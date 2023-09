Thorgan Hazard könnte Borussia Dortmund wohl zum RSC Anderlecht verlassen

Wird Borussia Dortmund noch einen Verkaufskandidaten los? Thorgan Hazard könnte den BVB wohl noch Richtung Belgien verlassen.

WAS IST PASSIERT? Thorgan Hazard könnte Borussia Dortmund wohl nach Ablauf des deutschen Transferfensters noch verlassen. Eine Rückkehr in sein Heimatland Belgien wird offenbar konkreter.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws befinden sich die Schwarz-Gelben und der RSC Anderlecht in Gesprächen um einen möglichen Transfer des 30-Jährigen.

WIE GEHT ES WEITER? Hazards Vertrag beim BVB läuft im Sommer 2024 aus, konkret geht es wohl um eine Ablösesumme über fünf Millionen Euro. Der Flügelspieler könnte in Anderlecht wohl ein Arbeitspapier über vier Jahre unterschreiben, das Transferfenster in Belgien hat noch bis Mittwochabend geöffnet.

DIE BILDER ZUR NEWS:

imago images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der vergangenen Rückrunde war der 47-fache belgische Nationalspieler an PSV Eindhoven ausgeliehen, in der Eredivise kam Hazard auf neun Spiele und ein Tor.