Der große Traum könnte in Erfüllung gehen! Angeblich neues Angebot für Eden Hazard

Kickt Eden Hazard bald in derselben Stadt wie seine Brüder Thorgan und Kylian? Die Voraussetzungen dafür scheinen gegeben.

WAS IST PASSIERT? Für Eden Hazard öffnet sich eine neue Tür: Dem aktuell vereinslosen Superstar liegt ein Angebot des belgischen Erstligisten Royal Union Saint-Gilloise vor. Das berichtet die spanische Sportzeitung As.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut des Berichts sei es der große Traum der drei Hazard-Brüder, einmal gemeinsam in Brüssel zu spielen, wo die Eltern der Familie leben. Thorgan Hazard spielt nach seinem Abschied vom BVB mittlerweile für RSC Anderlecht und Kylian Hazard läuft beim FC Molenbeek ebenfalls für einen Klub aus der belgischen Hauptstadt auf.

Eden Hazard sei allerdings trotz der Aussicht, das große Vorhaben nun verwirklichen zu können, noch nicht überzeugt. Seine Familie fühle sich in Madrid sehr wohl.

Zudem müsste der 126-fache Nationalspieler für ein Engagement beim Europa-League-Teilnehmer Saint-Gilloise im Vergleich zu seinen bisherigen Stationen deutliche Einbußen beim Gehalt hinnehmen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Hazard spielte in seiner Profikarriere noch nie in Belgien. Er verließ seine Heimat früh und wechselte 2005 von Union Tubize-Braine in die Jugend von OSC Lille. Dort schaffte er seinen Durchbruch und heuerte 2012 für 35 Millionen Euro Ablöse beim FC Chelsea an. 2019 folgte sein 115-Millionen-Transfer zu Real, wo er die hohen Erwartungen aber nie erfüllte. Vor wenigen Wochen wurde Hazards Vertrag vorzeitig aufgelöst.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Der 32-Jährige hat bisher offen gelassen, ob er seine Laufbahn fortsetzt. Zuletzt hieß es auch, er habe Angebote vom MLS-Klub Vancouver Whitecaps und dem mexikanischen Verein Pachuca vorliegen.