"Viel Unsinn gelesen": Eden Hazard äußert sich zu seiner Zukunft

Eden Hazard äußerte sich gegenüber RTBF zu einem möglichen Karriereende - und bekräftigte, er fühle sich noch bereit weiterzuspielen.

WAS IST PASSIERT? Eden Hazard hat sich zu den Gerüchten rund um ein mögliches Karriereende geäußert: "Ich habe in den letzten Tagen viel Unsinn gelesen", erzählte er dem belgischen TV-Sender RTBF. "Ich fühle mich immer noch in der Lage, professionell Fußball zu spielen. Ich ruhe mich seit zwei oder drei Jahren aus. Ich habe immerhin noch ein bisschen Energie."

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach fünf Jahren bei Real Madrid läuft Hazards Vertrag bei den Königlichen aus. Wie es mit ihm weitergeht, ist noch offen. Zuletzt gab es Gerüchte, dass auch ein Karriereende für den Belgier eine Option sein soll. Diese Gedanken verbannte der 32-Jährige nun ins Reich der Fabeln.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Den genauen Plan für seine Zukunft verriet Eden Hazard nicht, zunächst habe Zeit mit seiner Familie Vorrang. Er wolle "in den Urlaub fahren, wie alle anderen auch". Auf die konkreten Gerüchte angesprochen, er könnte entweder in die US-amerikanische MLS wechseln oder zu seinem jüngeren Bruder nach Belgien zum RWD Molenbeek wechseln, sagte er: "Ich weiß es nicht, mal sehen."