Sein Vertrag in Neapel läuft noch bis 2025.

WIE GEHT ES WEITER? Als Osimhen-Alternative steht aber auch Randal Kolo Muani hoch im Kurs bei den Bayern. Zwar würde der Frankfurter vermutlich ebenfalls einen dreistellige Millionensumme kosten, wobei er wohl sogar gerne nach München wechseln wollen würde.