Eden Hazard vs. Lionel Messi? Ex-Star von Real Madrid weckt offenbar Interesse des MLS-Klubs Vancouver Whitecaps

Inter Miami soll der Belgier abgesagt haben. Wechselt er nun trotzdem in die Major League Soccer?

WAS IST PASSIERT? Eden Hazard sucht nach seinem Abschied von Real Madrid nach einer neuen beruflichen Herausforderung. Einen Wechsel zu Inter Miami soll der Angreifer vor einiger Zeit abgelehnt haben, weil er seine Karriere lieber in Europa fortsetzen möchte. Mangels Interesse aus einer Top-Liga könnte es nun doch zu einem Transfer in die MLS kommen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut der spanischen As haben die Vancouver Whitecaps Interesse an Hazards Diensten bekundet. Die Ankunft des siebenfachen Ballon d'Or-Gewinners LionelMessi bei Inter Miami hat die Attraktivität der Liga erhöht, insbesondere für Spitzenspieler, die sich dem Ende ihrer Karriere nähern.

Sollte Hazard tatsächlich zu den Kanadiern wechseln, muss er sich jedoch vor dem 2. September, dem Stichtag für Neuzugänge in den USA, mit den Whitecaps auf einen Vertrag einigen.

WIE GEHT ES WEITER? Neben Vancouver hat Hazard auch in Brasilien und in der saudischen Profiliga potenzielle Interessenten. Botafogo-Eigentümer John Textor hatte bereits Interesse an Hazard bekundet, doch ein Wechsel zu dem südamerikanischen Klub könnte mit erheblichen Gehaltseinbußen verbunden sein. Außerdem soll ein namentlich nicht genannter Verein aus Saudi-Arabien ein Angebot für Hazard abgegeben haben.